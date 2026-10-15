Tấn Đạt: Tiếng hát Hà Nội là điểm khởi đầu cho hành trình âm nhạc phía trước

- Nhìn lại dấu mốc giành Giải Nhì phong cách thính phòng tại Tiếng hát Hà Nội 2025, sau một năm Tấn Đạt thấy mình đã trưởng thành như thế nào?

- Với tôi, Tiếng hát Hà Nội 2025 là một dấu mốc rất đặc biệt, bởi đây là cuộc thi đầu tiên tôi tham gia. Lúc mới bắt đầu tham gia cuộc thi, tôi còn khá bỡ ngỡ, hồi hộp và có nhiều lo lắng. Nhưng qua từng vòng thi, tôi cảm thấy mình tự tin hơn, bản lĩnh sân khấu cũng tốt hơn và học được rất nhiều điều về chuyên môn cũng như cách làm chủ sân khấu.

Trước cuộc thi, tôi chưa có nhiều cơ hội biểu diễn trên những sân khấu lớn. Sau khi đoạt giải, tôi được nhiều khán giả biết đến hơn, có cơ hội tham gia nhiều chương trình biểu diễn và trải nghiệm những môi trường âm nhạc đa dạng hơn. Những điều đó giúp tôi trưởng thành rất nhiều, không chỉ trong cách hát mà còn trong suy nghĩ và thái độ đối với nghề.

Điều tôi trân trọng nhất là cuộc thi đã cho tôi cơ hội đến gần hơn với khán giả và có thêm động lực để theo đuổi con đường mình đã chọn. Tôi biết ơn ban tổ chức, thầy cô, gia đình và những khán giả đã yêu thương, ủng hộ mình. Với tôi, giải thưởng này không chỉ là một thành tích mà còn là điểm khởi đầu cho hành trình âm nhạc phía trước.

Tấn Đạt khi tham gia cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2025. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Như vậy, thành công tại Tiếng hát Hà Nội chính là bước chuyển quan trọng trong hành trình theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp của Tấn Đạt? Những trải nghiệm ấy đã giúp Tấn Đạt chuẩn bị như thế nào cho con đường ca hát chuyên nghiệp?

- Tôi nghĩ đây thực sự là một bước chuyển quan trọng đối với mình. Sau cuộc thi, tôi có nhiều cơ hội hơn để tham gia các chương trình và đứng trên những sân khấu lớn hơn. Mỗi chương trình lại mang đến những trải nghiệm khác nhau, giúp tôi học cách làm việc chuyên nghiệp hơn, biết lắng nghe và điều chỉnh bản thân tốt hơn.

Tôi cũng nhận ra rằng có giải thưởng là một niềm vui, nhưng để đi đường dài với âm nhạc thì mình vẫn phải nỗ lực rất nhiều. Mỗi lần biểu diễn, tôi đều cố gắng học hỏi thêm từ các cô chú, anh chị đi trước, bạn bè đồng nghiệp và cả những phản hồi của khán giả.

Tấn Đạt rất trân trọng những cơ hội mình đang có và xem đó là động lực để hoàn thiện bản thân. Tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi, trải nghiệm và tìm kiếm hướng đi phù hợp nhất với mình. Tôi nghĩ, cứ làm tốt từng việc ở hiện tại, tích lũy từng chút một thì mình sẽ dần trưởng thành hơn trên con đường đã chọn.

- Sau thành công tại Tiếng hát Hà Nội 2025, Tấn Đạt có dự định tham gia những cuộc thi âm nhạc khác hay đang ưu tiên cho những mục tiêu nào?

- Hiện tại, Tấn Đạt vẫn là sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nên việc học vẫn là ưu tiên quan trọng. Bên cạnh đó, Tấn Đạt cũng tham gia biểu diễn và thu thanh cho một số chương trình, vì vậy tôi phải cố gắng sắp xếp thời gian để cân bằng giữa việc học và biểu diễn.

Thời gian tới, nếu có một cuộc thi hay sân chơi âm nhạc phù hợp với định hướng của mình, tôi vẫn sẵn sàng thử sức. Tôi cho rằng, mỗi cuộc thi đều có những điều để mình học hỏi, nhưng tôi cũng muốn lựa chọn thật kỹ để mỗi lần tham gia đều có mục tiêu rõ ràng và giúp mình tiến bộ hơn.

