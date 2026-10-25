'Tán Đa show' số 3 tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, diễn ra dưới gốc cây đa hơn 300 năm tuổi, trong không gian văn hóa độc đáo giữa lòng Hà Nội.

Với định hướng nghệ thuật cộng đồng giàu bản sắc, “Tán Đa show” từng bước trở thành điểm hẹn văn hóa, kết nối âm nhạc với đời sống người dân và du khách tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Chương trình thu hút đông đảo người dân Thủ đô tới tham dự. Ảnh: BTC

Ở show diễn thứ ba, âm nhạc không chỉ mang đến những phút giây giải trí mà còn trở thành cầu nối cảm xúc, tôn vinh vẻ đẹp, sự dịu dàng và những đóng góp thầm lặng của phụ nữ Việt Nam. Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, ban tổ chức còn triển khai nhiều hoạt động tương tác và trao những phần quà bất ngờ dành riêng cho khán giả nữ.

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nghệ sĩ Vinh Khuất (Khuất Duy Vinh), nam nghệ sĩ người Đức gốc Việt.

Với tư duy âm nhạc hiện đại và tình yêu dành cho văn hóa Việt Nam, Vinh Khuất kết hợp chất liệu dân gian, âm hưởng truyền thống với âm nhạc phương Tây qua các ca khúc như “Việt Nam”, “Như bài tình ca”, “Quá lâu”...

Nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc trình diễn tại đêm nhạc. Ảnh: BTC

Góp phần tạo nên màu sắc trẻ trung cho đêm nhạc, nhóm Sloth mang đến phong cách biểu diễn sáng tạo, gần gũi với khán giả trẻ. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ với những phong cách âm nhạc khác nhau tạo nên không gian giao lưu, kết nối nhiều thế hệ thông qua nghệ thuật.

Việc tổ chức hai show diễn liên tiếp trong tháng 10, với chương trình đầu tháng hướng về Hà Nội và số thứ ba tôn vinh phụ nữ Việt Nam, cho thấy nỗ lực của Ban tổ chức trong duy trì hoạt động nghệ thuật cộng đồng, mở rộng không gian thưởng thức âm nhạc và tạo thêm điểm hẹn văn hóa cho người dân Thủ đô, du khách.