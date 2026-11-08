Tân Hoa hậu Việt Nam phản ứng về bình luận trái chiều sau đăng quang

Tối 7/11, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức diễn ra tại Hải Phòng, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Vượt qua nhiều thí sinh, Nguyễn Yến Trang, sinh năm 2006, đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ngay sau đêm chung kết, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang cùng hai Á hậu có buổi gặp gỡ truyền thông để chia sẻ về cảm xúc cũng như những dự định sau khi giành được danh hiệu cao quý. Tại đây, người đẹp Hà Nội nhận được câu hỏi liên quan đến những bình luận trái chiều xoay quanh nhan sắc sau đăng quang.

Nguyễn Yến Trang sau đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

Trước những ý kiến chưa đồng thuận từ một bộ phận khán giả, Nguyễn Yến Trang có phản ứng bình tĩnh. Cô cho biết bản thân không quá suy nghĩ hay bận lòng khi đọc được những nhận xét này, bởi hiểu rằng mỗi người đều có quan điểm riêng và luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt.

"Khi đọc được những bình luận đó, tôi không quá suy nghĩ hay bận lòng, bởi tôi hiểu mỗi người đều có quan điểm riêng và tôi luôn tôn trọng những ý kiến khác biệt. Tôi tin rằng những gì mình có thể làm sẽ được thể hiện qua hành động trong thời gian tới. Hy vọng khán giả tiếp tục theo dõi, chứng kiến hành trình tôi hoàn thiện bản thân và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng", Yến Trang chia sẻ.

Cách ứng xử của tân Hoa hậu nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả đánh giá cao thái độ điềm tĩnh, không né tránh câu hỏi và cách cô tiếp nhận những ý kiến khác nhau. Một số ý kiến cho rằng người đẹp cần thêm thời gian để chứng minh năng lực sau đăng quang, thay vì chỉ tập trung vào những tranh luận về ngoại hình.

Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ mong muốn được nhìn thấy Yến Trang trưởng thành hơn trong các hoạt động cộng đồng và những dự án sắp tới.

Tân Hoa hậu Việt Nam bình tĩnh trả lời câu hỏi về bình luận trái chiều xoay quanh ngoại hình sau đăng quang. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Hiện tại, cô là sinh viên Đại học Thủ đô Hà Nội, theo học chuyên ngành Giáo dục tiểu học. Trước khi ghi danh tại Hoa hậu Việt Nam 2026, người đẹp đã có nhiều năm ấp ủ ước mơ chinh phục một cuộc thi nhan sắc.

Từ nhỏ, Yến Trang đã mong muốn trở thành hoa hậu. Để hiện thực hóa mục tiêu, cô dành thời gian trau dồi kiến thức, kỹ năng và không ngừng hoàn thiện bản thân. Quyết định tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026 cũng là cơ hội để người đẹp thử thách chính mình, bước ra khỏi vùng an toàn và thể hiện những khía cạnh mới.

Trong hành trình dự thi, Yến Trang hướng đến hình ảnh một cô gái trẻ năng động, tự tin và bản lĩnh. Với danh hiệu vừa đạt được, cô sẽ có thêm nhiều cơ hội để phát triển bản thân, đồng thời đảm nhận những trách nhiệm gắn liền với vai trò Hoa hậu Việt Nam.

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 đăng quang khi tròn 20 tuổi. (Ảnh từ fanpage Hoa hậu Việt Nam)

Những tranh luận về nhan sắc sau mỗi cuộc thi hoa hậu vốn không phải điều mới mẻ. Tuy nhiên, hành trình sau đăng quang mới là yếu tố quan trọng để một hoa hậu tạo dựng dấu ấn lâu dài trong lòng công chúng. Với Yến Trang, những hoạt động và hành động cụ thể trong thời gian tới sẽ là câu trả lời rõ ràng nhất trước sự kỳ vọng của khán giả.