Tấn Đạt đang phát huy thành công tại Tiếng hát Hà Nội 2025 trên bước đường phát triển của mình. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Là con trai của ca sĩ Trọng Tấn, vừa có lợi thế được công chúng biết đến, vừa đối diện với những kỳ vọng và sự so sánh, Tấn Đạt làm thế nào để từng bước khẳng định bản sắc riêng?

- Thực ra, trước đây tôi chưa cảm nhận rõ áp lực ấy. Đến khi tham gia Tiếng hát Hà Nội, một số video phần trình diễn của tôi được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tôi mới hiểu rõ hơn điều đó.

Tôi nhận ra khán giả rất yêu mến giọng hát của bố và cũng tò mò muốn biết con trai Trọng Tấn hát như thế nào. Đó vừa là sự quan tâm rất đáng quý, vừa khiến tôi có áp lực nhất định, bởi mọi người sẽ có những kỳ vọng và sự so sánh.

Sau cuộc thi, tôi thấy danh xưng “con trai Trọng Tấn” giúp mình được nhiều khán giả biết đến hơn. Đó chắc chắn là một lợi thế. Nhưng tôi cũng hiểu rằng sự quan tâm ban đầu có thể đến từ gia đình, còn để khán giả nhớ đến mình lâu dài thì bản thân phải có năng lực và màu sắc riêng.

Hiện tại, tôi vẫn rất vui khi được biểu diễn cùng bố hoặc tham gia những chương trình có bố đồng hành. Tôi học được rất nhiều từ bố, cả về chuyên môn lẫn thái độ làm nghề. Tuy nhiên, tôi cũng muốn thử sức với những ca khúc trẻ trung hơn, cách thể hiện hiện đại hơn và tìm kiếm những hướng đi phù hợp với thế hệ của mình.

Tôi nghĩ mình còn trẻ, còn nhiều thời gian để trải nghiệm và hoàn thiện bản thân. Tôi không đặt áp lực phải thoát khỏi danh xưng ấy ngay lập tức, mà muốn cố gắng từng ngày để khi nhắc đến Tấn Đạt, khán giả sẽ không chỉ nhớ tôi là con trai của bố Trọng Tấn, mà còn nhớ đến một giọng hát và một cá tính âm nhạc riêng.

Tấn Đạt và bố - ca sĩ Trọng Tấn. Ảnh: Nhân vật cung cấp

- Giữa thị trường âm nhạc ngày càng sôi động, Tấn Đạt đang tìm kiếm phong cách riêng và định hình con đường nghệ thuật của mình như thế nào?

- Tôi nghĩ mình vẫn đang ở những bước đầu tiên của hành trình âm nhạc nên chưa thể nói là đã xác định được một con đường hoàn toàn rõ ràng. Hiện tại, tôi đang vừa học, vừa trải nghiệm, tìm tòi và thử sức với những phong cách âm nhạc khác nhau để hiểu mình phù hợp với phong cách nào nhất.

Tôi được đào tạo thanh nhạc theo phong cách thính phòng, cổ điển, nhưng cũng muốn tìm hiểu thêm những cách thể hiện trẻ trung, hiện đại để âm nhạc của mình có thể đến gần hơn với khán giả trẻ. Tôi hy vọng trong thời gian tới sẽ có cơ hội thực hiện những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân, qua đó từng bước định hình phong cách của mình.

Về những nghệ sĩ để học hỏi, tôi nghĩ mình có thể học được rất nhiều điều từ các cô chú, anh chị đi trước, từ kỹ thuật thanh nhạc, cách xử lý bài hát đến phong thái biểu diễn và sự nghiêm túc với nghề. Nhưng tôi cũng muốn có những trải nghiệm riêng, bởi mỗi người có một cá tính và hành trình khác nhau.

Tôi tin rằng, khi có đủ trải nghiệm và hiểu rõ bản thân hơn, phong cách riêng sẽ dần hình thành.

- Lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Tấn Đạt được bố mẹ định hướng và hỗ trợ như thế nào? Gia đình dung hòa ra sao khi có những khác biệt về quan điểm âm nhạc?

- Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật nên từ nhỏ, hai anh em tôi đã được bố mẹ cho học piano. Ban đầu, việc học nhạc vừa giúp chúng tôi có thêm kiến thức, vừa rèn luyện khả năng cảm thụ âm nhạc và có thể tự chơi những bản nhạc mình yêu thích.

