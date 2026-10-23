'Tán Đa' trở lại với chủ đề tôn vinh Phụ nữ Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình sẽ đem đến những tiết mục giàu cảm xúc, mang ý nghĩa tri ân những người phụ nữ Việt Nam.

“Tán Đa Show” số 3 mang đến một không gian âm nhạc đa sắc màu với sự góp mặt của nghệ sĩ Vinh Khuất cùng hai ban nhạc trẻ Sloth và Nghịch. Từ những giai điệu sâu lắng đến những màn trình diễn sôi động, mỗi nghệ sĩ sẽ mang đến một màu sắc riêng, góp phần tạo nên đêm nhạc giàu cảm xúc.

Nghệ sĩ Vinh Khuất được biết đến với phong cách âm nhạc độc đáo, kết hợp giữa chất liệu truyền thống Việt Nam và những âm hưởng hiện đại. Với khả năng sáng tác, phối khí và chơi nhiều loại nhạc cụ, anh ghi dấu ấn qua những màn trình diễn giàu năng lượng cùng cá tính nghệ thuật riêng biệt.

Poster chương trình tối 24/10.

Ban nhạc Sloth là nhóm nhạc trẻ gồm các thành viên Gen Z, theo đuổi tinh thần sáng tạo tự do và không giới hạn trong một thể loại âm nhạc cố định. Với phong cách trẻ trung, mới mẻ cùng những sáng tác mang dấu ấn riêng, Sloth hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc gần gũi và thú vị cho khán giả.

Bên cạnh đó, ban nhạc Nghịch góp mặt mang theo những giai điệu trẻ trung, sôi động và đầy năng lượng. Thông qua các tiết mục mang màu sắc riêng, nhóm hứa hẹn khuấy động không khí và tạo nên những khoảnh khắc kết nối đáng nhớ cùng khán giả.

Đặc biệt, nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, chương trình còn chuẩn bị những tiết mục và hoạt động tương tác ý nghĩa, cùng nhiều bất ngờ dành riêng cho khán giả nữ. Những trải nghiệm này hứa hẹn sẽ tạo nên không khí gần gũi, sôi nổi và lan tỏa tinh thần tri ân đến đông đảo cộng đồng tại phố đi bộ Hồ Gươm.

Được tổ chức tại không gian văn hóa đặc biệt dưới tán cây đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân, "Tán Đa" từng bước trở thành điểm hẹn âm nhạc gần gũi với khán giả Thủ đô. Với định hướng kết nối âm nhạc, văn hóa và cộng đồng, mỗi số của chương trình được xây dựng theo một chủ đề riêng, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đa dạng và phù hợp với đời sống đương đại.

"Tán Đa" cũng được kỳ vọng là sân khấu nâng đỡ cho các nghệ sĩ trẻ, khơi dậy khả năng sáng tạo cũng như kết nối giữa nghệ sĩ với đông đảo công chúng. Hai số đầu tiên của chương trình đã có những hiệu ứng tốt tại sân khấu trực tiếp và trên các nền tảng mạng xã hội.