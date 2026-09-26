Tận dụng thời gian vàng cho mục tiêu tăng trưởng và thu ngân sách

Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với ngành tài chính chiều 22-9, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính Trương Thị Hương Bình cho biết: “Để có thể cán đích mục tiêu tăng trưởng 11% của cả năm 2026, nền kinh tế đòi hỏi mức tăng bình quân khoảng 12,05% trong nửa cuối năm 2026. Cụ thể, bám sát kịch bản điều hành, quý III-2026 phải bứt phá đạt 11,53% và quý IV-2026 phải vươn lên mức 12,52%. Chính vì vậy, trong những tháng còn lại của năm 2026, cả hệ thống chính trị phải tăng tốc với tinh thần và quyết tâm cao nhất”.

Thêm dư địa phát triển

Theo đánh giá của Sở Tài chính, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Thành ủy cùng sự điều hành khẩn trương của UBND thành phố, tình hình kinh tế 9 tháng của năm 2026 tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực; các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, năng lực huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển tiếp tục được nâng lên. Thu ngân sách nhà nước 9 tháng của năm 2026 ước đạt 79.894 tỷ đồng, hoàn thành 80% dự toán được giao. Giải ngân vốn đầu tư công đến cuối tháng 9 dự kiến đạt trên 17.500 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 64,8% kế hoạch thành phố giao.

Hệ thống bến bãi tập kết hàng xuất khẩu của Cảng Phước An (xã Phước An). Ảnh: Công Nghĩa

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế; chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 12,5% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước đạt 46,7 tỷ USD, trong đó xuất khẩu 27,5 tỷ USD, nhập khẩu 19,2 tỷ USD; xuất siêu khoảng 8,34 tỷ USD. Kết quả này tiếp tục khẳng định nền tảng sản xuất công nghiệp, khả năng hội nhập và vị trí của Đồng Nai trong chuỗi cung ứng, xuất khẩu của cả nước. Nhờ sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền thành phố, các doanh nghiệp xuất khẩu không chỉ chú trọng những thị trường truyền thống mà còn không ngừng mở rộng, đa dạng hóa thị trường, từ đó tạo thêm nguồn thu cho ngân sách.

Cùng với hoạt động sản xuất, công tác thu hút đầu tư cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong 9 tháng của năm 2026, Đồng Nai dự kiến thu hút khoảng 865 ngàn tỷ đồng vốn trong nước, đạt khoảng 540% kế hoạch năm; vốn đầu tư nước ngoài đạt khoảng 2,34 tỷ USD. Thành phố ghi nhận trên 6 ngàn doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký hơn 255 ngàn tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng cho tăng trưởng; đồng thời đặt ra yêu cầu phải tiếp tục nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, năng suất cao, sử dụng đất hiệu quả và có khả năng liên kết, lan tỏa mạnh mẽ đến khu vực doanh nghiệp trong nước.

Cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai ngày 18-5-2025 về nhiệm vụ quy hoạch thành phố hướng tới tầm nhìn 100 năm, công tác quy hoạch, phát triển đô thị và đầu tư hạ tầng chiến lược đang được tập trung cao độ. Thành phố đang chuẩn bị lập quy hoạch tổng thể; đồng thời đẩy nhanh các quy hoạch phân khu, khu chức năng và khu vực động lực. Song song đó là nhiệm vụ tập trung nguồn lực phát triển các tuyến giao thông kết nối Cảng hàng không quốc tế Long Thành, hệ thống đường cao tốc, vành đai và các công trình liên kết vùng.

Tư duy phát triển hạ tầng từng bước chuyển từ việc đầu tư các dự án riêng lẻ sang tổ chức một mạng lưới kết nối đồng bộ giữa sân bay, đường cao tốc, vành đai, đường sắt, cảng biển, logistics, khu công nghiệp, khu đô thị và trung tâm dịch vụ. Điều này giúp mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây chính là nền tảng để thành phố tiếp tục tạo thêm lợi thế, thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư, công nghệ cao, công nghệ lõi vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ trong tương lai.

