Tận dụng AI để phân tích thị trường với ngân sách nhỏ

Trước đây, khi muốn nghiên cứu thị trường, doanh nghiệp thường nghĩ đến việc thuê đơn vị khảo sát, thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu hoặc xây dựng đội ngũ phân tích dữ liệu riêng. Đây là những giải pháp hiệu quả nhưng không phải SME nào cũng đủ nguồn lực để thực hiện. Vì vậy, nhiều chủ doanh nghiệp đành dựa vào cảm nhận cá nhân hoặc kinh nghiệm thị trường. Kinh nghiệm luôn có giá trị, nhưng khi hành vi khách hàng thay đổi liên tục, việc chỉ dựa vào trực giác có thể khiến doanh nghiệp bỏ lỡ nhiều cơ hội quan trọng.

Còn hiện nay, mỗi ngày khách hàng để lại hàng ngàn dấu vết trên mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, website, diễn đàn và các nền tảng trực tuyến. Thông tin thì rất nhiều, nhưng việc biến thông tin đó thành hiểu biết có giá trị lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đó cũng là lý do ngày càng nhiều SME bắt đầu quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) như một công cụ hỗ trợ phân tích thị trường với chi phí hợp lý hơn trước rất nhiều.

Một trong những lợi ích lớn nhất của AI là khả năng tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau trong thời gian ngắn. Thay vì dành hàng giờ để đọc hàng trăm bình luận của khách hàng, theo dõi các cuộc thảo luận trên mạng xã hội hay tổng hợp phản hồi từ đội ngũ bán hàng, AI có thể hỗ trợ nhận diện những chủ đề được quan tâm nhiều nhất, những vấn đề khách hàng thường gặp và những xu hướng đang hình thành trên thị trường. Điều này giúp SME tiếp cận được những góc nhìn mà trước đây chỉ các doanh nghiệp lớn mới có điều kiện khai thác.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp sở hữu nhiều dữ liệu nhất mà thuộc về doanh nghiệp biết khai thác dữ liệu tốt nhất.

Quá trình làm việc với doanh nghiệp, tôi từng gặp nhiều trường hợp sản phẩm bán chậm không phải vì chất lượng kém mà vì doanh nghiệp hiểu chưa đúng nhu cầu khách hàng. Có doanh nghiệp tập trung quảng bá những tính năng mà họ cho là nổi bật, trong khi khách hàng lại quan tâm đến một lợi ích hoàn toàn khác. Khi sử dụng AI để phân tích phản hồi khách hàng và các cuộc thảo luận trên thị trường, doanh nghiệp nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa điều mình đang truyền thông và điều khách hàng thực sự mong muốn. Chỉ riêng sự thay đổi đó đã giúp hiệu quả bán hàng cải thiện đáng kể.

AI cũng giúp doanh nghiệp theo dõi đối thủ cạnh tranh hiệu quả hơn. Với nguồn lực hạn chế, nhiều SME khó có khả năng dành riêng một bộ phận nghiên cứu thị trường. Tuy nhiên, các công cụ AI hiện nay có thể hỗ trợ tổng hợp thông tin công khai về hoạt động truyền thông, xu hướng sản phẩm, phản hồi khách hàng hoặc những thay đổi nổi bật của đối thủ. Điều quan trọng không phải để sao chép đối thủ mà để hiểu thị trường đang vận động theo hướng nào và doanh nghiệp nên điều chỉnh chiến lược ra sao.

Một ứng dụng rất thực tế khác là khả năng phát hiện xu hướng sớm. Trong nhiều ngành nghề, người chiến thắng không phải là người có nhiều nguồn lực nhất mà là người nhận ra sự thay đổi của thị trường sớm hơn. AI có thể giúp phân tích các tín hiệu từ dữ liệu tìm kiếm, hành vi khách hàng hoặc các chủ đề đang được quan tâm để hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện cơ hội mới. Dĩ nhiên, không phải mọi dự báo đều chính xác tuyệt đối, nhưng việc có thêm cơ sở dữ liệu để tham khảo luôn tốt hơn việc ra quyết định hoàn toàn dựa trên phỏng đoán.

Tuy nhiên, tôi cũng thường nhắc các doanh nghiệp rằng AI không thể thay thế sự thấu hiểu thị trường của người làm kinh doanh. AI rất giỏi trong việc xử lý dữ liệu, nhưng nó không trực tiếp gặp khách hàng, không tham gia các cuộc đàm phán và cũng không cảm nhận được những thay đổi tinh tế trong tâm lý người mua. Vì vậy, giá trị lớn nhất không nằm ở việc giao toàn bộ việc phân tích cho AI, mà nằm ở việc kết hợp giữa dữ liệu khách quan và kinh nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp.

Điều đáng mừng là ngày nay SME không cần ngân sách quá lớn để tiếp cận các công cụ phân tích thị trường. Nhiều nền tảng AI có chi phí phù hợp hoặc thậm chí miễn phí cho những nhu cầu cơ bản. Điều quan trọng là doanh nghiệp phải xác định rõ mình muốn tìm hiểu điều gì về khách hàng, về đối thủ và về xu hướng thị trường. Khi có câu hỏi đúng, AI sẽ trở thành một trợ lý hỗ trợ tìm kiếm câu trả lời hiệu quả hơn rất nhiều.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, lợi thế không còn thuộc về doanh nghiệp sở hữu nhiều dữ liệu nhất mà thuộc về doanh nghiệp biết khai thác dữ liệu tốt nhất. Với sự hỗ trợ của AI, các SME ngày nay có cơ hội tiếp cận những khả năng phân tích từng được xem là đặc quyền của doanh nghiệp lớn. Và khi hiểu thị trường nhanh hơn, sâu hơn và chính xác hơn, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội đưa ra những quyết định đúng đắn để phát triển bền vững trong tương lai.