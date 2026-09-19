Tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đồng Nai

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn trao đổi cùng Đại sứ Pieter Leenknegt và thành viên trong đoàn công tác. Ảnh: Văn Truyên

Trong chương trình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn đã thông tin đến đoàn công tác về đặc điểm, tình hình dân cư, địa giới hành chính thành phố, nhất là từ ngày 30-4-2026 khi Đồng Nai chính thức trở thành thành phố thứ 7 của Việt Nam; thế mạnh công, nông nghiệp của thành phố; các dự án giao thông trọng điểm đang được Chính phủ Việt Nam và thành phố Đồng Nai tập trung triển khai trên địa bàn, trong đó có Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục để cuối năm 2026 đưa vào khai thác thương mại.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn tặng quà lưu niệm Đại sứ Pieter Leenknegt. Ảnh: Văn Truyên

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn, thành phố rất quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội. Trong đó, Đồng Nai là một trong những địa phương có số nạn nhân nhiễm chất độc da cam/dioxin cao của Việt Nam. Thành phố đánh giá cao những kết quả tích cực trong phối hợp giữa UBND thành phố Đồng Nai với Đại sứ quán Vương quốc Bỉ thời gian qua, nhất là trong triển khai thí điểm 3 cửa hàng tiện ích An Vui Mart cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam/dioxin trên địa bàn thành phố. Đây là mô hình có ý nghĩa thiết thực và nhân văn, góp phần tạo sinh kế, cải thiện đời sống và giúp các gia đình thụ hưởng từng bước ổn định cuộc sống. Thành phố mong muốn mô hình tiếp tục được hoàn thiện và mở rộng, qua đó mang lại lợi ích cụ thể, lâu dài cho các gia đình thụ hưởng.

Đại sứ Pieter Leenknegt trao bảng biểu trưng hỗ trợ 20 triệu đồng đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai. Ảnh: Văn Truyên

Lãnh đạo thành phố cũng mong muốn Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, quan tâm hỗ trợ và giới thiệu các đối tác, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện của Bỉ đến tìm hiểu môi trường đầu tư, kinh doanh và triển khai các hoạt động sản xuất, kinh doanh, an sinh xã hội, thiện nguyện tại thành phố. Thành phố Đồng Nai cam kết sẵn sàng đồng hành, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động hợp tác, qua đó góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa thành phố Đồng Nai với các đối tác Bỉ ngày càng thiết thực, hiệu quả và đi vào chiều sâu.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Trường Sơn cũng chúc mừng tân Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam Pieter Leenknegt nhận nhiệm vụ tại Việt Nam và mong rằng trên cương vị công tác, đại sứ sẽ tiếp tục đóng góp xây dựng mối quan hệ Vương quốc Bỉ và Việt Nam, trong đó có thành phố Đồng Nai.

Tân Đại sứ Pieter Leenknegt đã cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo thành phố Đồng Nai và cho biết đây là điểm đến đầu tiên trong chuyến công tác trên cương vị Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam đến các địa phương của Việt Nam.

Cũng theo Đại sứ Pieter Leenknegt, Chính phủ Vương quốc Bỉ, nhân dân Bỉ luôn dành tình cảm đặc biệt cho nhân dân Việt Nam, trong đó đồng cảm và mong muốn sẻ chia cùng nạn nhân chất độc da cam. Thời gian qua, mô hình cửa hàng tiện ích An Vui Mart được triển khai không chỉ mang lại giá trị vật chất mà còn là cơ hội để nạn nhân và gia đình nạn nhân hòa nhập, tự tạo thu nhập. Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam cảm ơn lãnh đạo thành phố đã tạo điều kiện để mô hình bước đầu triển khai hiệu quả. Đây là căn cứ để Đại sứ quán Vương quốc Bỉ tại Việt Nam tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam trong thời gian tới.

Cũng theo Đại sứ Pieter Leenknegt, trong thời gian đảm nhận vai trò Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, ông sẽ kết nối các doanh nghiệp Bỉ tìm kiếm cơ hội đầu tư tại thành phố cũng như triển khai các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Đại sứ Pieter Leenknegt đã trao bảng biểu trưng hỗ trợ 20 triệu đồng đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Đồng Nai.