Tăng tốc hoàn thành những mục tiêu lớn

Với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu, thành phố Đồng Nai đang có cơ hội để phát triển đột phá. Nhằm biến cơ hội thành hiện thực, lãnh đạo thành phố đang truyền động lực mạnh mẽ, yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phải tăng tốc làm việc hiệu quả, được đánh giá và đo đếm bằng những kết quả cụ thể. Trước những yêu cầu phát triển mới, thời gian qua, nhiều sở, ngành đã bám sát tinh thần “làm hết việc, không làm hết giờ”, làm cả thứ Bảy, Chủ nhật. Thậm chí trong ngày nghỉ cuối tuần hay dịp lễ, lãnh đạo chủ chốt của thành phố vẫn làm việc để đôn đốc các nhiệm vụ cấp bách.

Một dự án nhà ở xã hội tại xã Phước An đang được tăng tốc thi công đưa vào sử dụng.

Hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 11% và thu ngân sách đạt trên 150 ngàn tỷ đồng trong năm 2026 là nhiệm vụ rất khó khăn, là trách nhiệm lớn của Đảng bộ và nhân dân thành phố. Tại buổi làm việc với ngành tài chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Vũ Hồng Văn quán triệt: Đường găng tốc độ làm việc của tập thể đội ngũ ngành tài chính phải được gấp rút tính bằng giờ, bằng ngày. Đây là những mục tiêu then chốt, buộc phải quyết tâm thực hiện nhằm tạo thêm nguồn lực cho năm 2027 và làm tiền đề phát triển bứt phá trong những năm tiếp theo.

Thu ngân sách hơn 150 ngàn tỷ đồng là thách thức lớn, đòi hỏi nỗ lực cao nhất để thực hiện thắng lợi. Thêm vào đó, với hệ thống quy trình, thủ tục đầy đủ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ được nâng cao, mô hình bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp đến nay đã vận hành ổn định, cùng tốc độ triển khai các dự án nhanh chóng... chính là những tiền đề, niềm tin và kỳ vọng vững chắc để Đồng Nai hiện thực hóa các mục tiêu lớn về phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Sở Tài chính, năm 2026, Đồng Nai được Trung ương giao dự toán 104 ngàn tỷ đồng. Nếu thành phố thu vượt mức 150,4 ngàn tỷ đồng, sẽ được điều tiết giữ lại hơn 89 ngàn tỷ đồng. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để tái đầu tư vào hạ tầng giao thông trọng điểm, bệnh viện, trường học và bảo đảm an sinh xã hội. Những công trình hạ tầng thiết yếu này sẽ trở thành động lực giúp Đồng Nai có những bước tiến nhanh và đột phá trong thời gian tới.

Trấn Biên là phường trung tâm, đông dân, nhiều doanh nghiệp nhất trên địa bàn thành phố, vì vậy phường đã xác định từ đầu năm 2026 trách nhiệm đặt ra với phường là rất lớn. Dù rất áp lực nhưng phường đã chủ động phối hợp giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm của thành phố trên địa bàn phường, như: Dự án Đường ven sông Cái, Trục đường trung tâm và cầu Thống Nhất; đồng thời đốc thúc các đơn vị đẩy nhanh thi công để đảm bảo tiến độ. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Trấn Biên HỒ VĂN NAM

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Toàn ngành đang nỗ lực với tinh thần khẩn trương nhất nhằm hoàn thành các nhiệm vụ năm 2026, đồng thời sớm xây dựng kế hoạch triển khai cho năm 2027. Đối với các công trình trọng điểm, sở đã yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nhân lực, máy móc và tập kết sẵn vật liệu để bảo đảm tiến độ, song song với việc thực hiện kịp thời công tác giải ngân vốn đầu tư công. Một điểm thuận lợi nổi bật hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng đang được các sở, ngành, địa phương phối hợp rất nhịp nhàng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho quá trình thi công dự án.

Trong khi đó, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Đông Phan Trung Hưng Hà cho hay: Với sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, UBND xã đã thực hiện thu ngân sách đạt gần 160% kế hoạch được giao; đồng thời, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cũng đạt trên 80%. Tương tự, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã An Phước - một trong những địa phương động lực của thành phố chia sẻ: “Đến nay, xã đã hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2026. Bên cạnh đó, địa phương đang tập trung cao độ cho công tác giải phóng mặt bằng, giúp thành phố nhanh chóng giải ngân hàng ngàn tỷ đồng tiền bồi thường cho các dự án giao thông trọng điểm đi qua địa bàn, hướng tới kết nối đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Long Thành”.