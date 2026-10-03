Tận dụng tối đa các cơ hội, lợi thế cho phát triển

Sáng 3-10, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương. Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Trưởng ngành.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa có các đồng chí: Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lâm Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Việt Hùng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tham dự có các đồng chí: Trần Hòa Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Minh Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Huyền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Kinh tế tăng trưởng cao nhất trong 15 năm qua

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 đạt nhiều kết quả tích cực, tăng trưởng cao nhất trong 15 năm qua, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Cụ thể, GDP quý III ước tăng 9,95%, GDP 9 tháng tăng 9,01%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, bám sát kịch bản cả năm; công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, cao nhất từ năm 2015 đến nay; dịch vụ tăng 8,69%, chỉ thấp hơn mức tăng cùng kỳ năm 2022 (11,37%).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các bộ, ngành, địa phương. Ảnh: Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc.

Tính đến hết tháng 9, tiêu dùng tăng 13,4%; khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5%, cao nhất từ trước đến nay. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 3,11 triệu tỷ đồng, tăng 15,1%; trong đó, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt tăng 19% và 17,3%. Vốn FDI đăng ký đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4%; vốn thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1%.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 888 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ; trong đó, xuất khẩu đạt 434,3 tỷ USD, tăng 24,5%, cao hơn mục tiêu cả năm; nhập khẩu đạt 453,7 tỷ USD, tăng 36,7%. Riêng tháng 9, cán cân thương mại chuyển sang xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Thu ngân sách nhà nước ước đạt 2,19 triệu tỷ đồng, bằng 86,5% dự toán và tăng 12,1%; đã miễn, giảm khoảng 185,6 nghìn tỷ đồng, gia hạn khoảng 60 nghìn tỷ đồng tiền thuế, phí. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 643 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% kế hoạch, cao hơn 202,6 nghìn tỷ đồng so với cùng kỳ, tương ứng tăng 12,9%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhận định việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số vẫn là thách thức lớn. Tăng trưởng 9 tháng vẫn thấp hơn 1% mục tiêu cả năm; quý IV cần tăng 12,5%. Hiện có 24/34 địa phương có mức tăng trưởng thấp hơn mục tiêu cả năm, tạo áp lực lớn trong quý cuối năm.

Ngoài ra, tiêu dùng 9 tháng chưa có đột phá; đầu tư của một số doanh nghiệp nhà nước lớn còn chậm. Về đầu tư công, còn 7 bộ, cơ quan có tỷ lệ giải ngân dưới 15% hoặc chưa giải ngân. Các dự án vẫn gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn cung; giá vật liệu và nhân công ở mức cao. Cán cân thương mại 9 tháng vẫn nhập siêu 19,42 tỷ USD; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, khó lường.

Khánh Hòa dẫn đầu tăng trưởng vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Đối với Khánh Hòa, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế 9 tháng tăng trưởng khá; trong đó, GRDP ước tăng 11,21%, dẫn đầu vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 19,3%; kim ngạch xuất khẩu tăng 10,5%; doanh thu du lịch tăng 21%; tổng lượt khách du lịch tăng 45,7%, trong đó khách quốc tế tăng 69,1%.

Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước tăng 33,2%; thu ngân sách nhà nước đạt 98,1% dự toán, tăng 28,6% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 11.143 tỷ đồng, bằng 70,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh đã hoàn thành xử lý 106/257 dự án tồn đọng, vướng mắc. Qua làm việc, Đoàn kiểm tra, giám sát số 25 và số 234 của Trung ương ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và chuyển biến của tỉnh.

