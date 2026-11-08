Tân Hoa hậu Việt Nam 2026: Nhan sắc ngọt ngào, từng đỗ 3 trường đại học

Vượt qua 24 thí sinh, Nguyễn Yến Trang đến từ Hà Nội đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026. Chiến thắng của người đẹp nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả.

Nguyễn Yến Trang sinh năm 2006, đến từ Hà Nội. Cô cao 1m71 cùng số đo ba vòng 79-58-88 cm.

Ngay từ khi nhập cuộc, nàng hậu đã nhận được nhiều chú ý bởi sở hữu nhan sắc ngọt ngào. Người đẹp luôn xuất hiện với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo.

Bên cạnh sắc vóc, Yến Trang còn có học vấn ấn tượng khi là cựu học sinh trường THPT Phan Đình Phùng với ba năm liền là học sinh giỏi. Người đẹp sau đó đã xuất sắc trúng tuyển ba trường đại học: Học viện Tài chính, trường ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) và trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, nàng hậu đã chọn trường ĐH Thủ đô Hà Nội để tiếp bước con đường trở thành nhà giáo theo định hướng của mẹ. Hiện tại, Yến Trang theo học ngành Giáo dục tiểu học tại ngôi trường này.

Với Yến Trang, Hoa hậu Việt Nam không phải quyết định nhất thời. Cô từng chia sẻ đã ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ và dành nhiều năm trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình này.

Nàng hậu từng tâm sự điểm khác biệt cô muốn mang đến là chứng minh rằng, một cô gái có nền tảng sư phạm, mộc mạc và ít ồn ào vẫn có thể tỏa sáng rực rỡ và bùng nổ đầy uy lực khi biết nắm bắt cơ hội.

Trong phần thi ứng xử tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi về “vẻ đẹp hòa bình của đất nước và cách lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế”.

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh. Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo Tân Hoa hậu, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới.

Đăng quang ở tuổi 20, Nguyễn Yến Trang bước vào một chặng đường mới với nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm trách nhiệm. Từ một nữ sinh ngành sư phạm, cô trở thành gương mặt đại diện cho những giá trị mà Hoa hậu Việt Nam hướng tới.