'Tán Đa' - sân khấu mới cho những tài năng âm nhạc

Ca sĩ trẻ Thanh Hiền, nghệ danh Bí đỏ, giọng ca chính của ban nhạc The Magma, chìm đắm trong màn biểu diễn tại chương trình "Tán Đa".

Từ trăn trở "chắp cánh" cho những tài năng trẻ...

Đoàn Thị Thanh Hiền, nghệ danh Bí đỏ, giọng ca chính của ban nhạc The Magma, là một trong những ca sĩ trẻ xuất hiện tại chương trình "Tán Đa". Giữa lòng Thủ đô Hà Nội, chương trình "Tán Đa" đang từng bước tạo nên một không gian văn hóa đầy cảm xúc bằng âm nhạc.

Chuỗi chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt này được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Báo Nhân Dân, do thương hiệu cộng đồng Nhà Văn Hóa thực hiện. Sự kiện không chỉ là một điểm hẹn âm nhạc miễn phí cho cộng đồng, mà còn trở thành bệ phóng nghệ thuật cho những cá tính âm nhạc đang tìm kiếm cơ hội tỏa sáng.

Bấy lâu nay, công chúng vốn đã quen thuộc với các chương trình nghệ thuật chính luận do Báo Nhân Dân tổ chức với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Không ít đêm nhạc thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn khán giả, thu về hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Thế nhưng, bên cạnh những thành công ấy là không ít trăn trở về hỗ trợ thế hệ nghệ sĩ trẻ - những người giàu nội lực, bền bỉ với đam mê nhưng còn thiếu vắng những sân khấu chuyên nghiệp để tiếp cận gần hơn với công chúng.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết: "Báo Nhân Dân từng tổ chức nhiều chương trình âm nhạc đỉnh cao, mời các nghệ sĩ danh tiếng của thế giới về Việt Nam biểu diễn. Chúng tôi cũng thực hiện những chương trình quy mô lớn như 'Tổ quốc trong tim' với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trên một không gian rất rộng, thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi. Tuy nhiên, luôn có một điều khiến chúng tôi trăn trở là làm sao để nâng đỡ các ban nhạc trẻ, những người chưa có cơ hội đứng trên những sân khấu lớn".

Quan sát từ thực tế đời sống nghệ thuật, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh chia sẻ, ở nước ngoài, khi đi qua các công viên hay không gian công cộng, mọi người có thể thấy rất nhiều nghệ sĩ, ban nhạc biểu diễn và phát hiện ra nhiều nhân tài trong số đó.

Những nghệ sĩ được mời đến chương trình hầu hết là những người đã biểu diễn một thời gian, có lượng người hâm mộ và mức độ nổi tiếng nhất định, nhưng lại khó có cơ hội tiếp cận những show diễn lớn để công chúng biết đến trình độ, năng lực và niềm đam mê của họ.

Chương trình thu hút cả người dân Thủ đô và du khách quốc tế đón xem.

"Từ ý tưởng đó, chương trình 'Tán Đa' ra đời với tâm huyết nâng đỡ cho các ban nhạc trẻ. Dù có sự phối hợp của một số nghệ sĩ nổi tiếng đến tiếp sức và biểu diễn cùng, mục tiêu chính của chúng tôi vẫn là tạo bệ phóng cho các tài năng trẻ", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh bày tỏ.

Chỉ sau số đầu tiên, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ đông đảo người dân và du khách đến Thủ đô. Bước sang số thứ hai, quy mô tổ chức được đầu tư ngày càng rõ rệt.

Show diễn đã đạt tới 6 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng trực tuyến và mạng xã hội với hơn 60 nghìn lượt tương tác, khoảng hơn 90 bài viết trên các page lớn và khoảng 2.000 khán giả tham dự trực tiếp. Ngoài ra, show diễn cũng thu hút khoảng hơn 20 tờ báo đưa tin... Đây là những con số đáng kể đối với một chương trình âm nhạc còn mới mẻ với công chúng.

Không chỉ hướng đến mục tiêu giải trí đơn thuần, sau cùng, chương trình định hướng sẽ bồi đắp tri thức văn hóa truyền thống cho công chúng trẻ tuổi.

"Mục đích của chúng tôi là lồng ghép các nội dung mang tính giáo dục. Chẳng hạn, công chúng thích nghe nhạc nhưng có thể chưa am hiểu về các loại nhạc cụ, chưa phân biệt được xẩm, chèo, tuồng hay cải lương. Trong các số tiếp theo, chương trình sẽ lồng ghép những nội dung giáo dục văn hóa cho công chúng, đặc biệt là cho trẻ em", Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh cho biết thêm.

Chuỗi chương trình "Tán Đa" diễn ra tại khuôn viên Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống) được định hướng phát triển thành một format văn hóa-nghệ thuật theo dạng module, với cấu trúc đủ linh hoạt để có thể được tổ chức tại những không gian khác nhau trong tương lai. Mỗi không gian mang đến một câu chuyện, một chất liệu văn hóa và một cách tương tác riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung của chương trình: nghệ thuật gần gũi, không gian mở và khả năng kết nối trực tiếp với cộng đồng.

