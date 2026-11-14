Tân Giám đốc sân bay Nội Bài vừa được bổ nhiệm là ai?

Ngày 12/11/2026, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với ông Trịnh Quốc Tuấn, được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy và được tiếp nhận, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Cao Cường – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT ACV đã trao Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty chỉ định ông Trịnh Quốc Tuấn, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Cục Hàng không Việt Nam, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Cảng hàng không quốc tế Nội Bài nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Trịnh Quốc Tuấn sinh năm 1974, có trình độ Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình; Kiến trúc sư; Cử nhân Quản lý kinh tế; Cử nhân Chính trị học và Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Đức Hùng – Quyền Tổng Giám đốc ACV – trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Trịnh Quốc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài kể từ ngày 16/11/2026.

Với gần 30 năm công tác trong ngành hàng không, ông Tuấn đã trải qua nhiều vị trí tại Cụm Cảng hàng không miền Bắc, Cảng vụ Hàng không miền Bắc và Cục Hàng không Việt Nam; có kinh nghiệm trong các lĩnh vực kế hoạch đầu tư, quản lý dự án, quản lý cảng hàng không, sân bay. Ông Tuấn cũng từng đảm nhiệm các chức vụ Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay - Cảng vụ hàng không miền Bắc; Trưởng phòng Quản lý Cảng hàng không, sân bay và Chánh văn phòng Cục Hàng không Việt Nam.

Quá trình công tác tại các cơ quan, đơn vị trong ngành là nền tảng để ông tiếp cận nhiệm vụ mới với sự am hiểu về quản lý nhà nước, hoạt động hàng không và yêu cầu phối hợp giữa các lực lượng tại cảng hàng không.

Việc kiện toàn chức danh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Nội Bài có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đây cũng là dịp để tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm được bồi đắp qua các thế hệ.

Trên nền tảng đó, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; nâng cao hiệu quả khai thác, chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hành khách; tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hãng hàng không và đối tác.

Hướng tới kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển (1977–2027), yêu cầu đặt ra đối với tập thể lãnh đạo và người lao động Cảng là chuyển hóa truyền thống thành động lực đổi mới, tinh thần đoàn kết thành sức mạnh hành động và trách nhiệm thành chất lượng trong từng nhiệm vụ. Đó là cơ sở để Nội Bài tiếp tục khẳng định vai trò cửa ngõ hàng không quốc tế của Thủ đô và đất nước, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của hành khách và cộng đồng.

Người tiền nhiệm của ông Trịnh Quốc Tuấn là ông Tô Tử Hà trước đó vào tháng 8/2026 đã được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc ACV.