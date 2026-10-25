Tán Đa show: Sân khấu nhỏ nhưng đam mê lớn, ước mơ lớn và ý nghĩa lớn

Ca sĩ Vinh Khuất và khán giả tại "Tán Đa Show" số 3. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Công nghiệp văn hóa sẽ cất cánh khi có thêm nhiều tài năng nghệ thuật (đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ) được tạo điều kiện tiếp cận công chúng trực tiếp, được hỗ trợ tăng cường nhận biết để sản phẩm có thêm cách đi ra thị trường. Công nghiệp văn hóa chỉ đủ đầy khi đa dạng loại hình nghệ thuật, sáng tạo; đa dạng thể loại, phong cách được bình đẳng chào đón, thể hiện, khoe sắc. Công nghiệp văn hóa chỉ vững bền khi tình yêu và trình độ thưởng thức văn hóa, nghệ thuật trong công chúng được nhân lên, nâng lên và nuôi dưỡng một cách đều đặn, bền bỉ.

Nhóm hợp xướng GOMO tại chương trình.

Công nghiệp văn hóa là sản phẩm, là hàng hóa trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng quy mô lớn. Nhưng trước đó nó phải là các tác phẩm tốt, có tiềm năng. Những chương trình như “Tán Đa Show” chính là một nơi giúp cho các tác phẩm, tác giả, nghệ sĩ trình diễn thêm một lần tin vào đam mê, tài năng của mình và tin vào cơ hội gia nhập thị trường công nghiệp văn hóa rộng lớn ngoài kia.

Trong hàng nghìn khán giả của mỗi số Tán Đa Show tại gốc đa hơn 300 tuổi Báo Nhân Dân, biết đâu đã và sẽ có đại diện của một hãng ghi âm, một công ty giải trí, một nhà sản xuất, một quỹ ươm mầm tài năng… Có thể lắm chứ. Mục đích và động lực tăng trưởng của họ, sự sống còn của họ là phải tìm ra những ngôi sao mới mà!

Đó là còn chưa kể tới hàng triệu lượt xem online qua các nền tảng đa kênh của Ban tổ chức.

Chương trình mở rộng cơ hội tiếp cận khán giả của các nghệ sĩ mới.

Từ một gốc đa đi ra đại ngàn. Các tài năng âm nhạc Việt có thể nuôi giấc mơ chinh phục thị trường nghệ thuật, giải trí toàn cầu từ đây. Tại sao không?

Tối 24/10, tại gốc đa trụ sở Báo Nhân Dân đã diễn ra Tán Đa Show 3 chủ đề “Phụ nữ Việt Nam”. Với sự tham gia biểu diễn của hợp xướng GOMO, 2 nhóm Sloth và Nghịch cùng ca sĩ khách mời đặc biệt Vinh Khuất.

Vinh Khuất thì đã được nhiều người biết đến nhưng Sloth và Nghịch chắc chắn vẫn còn là cái tên xa lạ với đại chúng. Tuy thế, họ mới chính là linh hồn của đêm diễn theo concept của Tán Đa Show.

Đều mang đến tinh thần của indie và thể loại rock, Sloth và Nghịch đã làm xao động mặt Hồ Gươm bằng thứ âm nhạc đầy năng lượng tươi trẻ, tự do, phóng khoáng.

Nguyễn Vũ Minh Thu trong phần trình diễn của mình.

Sloth với alternative rock và vocalist Nguyễn Vũ Minh Thu là những câu chuyện rất đời thường, sâu lắng, ngọt ngào, không phô trương. Các ca khúc của nhóm xoay quanh trạng thái nội tâm của tình yêu, ký ức, sự trưởng thành và cả chia ly. Những “Phất phơ", "Về với tôi", "Ngủ quên", "Thuở mới tấm bé" và "Khi mà" thật phù hợp với vibe âm nhạc đường phố, đặc biệt đó lại là Hà Nội phố mùa thu. Rock nhưng lại mơ màng, lãng đãng…

Còn Nghịch, đúng như cái tên của nhóm, mang đến sự cuồng nhiệt, bùng nổ có phần nổi loạn đúng chất của tuổi trẻ genZ: dám nghĩ, dám làm, dám thể hiện cá tính.

