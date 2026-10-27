Tân Hiệp mừng thọ 716 người cao tuổi

Chính quyền địa phương trao quà cho các cụ cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ tại buổi lễ.

Ngày 27/10, UBND xã Tân Hiệp tổ chức lễ mừng thọ người cao tuổi năm 2026.

UBND xã tổ chức trao quà và tiền mừng thọ theo quy định. Trong đó, 104 cụ đại diện lên nhận quà tượng trưng, gồm 70 cụ tròn 70 tuổi, 26 cụ tròn 75 tuổi, 7 cụ tròn 80 tuổi và 1 cụ tròn 85 tuổi.

Đối với các cụ còn lại, địa phương phối hợp tổ chức mừng thọ tại các ấp hoặc đến tận nhà trao quà, bảo đảm người cao tuổi đều nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và lời chúc mừng.