'Tán Đa Show' #02: Tràn ngập cảm hứng về Hà Nội tháng 10

Tiếp nối chương trình đầu tiên, “Tán Đa Show” số 2, do Báo Nhân Dân chỉ đạo, thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hóa thực hiện, với sự phối hợp của BEAT Network tổ chức tại khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân, hướng ra hồ Hoàn Kiếm, đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026).

"Tán Đa Show" #02 quy tụ nhiều phong cách âm nhạc. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hoạt động hướng tới xây dựng không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật mở, để các nghệ sĩ và công chúng gặp gỡ, chia sẻ cảm xúc qua những giai điệu mang màu sắc riêng.

Lấy cảm hứng từ Hà Nội tháng 10, chương trình khai thác tình yêu, ký ức và nhịp sống của thành phố qua âm nhạc.Trong không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, âm nhạc trở thành cầu nối giữa những giá trị văn hóa lâu đời và đời sống đương đại, góp thêm một hoạt động nghệ thuật phục vụ người dân, du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Phần hòa tấu về Hà Nội gây xúc động cho khán giả. Ảnh: Báo Nhân Dân

Phần hòa tấu về Hà Nội trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Trong chương trình, khán giả được thưởng thức âm nhạc qua 2 phần. Mở đầu là âm nhạc chủ đề Hà Nội với sự tham gia của dàn nhạc gồm violin, cello, sáo, saxophone... Hai tác phẩm “Nồng nàn Hà Nội” và “Thu cuối” được các nghệ sĩ thể hiện qua hình thức hòa tấu, gợi không khí mùa thu và tình cảm dành cho thành phố.

Ở phần “Tán Đa Live Session”, nhóm MAGMA, nghệ sĩ Pink Frog và Lynk Lee lần lượt mang đến những màu sắc âm nhạc khác nhau. Nếu MAGMA với những ca khúc sôi nổi như “Manifest”, “A song for you”, “Be mine”..., thì Pink Frog đem đến màu sắc nhẹ nhàng, phóng khoáng qua các ca khúc “Xa nơi bắt đầu”, “Người ơi”, “Ngày nào”, “Mong em”, “Ô cửa”…

Các nghệ sĩ trẻ mang đến nhiều màu sắc âm nhạc trong chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Còn ca sĩ Lynk Lee đan xen giữa những giai điệu sâu lắng gắn với tuổi trẻ, tình yêu qua các ca khúc “Thì quá khứ”, “Tát nước đầu đình”…

Trong suốt chương trình, các nghệ sĩ có phần giao lưu trực tiếp với khán giả, tạo không khí gắn kết, vui vẻ. Phần nhảy flashmob trước giờ diễn thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Không gian biểu diễn mở tạo điều kiện để công chúng thưởng thức âm nhạc gần gũi, tự nhiên, đồng thời giúp các nghệ sĩ tiếp cận thêm những nhóm khán giả đa dạng.

Phần nhảy flashmob thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ảnh: Báo Nhân Dân

“Tán Đa Show” #02 góp thêm một hoạt động âm nhạc tại khu vực hồ Hoàn Kiếm trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Những giai điệu về Hà Nội và những màn trình diễn đậm sáng tạo của thế hệ trẻ đã lan tỏa tình yêu Hà Nội, tạo ấn tượng với người dân và du khách.

Khán giả thích thú theo dõi chương trình. Ảnh: Báo Nhân Dân

Theo định hướng của Ban tổ chức, “Tán Đa Show” được phát triển thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật cộng đồng với mỗi số mang một chủ đề và màu sắc riêng. Thông qua sự tham gia của các nghệ sĩ thuộc nhiều phong cách, chương trình hướng tới mở rộng trải nghiệm thưởng thức nghệ thuật, khuyến khích tinh thần sáng tạo và tạo thêm cơ hội để người trẻ kết nối với đời sống văn hóa Thủ đô.