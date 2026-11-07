'Tán Đa Show' số 4 – Ngân vang thanh âm tri ân thầy cô

Những màn trình diễn đa sắc màu của Hoàng Yến Chibi, ban nhạc Joon&Giờrachơi, Picker Band và nghệ sĩ trẻ Đỗ Trà My đã tạo nên không gian âm nhạc gần gũi, kết nối nhiều thế hệ khán giả.

Cất vang giai điệu gửi lời tri ân

Được Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, “Tán Đa Show” tiếp tục mở ra một không gian thưởng thức âm nhạc cộng đồng ngay tại địa chỉ 71 Hàng Trống.

Chương trình "Tán Đa Show" #04 dưới tán đa cổ thụ bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hướng đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, chương trình dành nhiều tình cảm cho các thầy cô giáo qua các tiết mục mang màu sắc hoài niệm, trong trẻo. Điểm nhấn đặc biệt là phần trình diễn của nghệ sĩ trẻ Đỗ Trà My với độc tấu đàn bầu “Một vòng Việt Nam” và màn song ca cùng Hoàng Trung Hải qua ca khúc “Ở trường cô dạy em thế”. Tiếng đàn bầu ngân lên giữa không gian phố đi bộ, mang âm hưởng truyền thống đến gần hơn với khán giả trẻ và bạn bè quốc tế.

Nghệ sĩ trẻ Đỗ Trà My biểu diễn đàn bầu "Một vòng Việt Nam". Ảnh: Báo Nhân Dân

Trà My hiện là học sinh lớp 9 Trường THCS Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô, Hà Nội), đồng thời theo học đàn bầu tại Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam. Bên cạnh việc theo đuổi nhạc cụ dân tộc, cô bé còn tham gia các hoạt động nghệ thuật. Chia sẻ về lựa chọn tiết mục, Trà My cho biết em mong muốn giới thiệu vẻ đẹp của cây đàn bầu, một nhạc cụ đặc trưng của Việt Nam, tới đông đảo công chúng. Với ca khúc “Ở trường cô dạy em thế”, em gửi gắm tình cảm biết ơn tới những người đã dìu dắt mình trên hành trình trưởng thành.

Tiết mục biểu diễn chủ đề tri ân thầy cô của Đỗ Trà My và Hoàng Trung Hải. Ảnh: Báo Nhân Dân

“Con mong muốn thầy cô luôn mạnh khỏe, giữ được niềm đam mê và nhiệt huyết trong công việc dạy dỗ học sinh”, Trà My chia sẻ. Em cũng bày tỏ niềm vui khi lần đầu được biểu diễn trong một chương trình có khoảng cách gần gũi với khán giả đến vậy.

“Con có thể giao tiếp bằng ánh mắt, cảm nhận được khán giả đang đón nhận tiết mục của mình như thế nào. Con thấy rất vui và có thêm một trải nghiệm sân khấu mới mẻ”, Trà My nói.

Hoàng Yến Chibi xuất hiện tại sân khấu "Tán Đa Show". Ảnh: Báo Nhân Dân

Sắc màu âm nhạc tiếp tục được mở rộng qua phần trình diễn của Hoàng Yến Chibi. Với những ca khúc quen thuộc như “Ngây ngô”, “Đồi hoa mặt trời” (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung) và “Duyệt ver nhị” (nhạc sĩ Khắc Hưng), nữ ca sĩ mang đến những giai điệu trẻ trung, ngọt ngào, khơi gợi ký ức thanh xuân và những rung động trong trẻo.

Nữ ca sĩ biểu diễn và giao lưu cùng khán giả. Ảnh: Ban tổ chức

Sự gần gũi trong cách biểu diễn giúp cô nhanh chóng kết nối với khán giả, tạo nên bầu không khí hào hứng dưới tán đa.

Đưa những sáng tạo mới đến công chúng

Hai ban nhạc trẻ Joon&Giờrachơi và Picker Band tạo dấu ấn trong “Tán Đa Show” #04 bằng màu sắc âm nhạc riêng, giàu tính tự sự và tinh thần thử nghiệm.

Hoạt động từ năm 2023, Joon&Giờrachơi đem đến chương trình loạt ca khúc “Not good”, “Đâu là lần cuối”, “CÒN ZUYÊN”, “Ném điện thoại” và “Hoa ra lá”.

Ban nhạc Joon&Giờrachơi biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Với chất liệu pop, alternative, electronic, disco funk và synth pop, nhóm tạo nên không gian âm nhạc phóng khoáng, có sự đan xen giữa những giai điệu hiện đại và câu chuyện cảm xúc mang dấu ấn cá nhân. Những tiết mục có tiết tấu đa dạng góp phần làm mới không khí đêm diễn, đưa khán giả đến với những trải nghiệm âm nhạc khác biệt.

Joon&Giờrachơi với nhiều tiết mục kết hợp truyền thống và hiện đại đặc biệt. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trong khi đó, Picker Band mang đến một sắc thái sâu lắng qua các ca khúc “Bức thư từ quá khứ”, “Lạc mất bản đồ”, “Lời ru để lại”, “Kho báu tâm hồn” và “Bộ phim không hồi kết”.

Thành lập vào tháng 4-2026 với đội hình 6 thành viên, ban nhạc theo đuổi dòng nhạc giàu tính tự sự, kết hợp pop, rock và những màu sắc âm nhạc khác. Các sáng tác hướng đến những người đã đi qua nhiều trải nghiệm, từng có những tổn thương nhưng luôn sẵn sàng đối diện với cuộc sống bằng tinh thần tích cực.

Ban nhạc Picker Band biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Ban tổ chức

Chia sẻ về lần đầu biểu diễn tại “Tán Đa Show”, ca sĩ Dương Trần Nghĩa, thành viên Picker Band cho biết, đây là một sân khấu đặc biệt bởi sự gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng. Dù từng biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, khi xuất hiện với tư cách thành viên một ban nhạc mới, anh vẫn có những cảm xúc rất riêng.

Theo Dương Trần Nghĩa, âm nhạc của Picker Band hướng đến những câu chuyện chân thành, những ca từ có chiều sâu để người nghe tìm thấy sự đồng cảm trong chính trải nghiệm của mình.

Đặc biệt, ban nhạc chuẩn bị ca khúc “Lời ru để lại” dành riêng cho chủ đề của chương trình. Tác phẩm gợi nhắc những ký ức tuổi thơ, tình cảm gia đình và những bài học đầu đời từ những người đã dìu dắt mỗi người trưởng thành.

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Đông đảo khán giả theo dõi chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Qua 4 số tổ chức, “Tán Đa Show” đang dần tạo dựng một điểm hẹn văn hóa giữa lòng Thủ đô, để các nghệ sĩ có cơ hội giới thiệu những sáng tạo mới và công chúng được tiếp cận nhiều phong cách âm nhạc trong không gian mở.

Chương trình góp phần tạo nên diện mạo phong phú cho đời sống âm nhạc cộng đồng, tiếp tục nối dài câu chuyện về văn hóa, sáng tạo và sự gắn kết giữa nghệ sĩ với công chúng.