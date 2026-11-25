Tận dụng ưu đãi FTA đòi hỏi minh bạch xuất xứ hàng hóa. Ảnh: BTC

Hoạt động xuất nhập khẩu không chỉ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế mà còn tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào mạng lưới thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, cơ hội mở rộng thị trường cũng đi kèm áp lực tuân thủ ngày càng lớn khi các quy định về hải quan, xuất xứ hàng hóa và truy xuất nguồn gốc liên tục được cập nhật.

Tại hội thảo “Cập nhật chính sách xuất nhập khẩu – Tác động và rủi ro phát sinh với doanh nghiệp”, tổ chức sáng 25/11, bà Dương Thị Khuyên, Ban Pháp chế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết Luật Hải quan sửa đổi đặt trọng tâm vào hiện đại hóa hoạt động quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và cắt giảm chi phí thực hiện thủ tục cho doanh nghiệp.

Theo đó, chứng từ trong hồ sơ hải quan được chuyển đổi sang dạng thông điệp dữ liệu và thực hiện qua cơ chế một cửa quốc gia. Doanh nghiệp không phải nộp lại những chứng từ chuyên ngành đã được cấp qua hệ thống này.

Đồng thời, thời hạn lưu giữ hàng hóa tại kho ngoại quan và địa điểm kinh doanh hàng miễn thuế cũng được nâng lên tối đa 24 tháng trong khi tại địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS) tăng từ 90 ngày lên 180 ngày.

Tuy nhiên, đơn giản hóa thủ tục không đồng nghĩa với giảm trách nhiệm của doanh nghiệp. Người khai hải quan chỉ được khai bổ sung trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày thông quan và phải hoàn tất trước khi có quyết định dừng đưa hàng qua khu vực giám sát hoặc quyết định kiểm tra sau thông quan, thanh tra, kiểm tra.

Bà Dương Thị Khuyên, Ban Pháp chế, Cục Hải quan (Bộ Tài chính)

“Doanh nghiệp cần thường xuyên cập nhật văn bản hướng dẫn và quy định chuyển tiếp, đồng thời rà soát lại quy trình xử lý hồ sơ điện tử, khai bổ sung và lưu giữ hàng hóa. Việc tham gia các chương trình phổ biến chính sách, tập huấn do cơ quan hải quan tổ chức cũng giúp doanh nghiệp hạn chế sai sót trong quá trình thực hiện”, bà Khuyên lưu ý.

Thời gian kiểm tra sau thông quan tối đa 20 ngày kể từ ngày công bố quyết định; trường hợp phạm vi kiểm tra rộng hoặc nội dung phức tạp được gia hạn một lần, không quá 20 ngày.

Từ những thay đổi này, bà Khuyên khuyến nghị doanh nghiệp cần chủ động kiểm tra lại các tờ khai đã thực hiện, kịp thời phát hiện và khai bổ sung sai sót trong thời hạn cho phép. Việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ, có hệ thống và chuẩn bị nhân sự phối hợp cũng là yêu cầu cần thiết khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra sau thông quan.

Cùng với Luật Hải quan sửa đổi, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng có nhiều điều chỉnh so với quy định trước đây. Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp tự nguyện nộp đủ số tiền thuế thiếu trước khi ban hành quyết định xử phạt thì bị xử phạt về hành vi khai sai dẫn đến thiếu thuế, thay vì bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tương ứng.

Không chỉ chịu tác động từ những điều chỉnh trong chính sách hải quan, doanh nghiệp xuất nhập khẩu còn phải đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về minh bạch chuỗi cung ứng. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mở thêm cơ hội tiếp cận thị trường, nhưng để hưởng được ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp phải chứng minh hàng hóa đáp ứng đầy đủ quy tắc xuất xứ.

Theo số liệu của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), năm 2025, kim ngạch xuất khẩu được cấp chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi theo các FTA đạt khoảng 95 tỷ USD, trên tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước 475 tỷ USD.

“Cứ 5 USD hàng xuất khẩu thì chỉ có khoảng 1 USD được cấp C/O ưu đãi. Tỷ lệ này chưa phản ánh đầy đủ mức độ tận dụng ưu đãi do doanh nghiệp có thể lựa chọn hiệp định phù hợp hơn. Song cho thấy dư địa khai thác các cam kết thương mại vẫn còn đáng kể", GS.TS Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch Hội các Nhà quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VACD), Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản trị và phát triển năng lực lãnh đạo Việt Nam (GOLEAD) nêu tại hội thảo.

Trên thực tế, sở hữu C/O chưa phải là điều kiện duy nhất để hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan. Doanh nghiệp còn phải chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, quá trình sản xuất và tính nhất quán của hệ thống chứng từ. Khi hoạt động kiểm tra sau thông quan ngày càng dựa nhiều vào dữ liệu và thực tế sản xuất, đặt ra yêu cầu doanh nghiệp phải chủ động kiểm soát rủi ro xuất xứ.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam) cho biết theo quy định tại Nghị định số 37/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu có trách nhiệm tự xác định và ghi xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, thông tin thể hiện trên nhãn phải trung thực, chính xác, tuân thủ quy định về xuất xứ và các cam kết quốc tế. Doanh nghiệp cũng phải lưu giữ hồ sơ làm cơ sở cho việc ghi nhãn.

