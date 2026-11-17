Tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. (Ảnh: NHẬT MINH)

Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện Việt Nam-UAE (Hiệp định CEPA Việt Nam-UAE) được ký ngày 28/10/2024 và chính thức có hiệu lực tại cả hai quốc gia vào ngày 3/2/2026. UAE hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại khu vực Tây Á.

Theo thống kê của Cục Hải quan, tính đến tháng 9/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam sang UAE đạt 5,7 tỷ USD, tăng 17,8% so cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu đạt 4,1 tỷ USD, giảm 4,9% và nhập khẩu đạt 1,5 tỷ USD, tăng 73,1%. Trước đó, trong năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-UAE đạt khoảng 6,55 tỷ USD, tăng 1,5% so năm 2024, trong đó xuất khẩu đạt 5,9 tỷ USD, tăng 5,2% và nhập khẩu đạt 640 triệu USD, giảm 32,2%. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang UAE là điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép; hàng dệt may.

Hiệp định CEPA được khởi động đàm phán vào năm 2023 trong bối cảnh quan hệ song phương giữa Việt Nam và UAE ngày càng phát triển tốt đẹp, nhất là trong lĩnh vực kinh tế-thương mại.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Tiến sĩ Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền UAE tại Việt Nam cho biết: Quá trình đàm phán Hiệp định CEPA chỉ diễn ra trong 14 tháng. Điều này thể hiện quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như các bộ, ngành hai nước trong việc tạo đột phá cho quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư song phương.

Tiến sĩ Bader Almatrooshi khẳng định, Đại sứ quán UAE tại Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương, các bộ, ngành liên quan của Việt Nam nhằm tăng cường thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và UAE trong những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công thương) cho biết, CEPA tạo ra những lợi thế cho hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường UAE, nhất là mức thuế nhập khẩu cạnh tranh hơn, môi trường chính sách ổn định hơn, quy trình thủ tục đơn giản hơn, khả năng thâm nhập thị trường Trung Đông sâu rộng hơn và cơ hội kết nối với nhiều đối tác và nhà nhập khẩu UAE hơn.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công thương) phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: NHẬT MINH)

Tuy nhiên, để tận dụng hiệu quả Hiệp định này, các doanh nghiệp cần xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản và cần hết sức chú ý đến quy tắc xuất xứ, các tiêu chuẩn và quy định nhập khẩu tại nước sở tại cũng như quan tâm đến đặc thù thị trường UAE là một thị trường trung chuyển quan trọng tại Trung Đông.

Để tận dụng hiệu quả Hiệp định CEPA, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung vào bốn yếu tố cốt lõi: Thứ nhất, phải nắm vững các cam kết của hiệp định. Thực tế qua nhiều diễn đàn, không ít doanh nghiệp đặt câu hỏi làm sao để tận dụng FTA, nhưng lại chưa nắm được mức thuế suất hay quy tắc xuất xứ đối với chính mặt hàng của mình. Doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin nhanh chóng qua Cổng thông tin điện tử về các FTA, thông qua các hiệp hội ngành hàng hoặc liên hệ trực tiếp với Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên để được hướng dẫn cụ thể.

Thứ hai, xây dựng chiến lược tiếp cận thị trường bài bản. Thay vì chỉ tìm kiếm đối tác và ký kết những đơn hàng mang tính thời vụ sau các hội nghị xúc tiến, doanh nghiệp cần đặt mục tiêu xây dựng nền tảng dài hạn. Thâm nhập thị trường UAE không phải để bán một hợp đồng mà là để mở rộng tệp khách hàng bền vững.

Thứ ba, chuẩn hóa quy trình sản xuất và tính toán bài toán chi phí. Nhiều doanh nghiệp hiện đang vận hành dây chuyền theo tiêu chuẩn của EU hoặc Nhật Bản. Khi chuyển hướng sang UAE, cần lưu ý các quy định đặc thù như chứng nhận Halal. Doanh nghiệp phải cân đối kỹ giữa lợi ích cắt giảm thuế quan và chi phí tuân thủ tiêu chuẩn; tránh tình trạng hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế nhưng lại vướng rào cản kỹ thuật hoặc đội chi phí, khó đứng vững lâu dài.

Cuối cùng, tận dụng tối đa hệ thống kết nối sẵn có. Doanh nghiệp có thể tiếp cận thị trường UAE thông qua các kênh xúc tiến của Đại sứ quán, Thương vụ Việt Nam tại sở tại, hoặc kết nối trực tiếp qua những tập đoàn phân phối lớn của UAE đã có mạng lưới thu mua tại Việt Nam như Tập đoàn Lulu.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp hai bên cũng đã trao đổi về những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm, đưa ra những câu hỏi cũng như chia sẻ những bài học kinh nghiệm, trải nghiệm thực tế nhằm tiếp cận hiệu quả thị trường UAE cũng như thị trường Việt Nam.

Ngoài ra, nhằm tăng cường thúc đẩy kết nối các doanh nghiệp hai bên, hướng tới những kết quả thực chất, Bộ Công thương cùng với Đại sứ quán UAE đã tổ chức phiên kết nối doanh nghiệp (Business to Business-B2B) để các doanh nghiệp có cơ hội giao lưu, tìm hiểu lẫn nhau, trực tiếp thúc đẩy các hoạt động hợp tác giữa các doanh nghiệp trong tương lai.