Tân Dương công bố Quyết định công nhận xã An toàn khu

Tham dự Lễ công bố có các đồng chí: Phạm Nguyễn Hoàng Vũ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lưu Thị Thanh Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tôn Hoàng, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp (cũ); Phạm Thiện Nghĩa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ); lãnh đạo sở, ngành tỉnh...

Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Tân Dương có vị trí quân sự rất quan trọng. Nằm sát liên tỉnh lộ 8 (Quốc lộ 80) với nhiều kinh, rạch chằng chịt, địa hình khá phức tạp như: Đồng ruộng, lung, gò, bưng biền… tạo thuận lợi cho địa phương trong việc di chuyển lực lượng và bố trí trận địa cũng như xây dựng căn cứ kháng chiến của xã.

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận Tân Dương là xã An toàn khu.

Cùng với đó, địa phương còn là đầu mối liên lạc quan trọng giữa Khu 8 và Khu 9, là khu vực trọng yếu để kháng chiến trường kỳ và tạo thế liên hoàn phòng ngự - tấn công của lực lượng cách mạng.

Xã Tân Dương là một trong những chiếc nôi cách mạng, nơi Chi bộ Đảng được thành lập vào đầu năm 1930 và bắt đầu lãnh đạo sự kiện đấu tranh “Kéo tàu ông Chánh” - Chủ tỉnh Sa Đéc diễn ra vào ngày 13-5-1930 tại trụ sở tề xã (đình Tân Dương); lãnh đạo Nhân dân đấu tranh giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945; lãnh đạo bám trụ, đánh giặc giữ làng trong suốt 2 thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...

Đại diện lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh trao quyết định và biểu trưng 100% người dân thường trú trên địa bàn xã tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Toàn xã Tân Dương hiện có 333 liệt sĩ, 28 người có công, 53 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 3 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp tỉnh…

Lãnh đạo UBND xã Tân Dương trao Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học xã An toàn khu.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Nhanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Dương, nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tân Dương xác định, được công nhận Xã An toàn khu không phải là điểm kết thúc, mà là sự khởi đầu cho một trách nhiệm mới. Trong đó, xã tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ; quan tâm sưu tầm, bảo tồn, tư liệu hóa và phát huy các giá trị lịch sử; giữ gìn những địa điểm, di tích, tư liệu và câu chuyện gắn với quá trình đấu tranh cách mạng của quê hương, để truyền thống ấy được trao truyền đầy đủ cho các thế hệ mai sau…

Dịp này, UBND xã Tân Dương tặng Giấy khen cho các cá nhân có đóng góp trong quá trình xây dựng hồ sơ khoa học xã An toàn khu; trao quà tri ân gia đình chính sách, người có công và khen thưởng các gia đình, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình thực hiện các nội dung phục vụ công tác công nhận Tân Dương là xã An toàn khu.