... đến chương trình nghệ thuật giàu hơi thở đương đại

Đứng trên sân khấu của "Tán Đa", các nghệ sĩ trẻ đã thể hiện năng lực sáng tạo bằng cách kết hợp hài hòa giữa ngôn ngữ âm nhạc hiện đại với cá tính nghệ thuật độc đáo, cùng cảm hứng sáng tác đa dạng.

Dù chỉ mới thành lập vào đầu năm nay, The Magma đã tự tin mang đến công chúng chuỗi ca khúc đầy mới mẻ do chính các thành viên trong ban nhạc sáng tác. Ca sĩ trẻ Đoàn Thị Thanh Hiền, nghệ danh Bí đỏ, bộc bạch: "Từ sân khấu của 'Tán Đa', tôi cảm nhận rõ sự hào hứng và tình cảm của khán giả, đặc biệt là những tràng vỗ tay nồng nhiệt từ các du khách nước ngoài. Chương trình mang đậm tính nhân văn khi khán giả có thể tự do thưởng thức nghệ thuật mà không cần phải mua vé. Và âm nhạc sẽ là cầu nối để lưu lại những kỷ niệm, kéo mỗi người xích lại gần nhau".

Ở "Tán Đa" show số thứ 2, Thanh Hiền đã giới thiệu đến khán giả ca khúc "Manifest". Bài hát này được cô viết bằng tiếng Anh, với mong muốn truyền tải những điều tích cực sẽ đến trong cuộc sống. "Nói nôm na, 'Manifest" là trộm vía. Ai trong chúng ta cũng mong ước những điều tốt đẹp sẽ đến với mình, nhưng điều đó phải bắt nguồn từ chính sự nỗ lực. Bên cạnh niềm hy vọng, chúng ta luôn cần phải hành động", Thanh Hiền lý giải thông điệp được gửi gắm qua tác phẩm.

"Lần đầu tiên đứng trên sân khấu thể hiện những 'đứa con tinh thần' của mình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được là một phần của chương trình chuyên nghiệp với chất lượng âm thanh tuyệt vời, không gian biểu diễn ấn tượng và ê-kíp luôn ấm áp, gần gũi. Sự chào đón nhiệt thành của khán giả từ phố đi bộ, từ người dân địa phương cho đến những du khách quốc tế ngẫu nhiên dừng bước trước sân khấu cũng minh chứng cho chất lượng của một chương trình nghệ thuật giá trị", ca sĩ Thanh Hiền nói thêm.

Ban nhạc Pink Frog thể hiện ca khúc "Ô cửa", lấy chất liệu từ xẩm và ca trù được phối khí theo phong cách hiện đại, để lại ấn tượng với công chúng.

Cùng với The Magma, nhóm Pink Frog cũng là cái tên mới được giới thiệu tại "Tán Đa" show số thứ 2. Ca sĩ Vũ Thành Lộc của Pink Frog chia sẻ: "Cây đa, tán đa là hình ảnh mang tính biểu tượng, gợi nhắc đến chút gì đó rất Việt Nam. Âm nhạc của Pink Frog cũng luôn hướng đến việc đưa âm hưởng Việt Nam vào từng giai điệu, gửi gắm tình yêu cuộc sống và con người. Ngay cả khi viết về những nỗi buồn, nhạc của Pink Frog vẫn đầy ắp hy vọng".

Với các nghệ sĩ trẻ, việc được biểu diễn ở một không gian công cộng với những tương tác chân thực, gần gũi cùng khán giả mà là điều mà không phải sân khấu nào cũng có thể mang lại.

"Vì thế, khi nhận lời mời tham gia chương trình, tôi khá bất ngờ vì đây là một cách tiếp cận với công chúng rất thú vị. Âm nhạc như một thứ ngôn ngữ đặc biệt, đôi khi chẳng thể diễn đạt bằng lời mà tác giả và người nghe vẫn có thể gửi gắm cảm xúc trọn cho nhau. Âm nhạc cũng không giới hạn một đối tượng người nghe cụ thể nào mà hướng đến tất cả mọi người. Nghe nhạc của Pink Frog, mỗi thế hệ sẽ có một cách đón nhận riêng và tìm thấy những điều thú vị của bản thân trong đó", Thành Lộc giãi bày.

Bằng việc đầu tư nghiêm túc vào quy mô tổ chức, hệ thống âm thanh, ánh sáng được chỉn chu, cùng không gian biểu diễn mở, hướng ra phố đi bộ Hồ Gươm, chương trình "Tán Đa" không chỉ mang hơi thở nghệ thuật đương đại đến gần hơn với công chúng, mà còn tiếp thêm nguồn động lực, "chắp cánh" cho các nghệ sĩ trẻ trên hành trình làm nghệ thuật.

Thông qua “Tán Đa”, một không gian vốn gắn với hình ảnh Báo Nhân Dân tại 71 Hàng Trống được mở ra theo một cách mới: trở thành nơi những câu chuyện văn hóa có thể được nghe, nhìn, cảm nhận và tiếp tục sáng tạo bởi thế hệ hôm nay. Từ âm nhạc, nghệ thuật thị giác đến không gian dành cho cộng đồng, chương trình hướng tới tạo nên điểm gặp gỡ giữa di sản và đương đại, ký ức và sáng tạo, nghệ sĩ trẻ và công chúng.