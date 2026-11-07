Tán Đa Show số 4: Hoàng Yến Chibi và các nghệ sĩ trẻ hát tri ân các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Nữ ca sĩ Hoàng Yến Chibi giao lưu với khán giả. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

"Tán Đa Show" số 4 gồm các màn trình diễn của các nghệ sĩ nhí Lucy Trà My, Hoàng Trung Hải, hai ban nhạc Picker và Joon&Giờrachơi, cùng sự góp mặt của ca sĩ Hoàng Yến Chibi.

Lucy Trà My mở đầu buổi diễn bằng phần trình diễn đàn bầu với ca khúc "Một vòng Việt Nam", rồi song ca cùng Hoàng Trung Hải tiết mục mash-up "Ở trường cô dạy em thế - Tiếng chuông và ngọn cờ". Lucy Trà My hiện là học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (Hà Nội), từng giành nhiều giải thưởng trong cả hai lĩnh vực học tập và nghệ thuật.

Lucy Trà My và Hoàng Trung Hải tại chương trình.

Hoàng Trung Hải hiện là học sinh lớp 8 Trường Trung học cơ sở Hoàng Liệt (Hà Nội). Em cũng từng đạt nhiều thành tích trong học tập và nghệ thuật, tiêu biểu là giải Quán quân Cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC Nhí toàn quốc" năm 2023.

Sau phần trình diễn của hai nghệ sĩ nhí, bầu không khí trở nên nóng rực và sôi động với sự xuất hiện của ban nhạc Picker, trong đó đặc biệt là ca sĩ Dương Trần Nghĩa. Picker đem đến cho khán giả những ca khúc ballad ngọt ngào cũng như những tiết mục trẻ trung sôi động, đều do các thành viên tự sáng tác.

Dương Trần Nghĩa của Picker Band.

Picker Band mới được thành lập hồi tháng 4, gồm 6 thành viên. Ban nhạc hướng tới mục tiêu trở thành biểu tượng đại diện cho dòng nhạc giàu chiều sâu, truyền cảm hứng và mang đậm tính tự sự của thế hệ trưởng thành. Với chiến lược phát triển dài hạn cùng sự đầu tư nghiêm túc, ban nhạc sẽ từng bước kiến tạo một hành trình bền vững, xây dựng sự đồng cảm sâu sắc với khán giả trưởng thành, đồng thời mở lối cho một phân khúc âm nhạc mới đầy tiềm năng trong thị trường âm nhạc Việt Nam.

Ban nhạc Picker Band.

Picker Band mang đến đêm diễn 6 ca khúc, trong đó có "Bức thư từ quá khứ", "Lạc mất bản đồ", "Lời ru để lại"...

Giao lưu với khán giả sau các tiết mục của ban nhạc, ca sĩ Dương Trần Nghĩa bộc bạch: "Vừa rồi khi vào trong sân khấu, anh em chúng tôi đều nói với nhau rằng cảm giác này rất lạ vì khán giả ở rất gần. Đây là lần đầu tiên ban nhạc được biểu diễn gần với khán giả đến thế. Hy vọng rằng những ca khúc mà Picker trình diễn lần đầu sẽ tạo được ấn tượng và mong mọi người sẽ ủng hộ cho ban nhạc".

Chia sẻ về ca khúc tri ân các thầy cô giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam "Lời ru để lại" trong chương trình, ca sĩ Dương Trần Nghĩa cho hay: "Ngày 20/11 là một ngày rất đẹp để chúng ta tri ân những người thầy, người cô. Hiện tại, Picker Band chưa ra mắt bản audio chính thức của ca khúc. Bài hát mới chỉ có bản diễn live trên các nền tảng mạng xã hội và dự kiến sẽ chính thức phát hành trong khoảng một tháng tới. Và tác phẩm là món quà đặc biệt dành riêng cho đêm nhạc hôm nay, gợi nhắc về những ký ức tuổi thơ rất đẹp, trong sáng và hồn nhiên".

Nam ca sĩ cũng cho hay, cái tên Picker Band mang ý nghĩa là người đi sưu tầm hay người đi tìm kiếm những câu chuyện. Ban nhạc được thành lập bởi những người đàn ông đã từng trải qua nhiều thăng trầm và vấp ngã trong cuộc sống. Các thành viên đều muốn mỗi show diễn, mỗi tác phẩm của Picker đều mang một câu chuyện, một bài học của một ai đó, và tất cả bài hát của Picker đều được viết dựa trên những trải nghiệm có thật. "Chúng tôi muốn âm nhạc và tinh thần của Picker là sự giao thoa kết nối" - anh nói.

Nhóm nhạc Joon&Giờrachơi.

Phần trình diễn của nhóm nhạc Joon&Giờrachơi tiếp nối rất sôi động với những ca khúc mang nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Nhóm gửi tặng khán giả 5 ca khúc trong "Not good", "Đâu là lần cuối" và "CÒN ZUYÊN".

Nhóm bắt đầu hoạt động từ năm 2023, với 3 thành viên, trình diễn các thể loại Pop, Alternative, Electronic, Disco Funk, Synth Pop. Mục tiêu của nhóm là cùng tạo nên một không gian âm nhạc giàu tính cá nhân, tự do và giàu tính trình diễn.

Âm nhạc của dự án lấy câu chuyện và cảm xúc làm điểm xuất phát, không bị giới hạn bởi một thể loại cố định. Nhóm lấy Pop là nền tảng, được mở rộng bằng Alternative, Electronic, Disco Funk, Synth Pop và những ảnh hưởng khác tùy theo tinh thần của từng ca khúc.

Kết thúc chương trình là Hoàng Yến Chibi (Ảnh trên), nữ ca sĩ hoạt động độc lập, nổi tiếng ở cả hai lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Cô từng tham gia chương trình truyền hình thực tế "Chị đẹp đạp gió mùa 2". Hoàng Yến Chibi cũng từng được trao nhiều giải thưởng trong lĩnh vực diễn xuất như Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Cánh Diều Vàng 2018 và Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam 2019 cho vai diễn Hiểu Phương trong phim "Tháng năm rực rỡ".

Hoàng Yến Chibi đem đến "Tán Đa Show" 3 ca khúc "Ngây ngô", ''Đồi hoa mặt trời" và "Duyệt". Giọng hát trong trẻo cùng những ca khúc ballad của cô đã giữ chân khán giả đến tận những phút cuối cùng.