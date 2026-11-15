Tân Giang phát huy sức mạnh đại đoàn kết, xây dựng thôn văn hóa

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Giang tham dự Ngày hội

Tham dự ngày hội có ông Đinh Bảo Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuần Giáo; cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo nhân dân thôn Tân Giang.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ đặc sắc và vòng múa xòe đoàn kết, tạo không khí vui tươi, gắn bó tình làng nghĩa xóm.

Tại ngày hội, bà Chu Thị Lan, Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Ông Nguyễn Bá Mai, Trưởng thôn trình bày báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những kết quả nổi bật của khu dân cư trong năm qua.

Tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam

Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thôn Tân Giang hiện có 365 hộ dân. Trong năm 2026, nhân dân trong thôn luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, tích cực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện tốt hương ước, quy ước khu dân cư. Công tác an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện.

Thôn Tân Giang đón nhận Quyết định công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục đạt kết quả tích cực. Năm 2026, toàn thôn có 357/365 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm tỉ lệ 97,8%. Đặc biệt, tại ngày hội, thôn Tân Giang đón nhận Quyết định công nhận danh hiệu Thôn văn hóa năm 2026; đồng thời biểu dương, khen thưởng 21 hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Những kết quả này thể hiện sự đồng lòng, chung sức của cán bộ và nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư thôn Tân Giang

Phát huy sức mạnh cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững

Tại ngày hội, ông Đinh Bảo Dũng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tuần Giáo ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ và nhân dân thôn Tân Giang đạt được.

Đồng thời đề nghị chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và toàn thể nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần đồng thuận, trách nhiệm với cộng đồng; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Cùng với đó, địa phương cần duy trì, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp và giữ vững an ninh trật tự. Vai trò lãnh đạo của chi bộ, hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể cũng cần tiếp tục được phát huy.

Vòng xòe đoàn kết góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa cộng đồng tại Ngày hội

Ngày hội khép lại trong không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng. Đây là động lực để cán bộ và nhân dân thôn Tân Giang tiếp tục chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, phát triển, hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.