Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang dành nhiều năm chuẩn bị cho hành trình này

Sinh năm 2006, đến từ Hà Nội, Nguyễn Yến Trang là một trong những thí sinh nổi bật ngay từ Sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cao 1m71, số đo hình thể 79-58-88 cm. Người đẹp gây chú ý với hình ảnh trẻ trung, đồng thời có định hướng học tập gắn với nghề giáo.

Yến Trang là sinh viên ngành Giáo dục tiểu học tại Đại học Thủ đô Hà Nội. Đây cũng là nét riêng trong câu chuyện của cô gái trẻ tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Với Yến Trang, Hoa hậu Việt Nam 2026 không phải quyết định nhất thời. Cô chia sẻ đã ấp ủ ước mơ trở thành hoa hậu từ nhỏ và dành nhiều năm trau dồi kỹ năng để chuẩn bị cho hành trình này.

Với cô, theo đuổi ước mơ không chỉ dừng ở mong muốn mà còn cần sự chuẩn bị và nỗ lực. Hành trình tại Hoa hậu Việt Nam 2026 là dịp để người đẹp vận dụng những gì đã học, tiếp tục rèn luyện phong thái, sự tự tin và bản lĩnh trước công chúng.

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa Yến Trang đến với nhiều địa điểm và hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa. Từ việc tìm hiểu trang phục truyền thống đến khám phá những nét đặc trưng của từng vùng miền, nữ sinh Hà Nội có thêm góc nhìn mới về văn hóa dân tộc, đồng thời tích lũy những trải nghiệm ngoài giảng đường.

Trong phần thi ứng xử tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi: "Là một công dân Việt Nam, bạn cảm thấy thế nào về vẻ đẹp hòa bình của đất nước mình và bạn sẽ lan tỏa vẻ đẹp ấy đến bạn bè quốc tế ra sao?".

Trả lời câu hỏi, Yến Trang bày tỏ sự biết ơn khi được sinh sống tại một đất nước hòa bình, trong khi nhiều nơi trên thế giới vẫn đang phải chịu cảnh chiến tranh: "Hiện nay, trên thế giới có những mảnh đất, những khoảng trời vẫn còn phải chịu tiếng bom đạn. Chúng ta may mắn được ở Việt Nam. Mỗi buổi sáng thức dậy, chúng ta có một bầu trời trong xanh với chim hót, được học tập, làm việc và cống hiến. Đó là vẻ đẹp kỳ diệu của hòa bình".

Để làm rõ quan điểm, Yến Trang nhắc đến Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều được tổ chức tại Việt Nam năm 2019. Theo Tân Hoa hậu, sự kiện cho thấy Việt Nam không chỉ là một đất nước hòa bình mà còn có trách nhiệm trong việc kiến tạo và lan tỏa hòa bình ra thế giới. Khép lại phần thi ứng xử, Hoa hậu Việt Nam 2026 khẳng định: "Tôi, Nguyễn Yến Trang, tự hào là một người Việt Nam!"

Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 là người đẹp Trần Xuân Khánh Linh.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 là người đẹp Lê Phương Nghi.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2026.