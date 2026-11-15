Tân HLV MU giúp Mỹ thắng 6-0, đặt một chân vào bán kết

Video highlights Mỹ 6-0 Haiti:

Dù HLV Mauricio Pochettino chuẩn bị chia tay để dẫn dắt MU, tuyển Mỹ vẫn thi đấu tưng bừng, tạo nên chiến thắng đậm nhất dưới thời nhà cầm quân người Argentina.

Ngay phút 10, Auston Trusty tận dụng tình huống đá phạt của đồng đội, dứt điểm cận thành mở tỷ số. Tuy nhiên, tuyển Mỹ bỏ lỡ nhiều cơ hội và chỉ dẫn 1-0 sau hiệp một.

ĐT Mỹ đặt một chân vào bán kết CONCACAF Nations League - Ảnh: U.S. Soccer

Bước sang hiệp hai, đội bóng xứ cờ hoa thực sự bùng nổ. Phút 52, Antonee Robinson căng ngang thuận lợi để Julian Hall dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Đến phút 62, Christian Pulisic thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ một phút sau, ngôi sao này tiếp tục tỏa sáng với cú sút chân trái đẹp mắt, hoàn tất cú đúp.

Cơn ác mộng của Haiti chưa dừng lại. Phút 68, Weston McKennie đánh đầu ghi bàn thứ năm. Đến phút 82, Folarin Balogun ấn định chiến thắng 6-0 bằng pha dứt điểm hiểm hóc.

Thắng lợi giúp tuyển Mỹ coi như đặt một chân vào bán kết CONCACAF Nations League trước trận lượt về ngày 17/11 tới.

Sau màn trình diễn này, Pulisic và các đồng đội còn trận lượt về nữa trước khi chính thức chia tay ông thầy Pochettino.

Ghi bàn: Trusty 10’, Hall 53’, Pulisic 62’ (phạt đền), 63’, McKennie 68’, Balogun 82’

Đội hình xuất phát

Haiti: Pierre, Experience, Nwadike, Arcus, K. Pierre, Casimir, Jean, L. Pierre, Isidor, Deedson, Joseph

Mỹ: Kochen, Freeman, Richards, Trusty, Robinson, Berhalter, Adams, McKennie, Pulisic, Tillman, Hall