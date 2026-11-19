“Chào các CĐV Quỷ đỏ! Tôi rất mong được gặp các bạn. Tôi đã nghe nhiều điều tốt đẹp về các bạn và hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau mang lại niềm vui”, HLV Pochettino mở đầu thông điệp gửi người hâm mộ Man Utd hôm 18/11.

Nhà cầm quân người Argentina không giấu sự háo hức khi bắt đầu công việc mới, đồng thời đặt nhiều kỳ vọng vào phần còn lại của mùa giải. “Đây sẽ là một mùa giải đặc biệt, khi chúng ta sát cánh bên nhau, giúp các cầu thủ chiến đấu trên sân và giành những kết quả xứng đáng”, ông nhấn mạnh với tờ SunSport.

HLV Mauricio Pochettino đã gửi thông điệp đầu tiên tới Man Utd. Ảnh: X @ManUtd.

Thông điệp được ông Pochettino đưa ra trong ngày đầu tiên làm việc tại Trung tâm huấn luyện Carrington, sau khi rời đội tuyển Mỹ để tiếp quản chiếc ghế nóng ở Old Trafford.

Tân thuyền trưởng Pochettino đã gặp Giám đốc điều hành Omar Berrada, Giám đốc bóng đá Jason Wilcox và một số cầu thủ trước khi gửi lời chào đến người hâm mộ.

Lời hứa của chiến lược gia 54 tuổi đến giữa lúc Man Utd đang trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất nhiều thập niên. Đội bóng mới thắng 1 trận, giành 8 điểm và đứng thứ 18 sau 10 vòng tại Ngoại hạng Anh 2026-2027.

‘Quỷ đỏ’ không biết đến chiến thắng ở giải quốc nội kể từ khi hạ Ipswich 5-2 hôm 30/8, kéo dài chuỗi trận không thắng lên con số 8.

Thành tích nghèo nàn ấy khiến HLV Michael Carrick mất việc, còn ông Pochettino phải tiếp quản một tập thể đang sa sút cả về kết quả lẫn sự tự tin.

Nhà cầm quân người Argentina cam kết sẽ vực dậy tập thể ‘Quỷ đỏ’ đang sa sút nghiêm trọng. Ảnh: Shutterstock Editorial.

Trong hoàn cảnh đó, tân HLV Pochettino đặc biệt đề cao sự gắn kết giữa đội bóng và người hâm mộ. Ông cho rằng muốn đưa Man Utd trở lại, điều quan trọng không chỉ là cải thiện phong độ trên sân mà còn phải khôi phục tinh thần đoàn kết trong toàn CLB.

“Thông điệp này nói về sự đoàn kết, đúng như tên gọi Man Utd. Tất cả chúng ta cần sát cánh bên nhau”, nhà cầm quân người Argentina nói thêm trong đoạn phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha được CLB công bố.

Chiến lược gia Pochettino cũng muốn tạo ra môi trường giúp các cầu thủ phát huy hết khả năng, thay vì tiếp tục chơi dưới sức như giai đoạn vừa qua. Đó sẽ là nhiệm vụ không dễ dàng, khi ông gần như phải lập tức điều hành tập thể mới, sau khi vừa kết thúc công việc cùng tuyển Mỹ.

HLV Pochettino sẽ ra mắt Man Utd bằng chuyến làm khách trước Liverpool tại Anfield. Đội chủ nhà hiện đứng thứ 4 với 18 điểm, hơn ‘Quỷ đỏ’ 10 điểm sau 10 vòng Ngoại hạng Anh.