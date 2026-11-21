Ca sĩ Hoàng Thùy Linh khuấy động đêm nhạc với "See tình" cùng mashup "Để Mị nói cho mà nghe" và "Bo xì bo". (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Bức tranh đa sắc với sự góp mặt của nhiều cá tính âm nhạc

Dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, phối hợp tổ chức cùng BEAT Network, "Tán Đa show" đã từng bước định vị thương hiệu như một điểm hẹn âm nhạc cộng đồng độc đáo giữa lòng Thủ đô Hà Nội.

Trải qua 4 số tổ chức thành công trước đó, chương trình không chỉ là nơi khán giả được thưởng thức nghệ thuật miễn phí, mà còn mở ra một không gian trải nghiệm âm nhạc giàu tính tương tác, xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ sĩ và công chúng.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, "Tán Đa show" số 5 lựa chọn âm nhạc làm ngôn ngữ kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ với tinh thần sáng tạo của người trẻ hôm nay.

Sự giao thoa giữa không gian tổ chức đặc biệt - dưới tán đa hơn 300 năm tuổi trong khuôn viên Tòa soạn Báo Nhân Dân, hướng ra phố đi bộ Hồ Gươm, cùng tư duy dàn dựng hiện đại đã mang đến một bức tranh nghệ thuật sống động. Ở đó, những giá trị truyền thống cùng tình yêu âm nhạc qua nhiều thế hệ tiếp tục được kế thừa, làm mới và lan tỏa mạnh mẽ vào đời sống đương đại.

Mở đầu đêm diễn, màn trình diễn Flashmob sôi động đã lập tức khuấy động bầu không khí khu vực phố đi bộ Hồ Gươm, thu hút đông đảo người dân và du khách dừng chân hòa nhịp.

Màn trình diễn Flashmob khuấy động bầu không khí cho "Tán Đa show" số 5.

Tiếp nối nguồn năng lượng tươi mới ấy, phần biểu diễn của ca sĩ nhí Lucy Trà My cùng tài năng trẻ Đỗ Nhật Anh trong nhạc phẩm "Việt Nam những chuyến đi" đã dẫn dắt người nghe qua nhiều cung bậc cảm xúc, khơi gợi tình yêu quê hương và niềm tự hào về vẻ đẹp đất nước.

Lần đầu trình diễn ở "Tán Đa show", ca sĩ nhí Đỗ Nhật Anh, học sinh lớp 8, Trường trung học cơ sở Tây Hồ chia sẻ: "Được biểu diễn tại chương trình 'Tán Đa' trong dịp chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là niềm vinh dự lớn lao, xen lẫn chút xúc động và hồi hộp. Thông qua ca khúc 'Việt Nam những chuyến đi', em hy vọng có thể lan tỏa tình yêu quê hương đến bạn bè khắp mọi miền Tổ quốc, giúp mọi người thêm hiểu và tự hào hơn về những truyền thống tốt đẹp của dân tộc".

Đỗ Nhật Anh cho biết, em đang học chuyên ngành violin tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. "Ban đầu, khi đứng trước sân khấu mở với rất đông khán giả theo dõi, bản thân em cũng có chút lo sợ. Thế nhưng, chính nguồn năng lượng ấm áp từ sự cổ vũ nồng nhiệt, hào hứng của mọi người đã giúp em tự tin hơn để hoàn thành trọn vẹn phần trình diễn của mình", ca sĩ nhí nói thêm.

Lucy Trà My và Đỗ Nhật Anh trình diễn ca khúc "Việt Nam những chuyến đi".

Điểm nhấn làm nên sức hút của "Tán Đa show" số 5 chính là sự hội tụ của các nghệ sĩ mang phong cách âm nhạc khác biệt, nhưng họ cùng gặp nhau ở tinh thần sáng tạo và khát vọng tôn vinh dấu ấn văn hóa Việt trong từng tác phẩm.

Sự xuất hiện của ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã tạo nên dấu ấn cho đêm nhạc. Là gương mặt tiêu biểu trên hành trình theo đuổi dòng nhạc đương đại mang đậm bản sắc dân tộc, nữ ca sĩ đã khéo léo khai thác các chất liệu văn học, tín ngưỡng và âm hưởng dân gian kết hợp cùng tiết tấu hiện đại.

Từ "See tình" đến bản mashup "Để Mị nói cho mà nghe" và "Bo xì bo" đều mang đến cho công chúng những màn trình diễn giàu tính thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa. Qua đó cho thấy, sức sống mãnh liệt của chất liệu truyền thống khi được đặt trong tư duy nghệ thuật của thời đại mới đã chạm tới trái tim của đông đảo khán giả, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Hoàng Thùy Linh hy vọng sẽ có thêm nhiều kỷ niệm đẹp với khán giả yêu âm nhạc thông qua màn biểu diễn tại "Tán Đa show". Ngày 26/11 sắp tới, nữ ca sĩ sẽ cho ra mắt single thứ hai trong album vol. 5. "Linh mong muốn sẽ có dịp quay trở lại 'Tán Đa show' của Báo Nhân Dân để tiếp tục có những màn trình diễn phục vụ khán giả", ca sĩ Hoàng Thùy Linh cho biết thêm.

Ca sĩ Hoàng Thùy Linh cùng khán giả của Tán Đa show".

Nếu Hoàng Thùy Linh mang đến những màn biểu diễn âm nhạc dân gian đương đại đầy ấn tượng thì The Magma lại "làm nóng" sân khấu bằng nguồn năng lượng trẻ trung và phóng khoáng.