Thực ra, có một thời gian bố còn bảo hai anh em rằng học nhạc thì cứ học thôi, chứ đừng theo chuyên nghiệp vì nghề này vất vả lắm. Nhưng cuối cùng, cả hai anh em đều nhất quyết theo đuổi âm nhạc. Chắc lúc đầu bố cũng nghĩ chúng tôi chỉ thích nhất thời thôi, ai ngờ càng học lại càng mê. Biết vậy nên bố mẹ luôn đồng hành và hỗ trợ hai anh em tôi.

Tôi nghĩ điều may mắn nhất là mình được sống trong môi trường âm nhạc từ nhỏ, được quan sát công việc của bố mẹ và có người để hỏi khi gặp khó khăn. Bố giúp tôi rất nhiều về chuyên môn, còn mẹ luôn quan tâm, động viên và hỗ trợ chúng tôi trong cuộc sống cũng như việc học tập.

Với tôi, âm nhạc là sợi dây kết nối cả gia đình. Tôi rất biết ơn vì luôn có gia đình ở phía sau để mình yên tâm theo đuổi điều mình yêu thích.

Giải Nhì phong cách thính phòng Tiếng hát Hà Nội 2025 - Tấn Đạt. Ảnh: NVCC

- Hiện tại Tấn Đạt có đang ấp ủ những dự án âm nhạc nào có thể tiết lộ không?

- Hiện tại, tôi vẫn đang đi học và từng bước hoàn thiện bản thân về chuyên môn. Song song với việc học, tôi cũng đang xây dựng những sản phẩm âm nhạc riêng, trong đó có kế hoạch thực hiện album của mình. Tôi hy vọng thời gian tới sẽ có thể giới thiệu đến khán giả một vài MV, có thể là những sản phẩm cá nhân hoặc những dự án kết hợp cùng bố.

Tôi rất mong khán giả sẽ đón nhận những sản phẩm này, bởi với một nghệ sĩ trẻ như tôi, mỗi sản phẩm được ra mắt đều là một trải nghiệm mới và cũng là cơ hội để tôi hiểu hơn về bản thân mình.

Trong tương lai, tôi muốn được thử sức với nhiều dòng nhạc, nhiều cách thể hiện khác nhau để tìm ra phong cách phù hợp nhất. Tôi biết, để trở thành một nghệ sĩ độc lập, có dấu ấn riêng thì chỉ có sự yêu mến ban đầu của khán giả là chưa đủ. Mình phải có năng lực, có sản phẩm chất lượng và quan trọng nhất là phải kiên trì với con đường đã chọn.

Tôi chưa dám nói trước mình sẽ đi được đến đâu, nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng học hỏi, làm việc nghiêm túc và không ngừng hoàn thiện bản thân. Tôi mong rằng theo thời gian, khán giả sẽ nhìn nhận Tấn Đạt như một nghệ sĩ trẻ có hành trình, có màu sắc và những sản phẩm âm nhạc của riêng mình.

Ca sĩ Tấn Đạt muốn được thử sức ở nhiều dòng nhạc. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

- Từ trải nghiệm của một thí sinh Tiếng hát Hà Nội 2025, Tấn Đạt có điều gì nhắn nhủ đến các thí sinh mùa giải năm nay?

Nếu được chia sẻ một điều với các bạn thí sinh năm nay, tôi nghĩ đó là hãy thật tự tin và chuẩn bị kỹ cho từng vòng thi, đặc biệt là lựa chọn ca khúc phù hợp với giọng hát và khả năng của mình.

Khi tham gia cuộc thi năm ngoái, tôi cũng từng rất hồi hộp và lo lắng. Nhưng sau mỗi vòng thi, tôi nhận ra rằng ngoài chuyên môn, tâm lý và bản lĩnh sân khấu cũng rất quan trọng. Vì vậy, các bạn hãy cố gắng tập luyện thật tốt, giữ tinh thần thoải mái và coi mỗi vòng thi là một cơ hội để học hỏi, trải nghiệm và thể hiện bản thân.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ các bạn đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua mà hãy tận hưởng hành trình của mình. Biết đâu, chính cuộc thi sẽ mở ra những cơ hội mới mà các bạn chưa từng nghĩ tới.

Cuối cùng, tôi xin chúc Tiếng hát Hà Nội 2026 thành công tốt đẹp, tiếp tục là một sân chơi uy tín, chất lượng, phát hiện và tạo cơ hội cho nhiều giọng hát tài năng. Chúc tất cả các bạn thí sinh thật tự tin, tỏa sáng và có những trải nghiệm đáng nhớ!