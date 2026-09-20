'Tán Đa' đưa nghệ thuật đến gần công chúng bên Hồ Gươm

Chương trình do Báo Nhân Dân phối hợp với BEAT Network tổ chức, hướng tới xây dựng một điểm hẹn văn hóa - sáng tạo dành cho người dân và du khách khi đến khu vực phố đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần.

Không dựng sân khấu tách biệt, “Tán Đa” tận dụng khoảng sân và cảnh quan trong khuôn viên trụ sở Báo Nhân Dân. Cây đa khoảng 300 năm tuổi trở thành tâm điểm của không gian trình diễn, giúp nghệ sĩ và khán giả có thể tương tác gần gũi hơn. Công chúng được tham dự chương trình miễn phí.

Một tiết mục âm nhạc tại chương trình “Tán Đa”, diễn ra tối 19/9 tại số 71 Hàng Trống, Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh

Mỗi số của “Tán Đa” dự kiến kéo dài từ 75 đến 90 phút, gồm nhiều hoạt động nối tiếp. Ở chương trình đầu tiên, không khí Trung thu được tái hiện qua tiếng trống hội, múa lân, đèn lồng, đầu sư tử, ký ức rước đèn cùng các tiết mục âm nhạc của nghệ sĩ trẻ.

Điểm nhấn của chương trình là nội dung “Ký ức trên thân cây”, sử dụng công nghệ trình chiếu 3D mapping trên cây đa cổ thụ, tạo hiệu ứng thị giác kết hợp giữa cảnh quan sẵn có và nghệ thuật đương đại.

Số đầu tiên của “Tán Đa” nằm trong khuôn khổ chiến dịch “Rằm Rộ”, có sự tham gia của nghệ sĩ nhí Đặng Kim Thiên Kim, các ca sĩ Mạc Mai Sương, Tuấn Cry, Võ Thu Hà và nhóm nhạc 502 Ocean.

Theo Ban tổ chức, chương trình không chỉ tạo thêm một không gian thưởng thức nghệ thuật cho công chúng mà còn hướng tới trở thành sân khấu mở, giúp các nghệ sĩ và ban nhạc trẻ giới thiệu những màu sắc âm nhạc riêng, từng bước tiếp cận khán giả.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, ý tưởng tổ chức chương trình âm nhạc bên cây đa trong khuôn viên cơ quan đã được ấp ủ từ lâu. “Tán Đa” là lần đầu ý tưởng này được hiện thực hóa.

Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam chia sẻ về chương trình. Ảnh: Khiếu Minh

Theo ông Lê Quốc Minh, Báo Nhân Dân mong muốn duy trì chương trình thường xuyên, nhất là vào mùa Thu, qua đó tạo thêm hoạt động văn hóa phục vụ cộng đồng và đưa hình ảnh của cơ quan báo chí đến gần hơn với công chúng.

“Tán Đa” được xây dựng theo cấu trúc linh hoạt, có thể triển khai tại nhiều không gian khác nhau. Mỗi địa điểm sẽ gắn với một câu chuyện và cách thể hiện riêng, trong khi vẫn giữ tinh thần chung là đưa nghệ thuật đến gần đời sống và tăng kết nối trực tiếp giữa nghệ sĩ với cộng đồng.