Ông Lê Khánh Hưng, Giám đốc Thương mại toàn cầu của Ernst & Young Consulting Việt Nam (EY Việt Nam)

“Một số hàng hóa xuất khẩu sang Mỹ được doanh nghiệp ghi nhãn “Made in Vietnam”, nhưng phía Mỹ lại xác định xuất xứ Trung Quốc do hàng hóa không đáp ứng tiêu chí chuyển đổi cơ bản cuối cùng. Tương tự, một sản phẩm có thể đáp ứng điều kiện thể hiện xuất xứ Việt Nam theo quy định trong nước, nhưng khi xuất khẩu sang Mỹ, cơ quan chức năng nước nhập khẩu có thể xác định xuất xứ Nhật Bản nếu bản chất hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ của Nhật Bản”

Đáng chú ý, tiêu chí xác định xuất xứ có thể khác nhau giữa Việt Nam và thị trường nhập khẩu. Vì vậy, kết luận xuất xứ được doanh nghiệp sử dụng trong nước không đương nhiên được cơ quan chức năng nước ngoài công nhận, doanh nghiệp cần đánh giá quy tắc xuất xứ theo từng thị trường, thay vì sử dụng một kết luận chung cho mọi hoạt động xuất khẩu.

Một nội dung đáng chú ý khác là Nghị định số 384/2026/NĐ-CP, ban hành ngày 9/10/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2027, quy định việc xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa sản xuất và lưu thông trong nước.

Theo đó, hàng hóa không có xuất xứ thuần túy có thể được xác định xuất xứ Việt Nam nếu đáp ứng tiêu chí chuyển đổi mã số hàng hóa (CTC) ở cấp 4 số hoặc đạt hàm lượng giá trị Việt Nam (VVC) tối thiểu 30%.

Tuy nhiên, việc đưa hàng hóa vào Việt Nam để thực hiện một số công đoạn gia công đơn giản như bảo quản, làm sạch, đóng gói, thay bao bì, dán nhãn, phân loại, trộn, chia tách hoặc lắp ráp đơn giản không đủ điều kiện tạo lập xuất xứ Việt Nam.

Quy định này đòi hỏi doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị nhập khẩu linh kiện, bán thành phẩm để sản xuất trong nước, phải rà soát nguồn gốc nguyên liệu, mã HS và quy trình sản xuất. Hồ sơ về danh mục nguyên vật liệu (BOM) và cách tính hàm lượng giá trị Việt Nam cần được lưu giữ đầy đủ để chứng minh điều kiện xuất xứ.

Đáng chú ý, tiêu chí xác định xuất xứ phục vụ lưu thông trong nước không đồng nhất với quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi theo FTA. Vì vậy, hàng hóa đáp ứng Nghị định số 384/2026/NĐ-CP không mặc nhiên đủ điều kiện hưởng ưu đãi theo EVFTA, CPTPP, RCEP hoặc quy định riêng của thị trường nhập khẩu, ông Hưng nhấn mạnh

Theo ông Hưng, dự thảo thay thế Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan định hướng tăng cường khai thác dữ liệu, ứng dụng dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và xử lý tự động để nhận diện rủi ro.

Doanh nghiệp dự kiến được phân thành 4 mức độ tuân thủ: tuân thủ tốt, tuân thủ, tuân thủ hạn chế và không tuân thủ. Việc đánh giá không chỉ căn cứ vào lịch sử chấp hành pháp luật mà còn xem xét khả năng tự phát hiện, khai báo, khắc phục sai sót và mức độ hợp tác với cơ quan quản lý.

Trước yêu cầu này, doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ, nhận diện những giao dịch có nguy cơ phát sinh sai sót và chuẩn bị phương án phối hợp khi kiểm tra sau thông quan. Các bộ phận kế toán, xuất nhập khẩu, kho hàng và sản xuất cần thống nhất dữ liệu, chứng từ; quy trình vận hành cũng cần được chuẩn hóa.

Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ theo dõi tồn kho, dự báo nguy cơ thiếu hụt và tối ưu hoạt động kho bãi. Công nghệ blockchain cũng có thể được ứng dụng trong truy xuất nguồn gốc, theo dõi và xác thực thông tin hàng hóa trong chuỗi cung ứng, ông Hưng cho biết.

Khi hoạt động hải quan chuyển dần sang quản lý dựa trên dữ liệu và mức độ tuân thủ, năng lực kiểm soát hồ sơ, chứng minh xuất xứ và quản trị chuỗi cung ứng sẽ trở thành yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tận dụng ưu đãi thương mại và hạn chế rủi ro pháp lý.