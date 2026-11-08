Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang chưa có ý định phẫu thuật thẩm mỹ

Tại buổi Họp báo sau đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026, tân Hoa hậu Nguyễn Yến Trang nhận được câu hỏi từ báo chí: "Sau khi đăng quang, một số hoa hậu lựa chọn can thiệp thẩm mỹ để hoàn thiện diện mạo. Bạn có suy nghĩ như thế nào về điều này? Bản thân bạn có ý định thay đổi nhan sắc hay không, và bạn có kế hoạch gì để hoàn thiện bản thân, đáp ứng kỳ vọng và trách nhiệm của một hoa hậu?"

Tân Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang đã có câu trả lời trực diện, thẳng thắn:

"Tôi chưa có dự định riêng cho bản thân. Khi được xướng tên trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi nghĩ mình cần có trách nhiệm hơn, cống hiến hết mình cho xã hội. Tôi chưa nghĩ đến việc sẽ làm gì cho bản thân, nhưng chắc chắn sẽ tiếp tục hoàn thiện để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

Hiện tại, tôi chưa có bất kỳ dự định nào về việc phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi diện mạo. Lý do tôi lựa chọn Hoa hậu Việt Nam là bởi cuộc thi đề cao vẻ đẹp tự nhiên, tôn vinh nhan sắc thật mà không cần qua chỉnh sửa.

Đây cũng là một trong những tiêu chí đặc biệt khiến tôi trân trọng và muốn chinh phục cuộc thi. Tôi hài lòng với diện mạo hiện tại, tự tin với vẻ đẹp của bản thân và chưa có ý định thay đổi. Còn trong tương lai, tôi nghĩ mọi thứ đều có thể, nhưng ở thời điểm này, tôi muốn giữ gìn và trân trọng những nét đẹp vốn có của mình.

Trong thời gian tới, tôi chờ sự sắp xếp và định hướng hoạt động từ Ban tổ chức. Tôi mong muốn có cơ hội tham gia các dự án nhân ái, đồng hành cùng Ban tổ chức, các bạn thí sinh, Hoa hậu và các đại sứ để đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng. Bên cạnh đó, tôi vẫn tiếp tục việc học tập, trau dồi kiến thức và rèn luyện bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn."

Đối với Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2026 Trần Xuân Khánh Linh, phóng viên đặt câu hỏi: “Với nền tảng học tập và những cơ hội từng có, sau khi giành danh hiệu Á hậu 1, Khánh Linh định hướng như thế nào cho chặng đường sắp tới? Nếu được sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thực hiện một dự án dành cho người trẻ, bạn muốn bắt đầu từ vấn đề gì?”

Á hậu 1 Trần Xuân Khánh Linh chia sẻ: "Tôi cảm thấy may mắn khi có điều kiện học tập, tiếp cận tri thức và nhận được nhiều cơ hội phát triển bản thân. Việc học không chỉ giúp tích lũy kiến thức mà còn đi kèm trách nhiệm sử dụng những điều đã học để đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Tôi nghĩ rằng học tập không chỉ là cách để tích lũy kiến thức cho bản thân mà còn là trách nhiệm để mình có thể sử dụng những kiến thức, khả năng đó tạo ra những đóng góp thiết thực cho xã hội. Điều đầu tiên tôi muốn làm là sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tham gia các hoạt động cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và lòng nhân ái. Tôi mong muốn tiếp tục triển khai dự án cộng đồng của mình, hướng đến việc mở rộng cơ hội học tập cho trẻ em vùng cao.

Trong ba năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng khoảng 20 thư viện thông minh cho các em nhỏ vùng cao, để các em có thêm cơ hội học tập giống như những cơ hội mà em đã may mắn được nhận. Chính những cơ hội ấy đã mở ra cánh cửa để tôi có mặt tại Hoa hậu Việt Nam và giành danh hiệu Á hậu 1.

Với sự đồng hành của Ban tổ chức, tôi có thể lan tỏa những giá trị tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, gắn với các tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến mà cuộc thi hướng tới."

Phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi cho Á hậu 2 Lê Phương Nghi: "Khi Top 5 được xướng tên, có nhiều ý kiến dự đoán Phương Nghi trở thành Hoa hậu Việt Nam 2026. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, bạn dừng chân ở vị trí Á hậu 2. Sau đêm chung kết, bạn có cảm thấy tiếc nuối không? Nếu được quay lại thời điểm đó, bạn nghĩ mình còn phần thi nào chưa thể hiện tốt và liệu nếu làm tốt hơn, kết quả có thể sẽ khác đi không?"

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2026 Lê Phương Nghi trả lời: "Tôi hoàn toàn tôn trọng sự đánh giá của ban giám khảo, bởi đó là kết quả của một hành trình làm việc rất tâm huyết và khách quan. Tôi tin rằng mỗi thí sinh đến với cuộc thi đều đã không ngừng nỗ lực, và tôi cũng vậy. Vì thế, khi đạt danh hiệu Á hậu 2, tôi có một chút tiếc nuối nhưng trên hết là sự biết ơn.

Trong đêm thi vừa qua, tôi cảm nhận mình đã bứt phá hơn so với chính mình trước đó, nên tôi rất hài lòng với hành trình tại cuộc thi. Tôi thực sự biết ơn ban tổ chức và những người đã đồng hành, cũng như trân trọng những khoảnh khắc đẹp mà mình có được tại Hoa hậu Việt Nam 2026."