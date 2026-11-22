Sân khấu âm nhạc đa sắc dưới tán đa cổ thụ

Tại sân Báo Nhân Dân (số 71 phố Hàng Trống), hướng ra không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm, một sân khấu âm nhạc mở đang dần hình thành. Nghệ sĩ biểu diễn dưới tán đa cổ thụ 300 tuổi trong khi khán giả có thể đứng gần sân khấu, cùng hát và hòa theo giai điệu. Người đi dạo qua khu vực này có thể dừng chân thưởng thức chương trình mà không cần mua vé.

Một tiết mục biểu diễn tại không gian “Tán Đa Show”. Ảnh: Thế Đại

“Tán Đa Show” là sáng kiến hợp tác giữa Báo Nhân Dân và BEAT Network, kết hợp nền tảng chính luận, văn hóa và uy tín của Báo Nhân Dân với thế mạnh sáng tạo nội dung, truyền thông mạng xã hội, kết nối cộng đồng trẻ và triển khai các chiến dịch đa nền tảng của BEAT Network.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, thời gian qua, Báo Nhân Dân đã triển khai nhiều chương trình nghệ thuật, văn hóa - xã hội quy mô, tạo nên những điểm gặp gỡ dành cho công chúng ở nhiều thế hệ.

Với “Tán Đa Show”, tinh thần ấy được tiếp nối theo cách gần gũi hơn, đưa trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật từ những không gian lớn về một địa điểm mở, thân thuộc và dễ tiếp cận ngay trung tâm Hà Nội. Ban tổ chức mong muốn duy trì chương trình định kỳ vào tối thứ bảy cách tuần, tạo cơ hội để các ban nhạc, ca sĩ trẻ biểu diễn, giao lưu với công chúng.

Với việc lựa chọn sân trụ sở Báo Nhân Dân là địa điểm tổ chức, chương trình tận dụng những giá trị sẵn có của cảnh quan và ký ức đô thị. Cây đa cổ thụ trở thành tâm điểm thị giác, khoảng sân hướng ra hồ Hoàn Kiếm thành nơi nghệ sĩ và khán giả cùng chia sẻ trải nghiệm nghệ thuật. Mô hình biểu diễn có quy mô vừa phải, hình thức linh hoạt cũng tạo điều kiện để mỗi chương trình mang một màu sắc riêng.

Qua 4 số đến với cộng đồng, “Tán Đa Show” từng bước định hình cách xây dựng chương trình theo chủ đề, gắn với những dịp đặc biệt và sự kiện kỷ niệm của Hà Nội, đất nước như Trung thu, Ngày Giải phóng Thủ đô, Ngày Phụ nữ Việt Nam, Ngày Nhà giáo Việt Nam... Bên cạnh ca hát, chương trình còn kết hợp hợp xướng, biểu diễn nhạc cụ, trình chiếu 3D mapping trên thân cây đa, flashmob...

Ca sĩ Hoàng Yến Chibi biểu diễn tại "Tán Đa Show”.

Điểm thu hút của “Tán Đa Show” là dàn nghệ sĩ đa dạng gồm nhiều thế hệ, liên tục thay đổi, khiến khán giả luôn háo hức đón chờ. Những gương mặt nổi bật như Hoàng Yến Chibi, Vinh Khuất, Tuấn Cry... xuất hiện bên cạnh các ban nhạc trẻ MAGMA, Pink Frog, Sloth, Nghịch, Joon&Giờrachơi, Picker Band, dàn hợp xướng cộng đồng GOMO... Các phong cách pop, rock, alternative, electronic đan xen với những giai điệu trữ tình và chất liệu âm nhạc truyền thống. Các nghệ sĩ vừa biểu diễn, vừa giao lưu, đến gần khán giả, nồng nhiệt và hứng khởi.

Một điểm thú vị là sân khấu này dành cơ hội cho cả những tài năng ở lứa tuổi học sinh. Như chương trình hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam hôm 7-11 vừa qua, em Đỗ Trà My, học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở Nghĩa Tân (phường Nghĩa Đô) đã gây ấn tượng với màn biểu diễn đàn bầu ca khúc “Một vòng Việt Nam”. Đỗ Trà My chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em biểu diễn trong một chương trình mà có thể đứng gần khán giả, nhìn vào mắt người xem và cảm nhận phản ứng của mọi người. Em mong muốn qua tiếng đàn bầu giới thiệu nhạc cụ truyền thống tới đông đảo công chúng, trong đó có du khách nước ngoài”.

Thêm một điểm đến văn hóa giữa lòng Hà Nội

Bên cạnh những điểm hẹn quen thuộc thời gian qua như “Âm nhạc cộng đồng”, “Âm nhạc cuối tuần” ở khu vực Nhà Bát Giác - Vườn hoa Lý Thái Tổ, “Tán Đa Show” dần ghi dấu ấn với người dân và du khách đến khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Khán giả Nguyễn Anh Thư (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) biết đến chương trình trong lần cùng bạn bè đi dạo quanh hồ dịp Trung thu. Tình cờ được thưởng thức chương trình “Tán Đa Show”, chị Nguyễn Anh Thư bị cuốn hút bởi không khí trẻ trung, gần gũi của đêm nghệ thuật và sau đó thường xuyên theo dõi thông tin để đón đợi những số tiếp theo.

“Chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ trẻ với phong cách biểu diễn đa dạng. Khán giả được thưởng thức nghệ thuật trực tiếp, gặp gỡ, chụp ảnh cùng nghệ sĩ trong không khí thân thiện. Tôi nghĩ đây là trải nghiệm rất khác so với việc xem biểu diễn trong khán phòng”, chị Nguyễn Anh Thư chia sẻ.

Với nghệ sĩ trẻ, “Tán Đa Show” mở ra cơ hội thử nghiệm, giới thiệu tác phẩm và gặp gỡ trực tiếp khán giả. Việc tổ chức biểu diễn miễn phí tại một địa điểm giàu dấu ấn lịch sử cũng gợi mở cách khai thác không gian văn hóa để phục vụ đời sống đương đại. Hướng đi này phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó nhấn mạnh vai trò chủ thể của nhân dân trong sáng tạo và thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Nhà báo Lê Quốc Minh cho biết, số đầu tiên của chương trình thu hút khoảng 1.000 người, sau đó, lượng khán giả tăng dần đến vài nghìn lượt mỗi đêm. Sự quan tâm của công chúng là động lực để Ban tổ chức tiếp tục duy trì và phát triển chương trình.

“Tán Đa Show” góp thêm một điểm hẹn nghệ thuật tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đưa nghệ sĩ đến gần công chúng và mở ra hướng phát triển nghệ thuật cho cộng đồng ở Thủ đô.