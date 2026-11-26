Tối 25/11, tại Tokyo, Nhật Bản, Hoa hậu Quốc tế 2026 (Miss International 2026) gọi tên Elizaveta Kuznetsova, đại diện Moldova. Người đẹp 26 tuổi vượt qua 72 thí sinh và nhận vương miện từ người tiền nhiệm Catalina Duque (Colombia). Đây là lần đầu tiên Moldova giành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi ra đời năm 1960. Đây cũng là chiến thắng thứ 22 của đại diện châu Âu tại Miss International.

Elizaveta Kuznetsova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh: Miss International

Top 5 chung cuộc gồm Á hậu 1 Brittany Feeney (Anh), Á hậu 2 Laura Glozarová (Cộng hòa Séc), Á hậu 3 Victoria Titisari Kosasi Putri (Indonesia) và Á hậu 4 Lê Phương Khánh Như (Việt Nam).

Hoa hậu Quốc tế 2026 từng là học sinh trao đổi tại Mỹ

Elizaveta Kuznetsova sinh ra ở Tiraspol, thành phố bên tả ngạn sông Nistru, phía đông Moldova. Theo trang Conan Daily, cô theo học trường nghệ thuật từ nhỏ. Giai đoạn 2017-2018, cô giành suất tham gia FLEX, chương trình trao đổi học sinh do Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ, xét tuyển theo năng lực và học 1 năm phổ thông tại bang Pennsylvania. Năm 2018, Elizaveta Kuznetsova học thêm âm nhạc ở Mỹ.

Elizaveta Kuznetsova tại Hoa hậu Quốc tế 2026 tại Tokyo, Nhật Bản.

Trở về nước, cô tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, sử dụng thành thạo tiếng Romania, tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Pháp. Báo chí quốc tế giới thiệu cô là người mẫu, họa sĩ, đồng thời hoạt động diễn xuất. Tháng 5/2026, Elizaveta Kuznetsova có mặt tại Liên hoan phim Cannes.

Hành trình 7 năm đến vương miện Miss International 2026

Ngày 23/5/2019, ở tuổi 19, Elizaveta vượt qua 27 thí sinh để đăng quang Hoa hậu Moldova tại Chişinău. Cô nhận vương miện từ người tiền nhiệm Tamara Zarețkaia, kèm phần thưởng là 1 căn hộ ở thủ đô từ nhà tài trợ. "Tôi rất hạnh phúc, không thể tin mình đã chiến thắng. Hành trình rất vất vả nhưng tôi muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ", cô chia sẻ với truyền hình Moldova khi đó.

Hoa hậu Quốc tế 2026 khi đăng quang Hoa hậu Moldova năm 2019. Ảnh: Diez

Cuối năm 2019, cô đến London (Anh) dự Miss World. Giữa 111 thí sinh, Elizaveta Kuznetsova vào top 40 chung cuộc, đồng thời lọt top 32 phần thi Thể thao và top 40 phần thi Siêu mẫu. Đại dịch Covid-19 khiến cuộc thi trong nước năm 2020 không được tổ chức nên người đẹp giữ danh hiệu gần 4 năm. Phải đến tháng 5/2023, cô mới trao vương miện cho người kế nhiệm Diana Spotarenko.

Năm 2025, Elizaveta Kuznetsova trở lại đấu trường quốc tế tại Miss Earth ở Manila (Philippines) và dừng chân ở top 25. Ngày 30/3/2026, cô được công bố là đại diện Moldova tại Miss International. Đây là lần thứ 3 Elizaveta Kuznetsova góp mặt ở nhóm Big Four (4 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới gồm Miss Universe, Miss World, Miss International và Miss Earth).

Đứng sau chiến thắng ở Tokyo là một ê-kíp người Philippines. Cô được công ty Reign Project Management (Manila) cử đi thi, giám đốc quốc gia là Jam Aquino-Reyes. Theo Inquirer, cô luyện catwalk với Ian Mendajar và luyện ứng xử với Tita Lavinia, một người làm nội dung về sắc đẹp trên mạng.

Đại diện Moldova được ê-kíp Philippines hỗ trợ trong hành trình chinh phục Miss International 2026.

Hoa hậu Quốc tế 2026 lấy hội họa làm sợi chỉ đỏ

Hội họa là mạch xuyên suốt hành trình thi của Elizaveta. Tại Miss Earth 2025, hồ sơ của cô giới thiệu đây là cách kết nối với cội nguồn văn hóa và thiên nhiên. Dự án khi đó khuyến khích trẻ em nhìn Trái đất như một kiệt tác sống, qua đó vun đắp ý thức bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Elizaveta Kuznetsova dành nhiều quan tâm cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em phải rời nhà vì chiến tranh.

Miss International là đấu trường nhiều dấu ấn với Moldova năm nay.

Ở phần ứng xử chung kết, cả 5 thí sinh nhận cùng 1 câu hỏi: Nếu chỉ được chọn 1 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, họ có thể làm được gì trên cương vị Miss International? Elizaveta trả lời đã có lựa chọn từ trước, đó là mục tiêu số 4 về giáo dục chất lượng. Theo cô, giáo dục là công cụ mạnh mẽ nhất để phá vỡ vòng luẩn quẩn của đói nghèo.

"Đến từ Moldova, tôi biết tài năng có ở khắp nơi nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng có", cô nói. Người đẹp cho biết muốn tạo cơ hội học tập cho trẻ em thế hệ sau thông qua dự án Imagine (Tưởng tượng), thúc đẩy giáo dục sáng tạo bằng các lớp học nghệ thuật. Elizaveta Kuznetsova đã đưa dự án đến một số quốc gia và dự định mang Imagine đến Nhật Bản trong nhiệm kỳ.

Elizaveta Kuznetsova đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2026:

Ảnh, video: IGNV