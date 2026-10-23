Tận dụng mặt nước, tạo bứt phá cho kinh tế

Đa dạng mô hình nuôi thủy sản

Những năm gần đây, nghề nuôi hàu vùng hạ lưu sông Nhật Lệ, xã Quảng Ninh đã trở thành mô hình kinh tế mang lại nguồn thu nhập cao cho người dân địa phương. Tận dụng lợi thế tự nhiên vùng cửa sông là môi trường sống phù hợp với loài hàu, với đặc tính dễ nuôi, chi phí thấp lại cho thu nhập cao, mô hình nuôi hàu được người dân xem là lợi thế để phát triển kinh tế bền vững trong những năm vừa qua. Đến nay, toàn xã có 48 hộ nuôi với 103 bè nuôi (mỗi bè diện tích trung bình 70-80m2).

Quảng Ninh với lợi thế có sông Nhật Lệ chảy qua nên rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản ven sông - Ảnh: Đ.N

Ông Hoàng Minh Phú, thôn Quán Hàu cho biết: Tận dụng lợi thế nguồn nước vùng hạ lưu sông Nhật Lệ, gia đình tôi đã gắn bó với nghề nuôi hàu nhiều năm nay. So với một số mô hình nuôi trồng thủy sản khác, nuôi hàu không đòi hỏi chi phí đầu tư quá lớn, công chăm sóc cũng không quá vất vả nhưng mang lại nguồn thu nhập khá ổn định. Nhờ nghề nuôi hàu, kinh tế gia đình từng bước được cải thiện.

Hiện, trên địa bàn xã có 120 hộ với 450 nhân khẩu sinh sống bằng khai thác, kinh doanh, chế biến và các công việc liên quan đến hàu với sản lượng khai thác bình quân đạt khoảng 25-30 tấn hàu thịt. Với giá bán trung bình 100.000-130.000 đồng/kg hàu thịt, nghề khai thác và chế biến hàu mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho người dân, bà Hoàng Thị Xuân Hồng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Quảng Ninh cho biết.

Nếu nuôi hàu tận dụng nguồn lợi tự nhiên vùng cửa sông thì nuôi tôm cũng mở ra hướng sản xuất phù hợp, góp phần khai thác hiệu quả diện tích mặt nước và nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn xã hiện có 94,65ha diện tích nuôi tôm, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng và tôm sú.

Nghề nuôi tôm đã góp phần đa dạng hóa hoạt động nuôi trồng thủy sản, tạo thêm nguồn thu cho người dân. Tại khu vực Hói Hà, một trong những vùng nuôi tôm tập trung lớn của xã, với diện tích nuôi tập trung khoảng 35,7ha. Hoạt động nuôi tôm đã góp phần khai thác tiềm năng diện tích mặt nước, tạo sinh kế cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, Chi hội trưởng Chi hội Nuôi trồng thủy sản Hói Hà cho biết: Khu vực này có khoảng 50 hộ nuôi. Những năm gần đây, tư duy sản xuất của người nuôi tôm đang từng bước thay đổi theo hướng chú trọng kỹ thuật và chất lượng. Thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm, nhiều hộ đã áp dụng quy trình nuôi 2 giai đoạn, tuyển chọn con giống bảo đảm chất lượng, đồng thời đầu tư hệ thống xử lý nước phục vụ sản xuất. Những đổi mới này góp phần nâng cao tỉ lệ sống của tôm, hạn chế dịch bệnh và cải thiện năng suất qua từng vụ nuôi. Năng suất trung bình mỗi năm đạt 7-9 tấn/ha.

Hướng đến phát triển bền vững

Phát huy lợi thế mặt nước, nghề nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã Quảng Ninh từng bước phát triển, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tự nhiên của địa phương. Theo số liệu thống kê, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của xã đạt 345,38ha, trong đó diện tích nuôi tôm 94,65ha; nuôi hàu, nuôi cá 250,73ha. Tổng sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 731 tấn, sản lượng khai thác đạt 340 tấn. Những con số này cho thấy thủy sản là một trong những lĩnh vực góp phần khai thác tiềm năng tự nhiên, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.

Nghề nuôi tôm đã góp phần đa dạng hóa hoạt động nuôi trồng thủy sản, tạo thêm nguồn thu cho người dân - Ảnh: Đ.N

Để khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, xã đang hướng đến phát triển nghề nuôi trồng thủy sản theo hướng ổn định, bền vững, trong đó chú trọng quy hoạch vùng nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất và phát huy thế mạnh của từng mô hình.

Ông Trần Xuân Tình, Chủ tịch UBND xã Quảng Ninh cho biết: Địa phương với lợi thế có sông Nhật Lệ chảy qua nên rất thuận lợi cho việc nuôi trồng thủy sản ven sông. Thời gian qua, xã đã từng bước chuyển từ khai thác lợi thế tự nhiên sang tổ chức sản xuất có định hướng, chú trọng quy hoạch vùng nuôi, cải thiện điều kiện sản xuất và phát huy giá trị kinh tế của các nghề nuôi thủy sản chủ lực.

Đối với nghề nuôi hàu, địa phương đã thống nhất quy hoạch vùng nuôi hàu thương phẩm và tự nhiên trên sông Nhật Lệ, đoạn qua thôn Quán Hàu. Trong đó, 30ha thực hiện nuôi quảng canh và 5ha nuôi thâm canh. Việc quy hoạch vùng nuôi tạo cơ sở để địa phương định hướng tổ chức sản xuất, phát huy lợi thế vùng cửa sông và từng bước nâng cao hiệu quả kinh tế từ nghề hàu.

Đặc biệt địa phương cũng đang xây dựng và phát triển nhãn hiệu chứng nhận hàu Quán Hàu, góp phần khẳng định nguồn gốc, nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm, từng bước xây dựng thương hiệu hàu gắn với lợi thế đặc trưng của địa phương.

Bên cạnh nghề hàu, nuôi tôm cũng là hướng sản xuất quan trọng trong cơ cấu thủy sản của địa phương. Hiện nay, địa phương cũng đang đề xuất kinh phí để đầu tư, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi trồng thủy sản tại vùng nuôi tôm tập trung ở thôn Vĩnh Ninh, đồng thời định hướng các hộ nuôi áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nuôi trồng qua đó đạt hiệu quả năng suất cao nhất.

Từ lợi thế được thiên nhiên ban tặng, xã Quảng Ninh đang từng bước biến tiềm năng mặt nước thành động lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho người dân. Với định hướng tổ chức sản xuất gắn với quy hoạch vùng nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật và nâng cao giá trị sản phẩm, thủy sản được kỳ vọng sẽ tiếp tục khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển theo hướng ổn định, bền vững.