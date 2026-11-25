Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp Đinh Xuân Phương trao huy hiệu Đảng cho các đồng chí nhận huy hiệu Đảng.

Ngày 25/11, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Hiệp tổ chức lễ trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2026 cho các đảng viên.

Trong đợt này, toàn Đảng bộ xã có 36 đảng viên được trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 1 đảng viên được truy tặng. Các huy hiệu được trao ở các mốc 30, 35, 40, 45, 50 và 55 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp Đinh Xuân Phương chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng; mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy uy tín, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm, đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; giáo dục, dìu dắt thế hệ trẻ và vận động gia đình, nhân dân đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển địa phương.