Ca sĩ Huyền Anh của ban nhạc Nghịch.

Giọng ca chính Huyền Anh cùng Duy Đức (Guitar), Nam Hà (Keyboard), Hiếu Nguyễn (Drum) đã đốt cháy sân khấu Tán Đa Show với chùm ca khúc "Oh My Baby", "Nói bao nhiêu lần", "Hạnh phúc mà", "Đánh cược" và "Chớp". Và đây chính là hình ảnh, tinh thần âm nhạc của thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam mà chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều hơn trong thời gian tới.

Những show anh tài, chị đẹp, RAP Việt, Ca sĩ mặt nạ, Chiến binh toàn năng, Sao Mai (trước đây là Sao Mai Điểm Hẹn, Bài hát Việt, Bài hát yêu thích, Vietnam Idol, The Voice Việt Nam, The X-Factor Vietnam, Sing my song, Ban nhạc Việt); những concert-để tuyên truyền, để làm thương hiệu, để bán vé; những phòng trà, lounge, cafe’ âm nhạc truyền thống, những destination/ travel show (Tinh hoa Bắc Bộ, Ký ức Hội An, Sắc màu Venice, Rối Mơ, Tata Show, À Ố Show, Làng Tôi, Mơ Show, Mây lang thang, Lululola…), những solo liveshow (ca sĩ, nhạc sĩ)… tất cả đều có cái hay riêng, có tệp khán giả-thị trường riêng, cách thiết kế, đóng gói, vận hành riêng. Và tất cả đều đã, đang đóng góp cho sự hình thành, hoàn thiện và phát triển của nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng hoa cho các ban nhạc.

Nhưng, sẽ thật khiếm khuyết nếu thiếu vắng đi những chương trình, dự án, những sân khấu âm nhạc, nghệ thuật theo mô hình cộng đồng như Tán Đa Show. Vì trước khi đến với đại chúng, trước khi đi ra thị trường và thương mại hóa được, những sáng tạo, những nghệ sĩ non trẻ luôn cần một môi trường, một cơ hội để được biết đến, để thể hiện. Sau đó mới là tỏa sáng.

"Tán Đa Show" - chương trình nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn trong việc đưa tên tuổi các nghệ sĩ, nhóm nhạc mới đến gần hơn với công chúng.

Trước khi gia nhập và chấp nhận sự khắc nghiệt của guồng quay thị trường, hòa vào hệ thống của một ngành công nghiệp, các nghệ sĩ trẻ của chúng ta rất cần được thử sức trước những nhóm công chúng sẵn sàng đón nhận và bao dung với các sáng tạo mới, khác biệt. Và một sân khấu mở nhằm khuyến khích tinh thần tự do biểu đạt cùng sự bảo trợ, bảo chứng uy tín trên các kênh truyền thông như Báo Nhân Dân, hay lớn hơn là lời hứa sẽ mang một ca sĩ/band được yêu thích nhất tại “Tán Đa Show” (do khán giả bình chọn) biểu diễn trong phần pre-show tại concert quốc gia “Tổ quốc trong tim” chính là một trong những nền tảng giá trị cho các tài năng âm nhạc, nghệ thuật được rèn giũa kỹ thuật, bản lĩnh trong hành trình chinh phục thành công.

Văn hóa, nghệ thuật nói chung, công nghiệp văn hóa nói riêng sẽ không thể phát triển nếu thiếu đi lực lượng sáng tạo kế tiếp. Vì thế, cần nhiều hơn nữa những mô hình nghệ thuật cộng đồng như “Tán Đa Show” để công nghiệp văn hóa Việt Nam thêm sâu gốc, vững cành.