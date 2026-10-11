Tân hoa hậu Miss Grand International nhận 'bão' phẫn nộ sau đăng quang

Tối 10/10, chung kết Miss Grand International 2026 chính thức diễn ra tại Thái Lan, khép lại hành trình tranh tài của các thí sinh đến từ nhiều quốc gia. Đại diện Tanzania, Jihan Mohin Dimachk, giành vương miện hoa hậu, trong khi Emoura Phạm của Việt Nam được gọi tên ở vị trí Á hậu 4.

Đại diện Tanzania, Jihan Mohin Dimachk, giành vương miện hoa hậu.

Tuy nhiên, ngay sau khi kết quả được công bố, tân hoa hậu Miss Grand International 2026 đã trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Bài đăng chúc mừng người chiến thắng trên trang Facebook chính thức của Miss Grand International nhận lượng lớn biểu tượng phẫn nộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự bức xúc, cho rằng kết quả chung cuộc chưa thuyết phục.

Phản ứng trái chiều xuất hiện khi một bộ phận người hâm mộ cho rằng Jihan Mohin Dimachk chưa thể hiện đủ sức thuyết phục để giành danh hiệu cao nhất.

Đáng chú ý, một số ý kiến trên mạng xã hội còn nhắc lại thông tin cho rằng Jihan từng quảng cáo cho dịch vụ bị nghi là phi pháp. Chi tiết này khiến tranh luận xung quanh chiến thắng của cô càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, những thông tin liên quan đến cáo buộc trên cần được kiểm chứng từ các nguồn đáng tin cậy trước khi có thể đưa ra kết luận.

Tân hoa hậu nhận "bão" phẫn nộ ngay sau khi đăng quang Miss Grand International 2026.

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh tân hoa hậu, phần thể hiện của Á hậu 1 cũng trở thành chủ đề được bàn luận. Một số khán giả nhận xét người đẹp này sử dụng tiếng Anh chưa thực sự lưu loát trong phần ứng xử, từ đó đặt câu hỏi về tiêu chí đánh giá và quyết định cuối cùng của ban giám khảo.

Việc kết quả chung cuộc gây ra nhiều ý kiến trái chiều không phải điều hiếm gặp tại các cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Bên cạnh nhan sắc và kỹ năng trình diễn, khán giả ngày càng quan tâm đến khả năng giao tiếp, tư duy, cách ứng xử cũng như những hoạt động mà thí sinh từng tham gia trước khi đến với đấu trường quốc tế.

Kết quả Top 2 Miss Grand International 2026 gây ra nhiều tranh cãi.

Tại Miss Grand International 2026, Emoura Phạm nhận được sự ủng hộ từ đông đảo khán giả Việt Nam trong suốt hành trình dự thi. Đại diện Việt Nam có những dấu ấn riêng ở các phần thi phụ và được kỳ vọng tiến xa trong đêm chung kết. Việc cô dừng lại ở danh hiệu Á hậu 4 khiến một bộ phận người hâm mộ tiếc nuối, nhất là khi kỳ vọng dành cho đại diện Việt Nam trước giờ G khá lớn.

Dù vậy, phản ứng trên mạng xã hội chưa thể được xem là thước đo duy nhất để đánh giá chất lượng của kết quả chung cuộc. Hiện chiến thắng của Jihan Mohin Dimachk vẫn là chủ đề thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Những ý kiến trái chiều cho thấy sức nóng của Miss Grand International 2026 chưa hạ nhiệt ngay cả khi cuộc thi đã khép lại.