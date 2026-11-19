Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội Đỗ Hồng Cường trao Giấy khen tặng sinh viên Nguyễn Yến Trang. Ảnh: BTC

Đây là dịp để tân Hoa hậu trở về mái trường, gửi lời tri ân tới các thầy giáo, cô giáo đã đồng hành, dìu dắt em trong quá trình học tập và trưởng thành.

Trong không khí kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11), Nguyễn Yến Trang đã chia sẻ niềm vui, những cảm xúc sau khi đăng quang và bày tỏ lòng biết ơn tới Ban Giám hiệu cùng các thầy giáo, cô giáo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Chương trình cũng là dịp để nhà trường ghi nhận thành tích của nữ sinh viên, gửi lời chúc mừng và động viên em tiếp tục nỗ lực trên chặng đường phía trước.

Chương trình giao lưu diễn ra tại Trường ĐH Thủ đô Hà Nội. Ảnh: BTC

Nguyễn Yến Trang đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026 trong đêm chung kết diễn ra tối 7-11 tại thành phố Hải Phòng. Danh hiệu không chỉ là dấu mốc đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của cá nhân Yến Trang mà còn là niềm vui, niềm tự hào của gia đình và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đồng thời mở ra những cơ hội và trách nhiệm mới đối với em.

Chúc mừng Nguyễn Yến Trang đạt danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đỗ Hồng Cường, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội bày tỏ niềm vui, tự hào trước thành tích của sinh viên nhà trường. Ông cho rằng danh hiệu là sự ghi nhận vẻ đẹp, trí tuệ, bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam hiện đại, đồng thời là niềm tự hào của cá nhân Yến Trang, gia đình và nhà trường.

Hiệu trưởng nhà trường mong muốn em tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn những giá trị tốt đẹp của nghề giáo, hoàn thiện bản thân và lan tỏa tri thức, lòng nhân ái, những thông điệp tích cực đến cộng đồng. Nhà trường sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện để em hoàn thành tốt việc học tập và trách nhiệm trên cương vị mới.

Sinh viên Nguyễn Yến Trang cùng các cô giáo. Ảnh: BTC

Nhân dịp này, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã trao Giấy khen, phần thưởng và tặng hoa chúc mừng tân Hoa hậu. Chương trình không chỉ thể hiện tình cảm, sự quan tâm của nhà trường đối với sinh viên mà còn lan tỏa truyền thống tôn sư trọng đạo, tình cảm thầy trò và niềm tự hào về mái trường.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Năm học 2025-2026, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có gần 10.000 sinh viên, học viên theo học. Công tác tuyển sinh đại học chính quy đạt kết quả tích cực với 2.244 thí sinh nhập học, đạt 101% chỉ tiêu.

Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo 2 ngành sư phạm mới là Sư phạm Khoa học tự nhiên, Sư phạm Lịch sử và Địa lý; đồng thời tự chủ mở thêm 3 ngành: Huấn luyện thể thao, Công nghệ sinh học và Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam.