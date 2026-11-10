Tận dụng FTA, mở rộng thị trường xuất khẩu sang Anh

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: ITPC)

Chương trình được tổ chức nhằm hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật thông tin về cơ hội và ưu đãi từ Hiệp định UKVFTA và Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Qua đó, giúp doanh nghiệp nâng cao khả năng tận dụng hiệu quả các hiệp định, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu, xây dựng chiến lược tiếp cận và mở rộng kênh phân phối tại thị trường Anh.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt khoảng 5,02 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Anh đạt 4,51 tỷ USD, tăng 16,34% so với cùng kỳ năm 2025, còn nhập khẩu đạt khoảng 508,64 triệu USD, tăng 10,24%.

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Việt Nam tiếp tục duy trì mức xuất siêu khoảng 4 tỷ USD sang thị trường này với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gồm sản phẩm điện tử, điện thoại, máy móc thiết bị, giày dép, dệt may, nông sản và thủy sản.

Phát biểu tại sự kiện, bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, Vương quốc Anh là một trong những nền kinh tế lớn, có sức mua cao, hệ thống phân phối phát triển và là thị trường xuất khẩu giàu tiềm năng đối với hàng hóa Việt Nam.

Tuy nhiên, đây cũng là thị trường đặt ra yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và các tiêu chuẩn về trách nhiệm môi trường-xã hội.

Tại hội thảo, chuyên gia cho rằng, dù cơ hội thị trường và ưu đãi từ các FTA (Hiệp định Thương mại tự do) có lợi thế cho doanh nghiệp, nhưng để biến những lợi thế đó thành đơn hàng, hợp đồng và sự hiện diện lâu dài tại thị trường Anh phụ thuộc trước hết vào năng lực chủ động của từng doanh nghiệp.

Đại biểu phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: ITPC)

Theo đó, doanh nghiệp cần phải chứng minh được năm năng lực cốt lõi gồm chất lượng sản phẩm ổn định, năng lực tuân thủ quy định, hồ sơ xuất xứ, năng lực vận hành đơn hàng tối thiểu (MOQ), cùng hệ thống dữ liệu số.

Thông qua hội thảo, Ban tổ chức kỳ vọng cộng đồng doanh nghiệp chủ động hơn trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh, tận dụng hiệu quả ưu đãi từ các hiệp định UKVFTA và CPTPP, nâng cao năng lực tuân thủ để mở rộng thị trường xuất khẩu và đầu tư hiệu quả tại Vương quốc Anh.