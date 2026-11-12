Tân Hải, Tân Thành quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 06 chủ trì buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy hai địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm quốc phòng - an ninh từ đầu năm đến nay. Trong đó, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội cơ bản duy trì ổn định.

Thường trực Đảng ủy xã Tân Hải dự buổi làm việc

Trên địa bàn xã Tân Hải, hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Trong 10 tháng, địa phương đón khoảng 150.000 lượt khách lưu trú, nghỉ dưỡng. Sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản duy trì ổn định; sản lượng khai thác thủy sản 11 tháng ước đạt 18.400 tấn, bằng 230% kế hoạch năm; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 1.495 tấn, bằng 174% kế hoạch.

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 11/11 được 47 tỷ đồng, bằng 123% dự toán. Đối với đầu tư công, đến ngày 4/11, địa phương giải ngân gần 30 tỷ đồng, đạt 87% kế hoạch vốn.

Thường trực Đảng ủy xã Tân Thành dự buổi làm việc

Trong công tác xây dựng Đảng, xã đã kết nạp đảng viên đạt 100% chỉ tiêu được giao; số hóa hồ sơ đảng viên đạt 100% đối với số hồ sơ thuộc diện triển khai.

Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 92%; tỷ lệ người dân được khám sức khỏe, sàng lọc đạt 72%; quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội ổn định.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Thành Nguyễn Tấn Lê báo cáo tại buổi làm việc

Tại xã Tân Thành, tổng diện tích gieo trồng được 4.195 ha, bằng 100,77% kế hoạch. Sản lượng khai thác thủy sản lũy kế đạt 2.689 tấn, bằng 103% kế hoạch năm. Hoạt động thương mại, dịch vụ cơ bản ổn định; các cơ sở, điểm du lịch đón 8.600 lượt khách.

Bí thư Đảng ủy xã Tân Hải Mai Văn Hiệu báo cáo tại buổi làm việc

Thu ngân sách nhà nước đến ngày 11/11 đạt hơn 122 tỷ đồng, bằng 83% dự toán. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 27 tỷ đồng, đã giải ngân hơn 25 tỷ đồng, đạt 91%. Địa phương cũng tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng Lê Văn Hồng nêu ý kiến về khám sức khỏe cho người dân tại buổi làm việc

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%; công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được triển khai theo kế hoạch, với 57,4% người dân đã được khám.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công duy trì ổn định, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hẹn đạt 99,7%. Công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh; 100% hồ sơ đảng viên thuộc diện triển khai đã được số hóa.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Nguyễn Văn Chiến nêu ý kiến về giải ngân vốn đầu tư công, cơ cấu kinh tế tại buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đạt được, hai địa phương cũng nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhất là tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia, số hóa dữ liệu đất đai, giải quyết hồ sơ đất đai tồn đọng và tháo gỡ vướng mắc đối với một số dự án đầu tư.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Khắc Bình ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của cấp ủy, chính quyền hai địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc sau sắp xếp đơn vị hành chính còn nhiều.

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ theo dõi địa bàn số 06 phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình đề nghị các địa phương chủ động phối hợp với sở, ngành liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, không để những vấn đề thuộc thẩm quyền kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, đồng chí Nguyễn Khắc Bình cho rằng, kết quả triển khai khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc của hai xã nằm trong nhóm trung bình khá. Sở Y tế cần chọn những địa phương có mô hình triển khai hiệu quả để hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, giúp các xã nâng cao tỷ lệ người dân được khám, quản lý sức khỏe.

Trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tăng cường hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn để địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Riêng tuyến đường Hòn Lan - Tân Hải, nếu tiến độ tiếp tục chậm, không bảo đảm khả năng hoàn thành, cần xem xét chấm dứt hợp đồng với nhà thầu theo quy định.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, hai địa phương tập trung thực hiện các chỉ tiêu còn lại, nhất là công tác giảm nghèo, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo đảm an sinh xã hội và chuẩn bị tốt công tác dự toán ngân sách năm 2027. Công tác chuyển đổi số cần được triển khai thực chất, gắn với trách nhiệm kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền; khẩn trương hoàn thành số hóa hồ sơ đảng viên, dữ liệu vị trí việc làm theo yêu cầu.

Quang cảnh buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Khắc Bình cũng lưu ý các địa phương tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động phối hợp tháo gỡ vướng mắc pháp lý đối với các dự án trọng điểm, trong đó có Dự án Khu du lịch Suối nước nóng Bưng Thị trên địa bàn xã Tân Thành. Quá trình triển khai cần bảo đảm an ninh trật tự, quan tâm sinh kế của người dân bị ảnh hưởng.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, địa phương cần xây dựng phương án quản lý, khai thác, sử dụng phù hợp, tránh để tài sản công bỏ trống, lãng phí.