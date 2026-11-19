Silvia Tuya từng là HLV thể lực và sức bền của đội tuyển Mỹ sau khi gia nhập đội ngũ của HLV Mauricio Pochettino từ tháng 10/2024. Chuyên gia người Tây Ban Nha sở hữu bằng Tiến sĩ Khoa học Thể thao và đã có thời gian giảng dạy tại Đại học Barcelona.

Tại MU, Tuya sẽ phối hợp cùng con trai của Pochettino là nhà khoa học thể thao Sebastiano Pochettino (người bắt đầu làm việc cùng cha từ thời dẫn dắt Tottenham) để đảm nhận hai vị trí chuyên trách thể lực mới, tập trung vào rèn luyện thể chất và phòng ngừa chấn thương. Đồng hành cùng họ là dàn cộng sự gắn bó với Pochettino từ năm 2009 tại Espanyol, gồm hai trợ lý Jesus Perez, Miguel D'Agostino và HLV thủ môn Antonio Jimenez.

Chuyên gia thể lực Silvia Tuya chuẩn bị đi vào lịch sử MU khi trở thành trợ lý nữ đầu tiên trong ban huấn luyện đội một nam. (Ảnh: Getty)

Việc Pochettino tạo thêm hai vị trí chuyên trách thể lực là bước ngoặt lớn so với thời Michael Carrick. Khi được bổ nhiệm chính thức cuối mùa trước, Carrick không mang theo HLV thể lực riêng mà kế thừa nhân sự sẵn có của CLB như Edward Leng và Charlie Owen. Điều này trái ngược với thời Ruben Amorim — dù thành tích bết bát, các cầu thủ MU lại đạt trạng thái thể chất sung mãn nhất nhờ chuyên gia Paulo Barreira (cựu nhân sự Arsenal và Liverpool).

Mùa này, MU đứng cuối bảng ở hầu hết các chỉ số chạy. Dù nguyên nhân chính xuất phát từ ý đồ chơi khối phòng ngự tầm trung đến thấp (mid-to-low block) của Carrick, nền tảng thể lực vẫn là một phần vấn đề.

Sự xuất hiện của Tuya và Sebastiano được kỳ vọng sẽ cải thiện sức bền và giảm thiểu chấn thương cơ. Patrick Dorgu là ví dụ điển hình cần hưởng lợi từ thay đổi này. Hậu vệ người Đan Mạch vừa phải rút khỏi đội tuyển quốc gia vì tái phát chấn thương gân kheo — hệ quả từ việc anh được bật đèn xanh ra sân quá sớm dưới thời Carrick dù tính nhạy cảm của chấn thương đã được cảnh báo trước.

Bên cạnh nhân sự, Pochettino sẽ lập tức thay đổi lịch sinh hoạt của toàn đội. Khác với Carrick — người luôn cho cầu thủ nghỉ trọn một ngày sau trận đấu bất kể kết quả — Pochettino yêu cầu toàn đội phải có mặt tại sân tập ngay ngày hôm sau để thực hiện các buổi tập hồi phục chuyên biệt.

Phương pháp cường độ cao này từng gây tranh cãi vào cuối nhiệm kỳ của ông tại Tottenham vì tin đồn khiến cầu thủ kiệt sức. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, người hâm mộ MU tin rằng sự nghiêm khắc này chính là điều đội bóng đang cần.