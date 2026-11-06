'Tận dụng thời điểm sau khi ra trường', nghĩa là gì?

Trong thực tế rất nhiều bạn cho biết, mình không hề thấy “Đó là khoảng thời gian tuyệt vời, độc nhất vô nhị” chút nào. Chỉ thấy lo lắng thậm chí có một chút hoang mang - đặc biệt là với nhiều bạn sinh viên có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn. Với các bạn này, đi làm kiếm tiền để nuôi sống bản thân, giúp đỡ cha mẹ, thậm chí trả món nợ đầu tư cho mấy năm đại học mới là nhu cầu cấp bách chứ không phải giấc mơ nghề nghiệp lý tưởng.

Thời gian mới ra trường là khoảng thời gian tuyệt vời, độc nhất vô nhị, trong đời một người. Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nếu quan tâm đến nhận định này, nếu cũng xem những ngày tháng chân ướt chân ráo đi tìm việc sau khi ra trường là thời điểm có thể tận dụng thì chúng ta sẽ tận dụng nó ra sao?

Tận dụng thời gian

Không phải thời gian để bạn suốt ngày lang thang ngoài đường đi rải CV khắp cùng thiên hạ.

Đây là thời gian bạn “không thuộc về ai”, có thể làm hai, ba công việc, học hai, ba thứ cùng một lúc mà không bị ràng buộc bởi lương tháng, không lo hợp đồng, không sợ áp lực KPI, không ngại mất mặt hay bị đánh giá kém năng lực bởi cái gì cũng: "Em chưa biết!".

Đây là thời gian bạn chưa có gì để mất: Chưa “nợ nần”, chưa chức danh, chưa gia đình. Nếu có thất bại thì cái giá phải trả lúc này cũng là cái giá rẻ nhất.

Tận dụng sự “trinh nguyên”

Nếu giả định cuộc đời là một “cái chợ nghề nghiệp” thì bằng cấp chỉ mới là cái vé vào cửa. Qua khỏi cánh cổng, không gian bên trong “chợ” là nơi mở ra cho bạn cơ hội quan sát, học hỏi, tiếp thu, trải nghiệm ban đầu. Và đặc biệt là bạn được quyền “thử”, bởi đây là giai đoạn bạn vẫn còn là "tờ giấy trắng". Sau khi trải nghiệm hết mình, bạn mới không còn hoang mang khi hiểu rõ năng lực thật sự của bản thân mình là cái gì.

Cũng bởi còn “trinh nguyên”, còn lơ ngơ giữa chợ đời, nên sinh viên mới ra trường có một lợi thế rất lớn, là thường được người lớn giúp đỡ vô điều kiện. Cho nên đây là khoảng thời gian bạn không phải e ngại “xấu hổ” khi tìm kiếm cho mình một mentor, có kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm thực tế sâu rộng… để dẫn dắt, hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm.

Tận dụng cách chịu đựng áp lực

Trong thời đại mà "chịu được áp lực công việc" là thách thức đặt ra cho các ứng cử viên của nhà tuyển dụng, cũng là cách chứng tỏ năng lực của người xin việc, thì tập làm quen với áp lực cũng là một cách tận dụng.

Nhưng là thứ áp lực có chọn lọc. Chọn áp lực làm bạn lớn lên (deadline gấp, khách hàng khó, công việc mỗi ngày đòi hỏi thêm kỹ năng mới…) chứ không phải thứ áp lực làm bạn “mòn” đi (sếp chửi, đồng nghiệp toxic, công việc lặp đi lặp lại nhàm chán…).

Tận dụng sống rẻ để tích lũy vốn

Vừa từ môi trường sinh viên bước ra, đây là lúc bạn vẫn còn “kỹ năng” ở ghép, ăn cơm nhà, uống trà đá, đi xe đạp xe buýt, mặc đồ chợ… bạn có thể “nhảy việc” lung tung mà không sợ đói. Qua giai đoạn này có thể bạn sẽ tích lũy được một số vốn làm nền tảng “ăn nên làm ra”.

Sự trải nghiệm ban đầu sẽ giúp bạn hiểu rõ năng lực thật sự của bản thân. Ảnh:Internet

Cuối cùng, đây là thời điểm bắt đầu, nếu có thể các bạn trẻ nên quan tâm đến các ngành mang tính cách mạng và tạo ra tác động lớn như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Năng lượng sạch, Khoa học sinh học…

Đồng thời hãy biết cho phép bản thân nghỉ ngơi ("cut yourself some slack"): Đừng quá cực đoan lao lực đến mức quên mất cuộc sống riêng; hãy biết cân bằng giữa công việc, gìn giữ các mối quan hệ và chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Tận dụng thời điểm ban đầu là để có sức chạy đường dài.