Các đồng chí: Trần Phong, Lâm Đông, Nguyễn Việt Hùng tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được chú trọng. Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, quy mô lớn được tổ chức, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc và thu hút du khách. Toàn tỉnh tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; hoàn thành sắp xếp mạng lưới trường, lớp và bảo đảm các điều kiện cho năm học mới 2026 - 2027. Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng. Các chính sách an sinh xã hội, hoạt động “đền ơn đáp nghĩa” được triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng khẳng định, trên nền tảng kết quả 9 tháng, Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 10,2%; giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công và thu ngân sách vượt dự toán được giao. Tỉnh tập trung xử lý, tháo gỡ toàn bộ 257 dự án trong danh mục ngay trong năm 2026. Đối với những nội dung vượt thẩm quyền, tỉnh sẽ tranh thủ sự hỗ trợ của các bộ, ngành để tháo gỡ; đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án. Khánh Hòa cũng kỳ vọng việc tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về đất đai sẽ giúp địa phương khai thác hiệu quả hơn các nguồn lực phục vụ phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Việt Hùng phát biểu tại hội nghị.

Để tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn, UBND tỉnh Khánh Hòa đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo các bộ, ngành hỗ trợ tỉnh hoàn thiện đề án, hồ sơ để sớm được công nhận Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong theo Luật Phát triển đô thị; qua đó thu hút đầu tư, phát huy lợi thế về kinh tế biển, công nghiệp năng lượng, cảng biển và logistics.

Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu, áp dụng các cơ chế phù hợp theo Nghị quyết số 112 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính; hỗ trợ tỉnh hoàn thiện đề án, trình cấp có thẩm quyền xem xét, để Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là những động lực quan trọng để Khánh Hòa phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của vùng và cả nước.

Khánh Hòa mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ngành; đồng thời nỗ lực cao nhất để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Các đồng chí: Trần Hòa Nam, Trịnh Minh Hoàng và đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Bảo đảm mục tiêu tăng trưởng

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phân tích những thuận lợi, khó khăn từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước; nhấn mạnh nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới rất nặng nề, nhưng cũng có nhiều cơ hội mới từ các quyết sách chiến lược vừa được Trung ương ban hành. Các bộ, ngành, địa phương cần phát huy kết quả đạt được, tận dụng tối đa cơ hội, lợi thế cho phát triển; tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm tiến độ, chất lượng các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

Trọng tâm là chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, đề án trình Hội nghị Trung ương 4; khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết, kiên quyết không để chậm, nợ văn bản. Đồng thời, phối hợp hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, nghị quyết, báo cáo, tài liệu, trong đó có 44 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ, tài khóa và các chính sách vĩ mô nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng; giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, bảo đảm thanh khoản, phấn đấu giảm lãi suất cho vay, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, chính sách thuế giá trị gia tăng và cơ chế hoàn thuế; thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ các công trình giao thông, năng lượng trọng điểm. Những vấn đề vượt thẩm quyền phải được báo cáo kịp thời, kèm phương án đề xuất cụ thể. Chủ động xây dựng các kịch bản bảo đảm nguồn cung năng lượng, ứng phó nguy cơ gián đoạn; điều hành giá các mặt hàng thiết yếu phù hợp, sớm hoàn thiện nghị định mới về kinh doanh xăng dầu.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương hoàn thiện quy định về thuốc, thiết bị y tế, đổi mới phương thức quản lý, giảm khâu trung gian và chi phí cung ứng, bảo đảm cơ sở y tế và người bệnh được tiếp cận sản phẩm chất lượng, giá phù hợp. Rà soát, hoàn thiện chương trình, sách giáo khoa; xử lý vướng mắc trong sắp xếp trường, lớp và đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thể chế, thủ tục hành chính, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ưu tiên công nghệ lõi, đẩy nhanh các nhiệm vụ công nghệ chiến lược. Các bộ, ngành, địa phương phải xác định rõ bài toán cần giải quyết, gắn khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với sản phẩm cụ thể, nâng cao năng suất, đóng góp thiết thực cho tăng trưởng.

Bên cạnh đó, củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội; chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao năng lực dự báo, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường theo dõi, đôn đốc thực hiện các cam kết, thỏa thuận quốc tế, cụ thể hóa thành chương trình, dự án và hoạt động hợp tác có kết quả rõ ràng; gắn với mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư, công nghệ và nguồn lực phát triển. Phát huy vai trò của Việt Nam tại các diễn đàn đa phương, chuẩn bị chu đáo các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.

ĐÌNH LÂM - CÔNG ĐỊNH