Với những màn biểu diễn giàu cảm xúc như "Trái tim tự do", "Cố chấp", thông qua giai điệu gần gũi cùng khả năng tương tác tự nhiên, sự trở lại của The Magma tại "Tán Đa show" số 5 đã biến không gian sân khấu mở thành một điểm kết nối đầy hứng khởi, nơi mọi người cùng hòa giọng và sẻ chia những rung cảm chân thành với cuộc sống bằng âm nhạc.

Theo ca sĩ Đoàn Thị Thanh Hiền (Bí đỏ), giọng ca chính của The Magma, chương trình "Tán Đa" không chỉ mang hơi thở nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, mà còn tiếp thêm nguồn động lực, chắp cánh cho các nghệ sĩ trẻ trên hành trình theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Kết nối cộng đồng thông qua "cầu nối" âm nhạc

Bên cạnh ca sĩ Hoàng Thùy Linh, hay sự trở lại của The Magma, màn trình diễn của Mủn Gỗ đã để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả khi đến với "Tán Đa show" số 5.

Khai thác chiều sâu văn hóa vùng miền và những câu chuyện dân gian Việt Nam, trên nền nhạc rock, kết hợp cùng âm sắc nhạc cụ dân tộc, Mủn Gỗ đã mở ra một cuộc đối thoại đầy thú vị bằng giai điệu.

Chia sẻ về hành trình đưa chất liệu di sản vào âm nhạc tại "Tán Đa show" số 5, ca sĩ Quách Huy Hải - giọng ca chính của ban nhạc Mủn Gỗ cho hay, thành lập từ cuối năm 2021, Mủn Gỗ hiện có 6 thành viên chính thức. Ngoài ra, nhóm thường có thêm sự hỗ trợ của các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc hoặc đội bè nên quân số có thể lên tới 11-12 người.

Ca sĩ Quách Huy Hải của ban nhạc Mủn Gỗ.

"Thực ra, tất cả anh em trong Mủn Gỗ đều có một công việc riêng. Thế nhưng, chúng tôi có cùng chung một đam mê là kể lại những trải nghiệm cuộc sống bằng âm nhạc", Quách Huy Hải bộc bạch.

Theo đuổi dòng nhạc rock và ballad, trong "Tán Đa show" số 5, Mủn Gỗ mang tới sân khấu những ca khúc đậm chất văn hóa vùng miền. "Chúng tôi đưa vào tác phẩm những nét văn hóa tâm linh, truyền thống. Có ca khúc, Mủn Gỗ kể chuyện về truyền thuyết ông Hoàng Bảy. Có tác phẩm lại khai thác dân ca quan họ. Mủn Gỗ cố gắng tạo ra những bản phối thật dễ nghe, thật hấp dẫn để công chúng có thể tiếp cận giá trị di sản một cách gần gũi nhất", ca sĩ Quách Huy Hải bày tỏ.

Đằng sau mỗi ca khúc khai thác chất liệu dân gian của Mủn Gỗ chính là trải nghiệm thú vị từ những chuyến đi thực tế. Nguyễn Nam Giang, trưởng nhóm Mủn Gỗ, tác giả hàng loạt bài hát mà nhóm thể hiện, vốn là kỹ sư ngành cầu đường.

Chúng tôi đưa vào tác phẩm những nét văn hóa tâm linh, truyền thống. Có ca khúc, Mủn Gỗ kể chuyện về truyền thuyết ông Hoàng Bảy. Có tác phẩm lại khai thác dân ca quan họ. Mủn Gỗ cố gắng tạo ra những bản phối thật dễ nghe, thật hấp dẫn để công chúng có thể tiếp cận giá trị di sản một cách gần gũi nhất. Ca sĩ Quách Huy Hải, giọng ca chính của ban nhạc Mủn Gỗ

Những ngày rong ruổi khắp Quốc lộ 279, Quốc lộ 32 để thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp tuyến kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía bắc đã cho Nam Giang những kỷ niệm khó quên. Những câu chuyện mà người dân bản địa kể lại đã trở thành nguồn cảm hứng để Nguyễn Nam Giang viết nhạc.

"Hành trình khai thác chất liệu văn hóa dân gian vào trong các sáng tác của nhóm bắt nguồn từ tình yêu. Đó là tình yêu dân tộc, tình yêu với văn hóa đất nước, sự trân trọng với những câu chuyện truyền miệng trong dân gian và cảm hứng từ cả tình cảm lứa đôi. Giữa cuộc sống có đôi chút bộn bề và toan tính, những câu chuyện từ núi rừng Tây Bắc hay những vùng đất xa xôi lại mang đến những cảm xúc trong trẻo, thuần khiết nhất và thôi thúc Mủn Gỗ thể hiện", ca sĩ Huy Hải cho hay.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cho các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình.

Sự kết hợp giữa nhiều màu sắc âm nhạc thú vị trong cùng một đêm diễn đã làm nên "Tán Đa show" số 5 thật trọn vẹn, với nhiều dấu ấn trong trái tim khán giả. Ở đó, không có ranh giới giữa nghệ sĩ và công chúng, không có khoảng cách giữa các ban nhạc trẻ và nghệ sĩ tên tuổi. Tất cả cùng hòa nhịp trong một sân khấu và kể những câu chuyện văn hóa thú vị bằng âm nhạc.

"Được biểu diễn tại 'Tán Đa show' trong dịp hướng đến kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự. Đây không chỉ là dịp tôn vinh nền văn hóa dân tộc mà còn là sự ghi nhận đầy ý nghĩa dành cho những người nghệ sĩ không ngừng nghỉ cống hiến cho nghệ thuật", ca sĩ Quách Huy Hải nói thêm.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống) được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi không gian mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.