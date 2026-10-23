Tân Hiệp phân bổ hơn 85,4 tỷ đồng đầu tư công trung hạn

Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết tại kỳ họp.

Chiều 23/10, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND xã Tân Hiệp thông qua 6 nghị quyết liên quan đến kế hoạch đầu tư công và giao biên chế năm 2026.

Theo các nghị quyết được thông qua, tổng vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 từ nguồn vốn tỉnh phân cấp cho xã Tân Hiệp quản lý là 85,492 tỷ đồng; trong đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 18,665 tỷ đồng.

Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, địa phương thống nhất danh mục đầu tư công trung hạn với tổng vốn 44,848 tỷ đồng và kế hoạch năm 2026 là 4,8 tỷ đồng.

Đồng thời, thông qua việc điều chỉnh phân bổ 1,2 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách hoàn trả kéo dài sang năm 2026, dành riêng cho phát triển hạ tầng giao thông.

Về công tác tổ chức bộ máy, HĐND xã Tân Hiệp thống nhất giao tổng số 689 biên chế năm 2026, gồm 48 biên chế cán bộ, công chức và 641 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập.