Chung kết Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế) vừa diễn ra tại Nhật Bản với ngôi vị cao nhất thuộc về người đẹp Elizaveta Kuznetsova đến từ Moldova. Kết quả này nhận được nhiều ủng hộ của fan sắc đẹp.

Ngay từ khi bước vào cuộc thi năm nay, đại diện Moldova đã là cái tên nổi bật khi hội tụ đủ yếu tố từ nhan sắc, hình thể đến kinh nghiệm thi đấu.

Tân hoa hậu sinh năm 2001, sở hữu chiều cao 1m78 cùng nhan sắc rực rỡ, phong thái duyên dáng, tự tin. Cô hiện là họa sĩ, diễn viên và người mẫu chuyên nghiệp tại quê nhà.

Cô thường xuyên tham gia các chiến dịch thời trang của nhiều thương hiệu lớn và xuất hiện trên các sàn diễn trong nước lẫn quốc tế.

Tốt nghiệp chuyên ngành Văn học Anh và Pháp, Elizaveta có thể giao tiếp 4 ngôn ngữ gồm tiếng Romania, Nga, Anh và Pháp. Người đẹp quan tâm đến các hoạt động xã hội, đặc biệt là hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh.

Trước đó, người đẹp từng đăng quang Miss Moldova 2019 khi mới 19 tuổi. Sau đó, cô đại diện quốc gia tại Miss World 2019 và lọt Top 40 chung cuộc. Năm 2025, cô tiếp tục thử sức tại Miss Earth 2025 và dừng chân tiếc nuối ở Top 25, tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực giải trí, Elizaveta còn tích cực theo đuổi các dự án cộng đồng liên quan đến môi trường. Thông qua nghệ thuật, cô lan tỏa thông điệp bảo vệ trái đất, khuyến khích thế hệ trẻ nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và giá trị của thiên nhiên.

Trên trang cá nhân, Elizaveta thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường cùng phong cách thời trang đa dạng, hiện đại. Người đẹp có gương mặt hài hòa, đôi mắt nâu cuốn hút cùng vóc dáng quyến rũ.

Tại vòng ứng xử tại chung kết Miss International 2026, nàng hậu chọn mục tiêu phát triển bền vững số 4 (SDG 4) - Giáo dục có chất lượng. “Sinh ra và lớn lên ở Moldova, tôi hiểu rằng tài năng có mặt ở khắp mọi nơi, nhưng cơ hội thì không phải lúc nào cũng sẵn có. Tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó. Tôi muốn tạo ra những cơ hội ấy cho thế hệ trẻ trong tương lai”, cô chia sẻ.