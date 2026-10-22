Tân Cương sẵn sàng đón Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Ông Nguyễn Công Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Cương trao đổi với các cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị, hướng tới Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026.

Với người dân Tân Cương - vùng trà đặc sản của tỉnh Thái Nguyên, chè không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là sản phẩm kết tinh giá trị văn hóa, kinh nghiệm sản xuất và niềm tự hào của nhiều thế hệ.

Hưởng ứng Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 là dịp để địa phương giới thiệu sâu rộng hơn về vùng trà nổi tiếng, đồng thời tạo thêm cơ hội kết nối du lịch, trải nghiệm văn hóa trà với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm trà.

Đưa tinh hoa trà Việt đến gần hơn với du khách

Theo kế hoạch, chương trình "Tân Cương - Tinh hoa Trà Việt" sẽ diễn ra ngày 1/11/2026, với các nội dung được xây dựng theo chủ đề xuyên suốt, từ "Mở hương Tân Cương", "Dấu ấn 100 năm danh trà" đến "Sắc trà Tân Cương", "Hội tụ hương trà" và "Theo dấu búp trà".

Chương trình hướng tới tôn vinh giá trị danh trà Tân Cương, giới thiệu nét đặc sắc trong văn hóa thưởng trà và hành trình hình thành, phát triển của vùng chè.

Để chuẩn bị cho sự kiện, UBND xã đã thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban chuyên môn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và 18 xóm trên địa bàn; đồng thời huy động sự tham gia của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và không gian văn hóa trà. Bộ sưu tập áo dài "Sắc trà Tân Cương" cùng các tiết mục nghệ thuật có sự tham gia của nghệ sĩ, hoa hậu, hoa khôi và người mẫu được kỳ vọng góp phần chuyển tải vẻ đẹp của vùng chè bằng hình thức sinh động, gần gũi với công chúng.

Song song với chương trình chính, địa phương tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng. Tối 17/10, chương trình ra mắt Không gian văn hóa trà và "Đêm nhạc - Thưởng trà Tân Cương" đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Theo báo cáo của UBND xã, tính từ đầu tháng 8 đến ngày 22/10/2026, Không gian văn hóa trà đã đón khoảng 4.300 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Con số này cho thấy sức hút của các hoạt động trải nghiệm văn hóa trà, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, để mỗi chuyến thăm Tân Cương không chỉ dừng ở việc thưởng thức một chén trà ngon mà còn giúp du khách hiểu hơn về vùng đất, con người và quy trình làm nên thương hiệu chè nơi đây.

Không gian văn hoá trà Tân Cương - Nơi diễn ra nhiều hoạt động chính của xã trong dịp Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026

Lãnh đạo xã Tân Cương giới thiệu về công tác chuẩn bị Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 tại địa phương.

Gắn quảng bá Festival trà với phát triển vùng chè và du lịch

Cùng với việc chuẩn bị chương trình nghệ thuật, Tân Cương đang rà soát các vùng chè, điểm tham quan, cơ sở sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và những hộ làm chè tiêu biểu để sẵn sàng đón khách.

Mười hai hợp tác xã, cơ sở chế biến chè được huy động tham gia trưng bày sản phẩm tại Không gian văn hóa trà; các điểm như Hợp tác xã Tiến Yên, Hợp tác xã Trà Hảo Đạt, Hợp tác xã Trà Nguyên Long, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ Bắc Thái ... được xác định là những địa chỉ phục vụ hoạt động tham quan, trải nghiệm gắn với vùng chè.

Cách làm này hướng tới đưa sản phẩm chè ra khỏi không gian trưng bày đơn thuần, để du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng trà và cảm nhận nét riêng của văn hóa trà Tân Cương. Qua đó, Festival có thêm cơ hội tạo hiệu ứng lan tỏa đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh chè và các dịch vụ phục vụ du lịch tại địa phương.

Ông Nguyễn Công Việt, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Cương cho biết: Mục tiêu đặt ra của Đảng bộ, chính quyền địa phương là triển khai các hoạt động hưởng ứng Festival theo đúng nội dung, tiến độ được giao, đồng thời gắn sự kiện với kỷ niệm 100 năm thành lập xã Tân Cương.

Việc huy động các hợp tác xã, cơ sở sản xuất và người dân cùng tham gia thể hiện định hướng phát huy nguồn lực tại chỗ, lấy giá trị vùng chè và bản sắc văn hóa địa phương làm trọng tâm quảng bá.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, xã cũng chú trọng chỉnh trang cảnh quan, vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và an toàn thực phẩm. Cả 18/18 xóm được huy động tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm và khu vực công cộng; công tác tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm lòng, lề đường, tháo dỡ các hạng mục ảnh hưởng mỹ quan được triển khai. Các phương án bảo đảm an toàn tại địa điểm tổ chức chương trình cũng đã được xây dựng.

Chè Hảo Đạt - Một thương hiệu mạnh, một địa chỉ được đông đảo du khách biết đến của vùng chè Tân Cương.

Những điểm thưởng trà tại Không gian văn hóa trà luôn được xã Tân Cương quan tâm, chú trọng.

Địa phương đồng thời phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Thái Nguyên xây dựng các phóng sự về sự hình thành, phát triển vùng chè Tân Cương và hành trình xây dựng, phát triển của xã; phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện phóng sự chuyên đề "Đệ nhất danh trà". Hoạt động truyền thông được tăng cường trên hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội và trang thông tin điện tử của xã.

Theo kế hoạch, tối 30/10 sẽ diễn ra chương trình giao lưu văn nghệ hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập xã và hưởng ứng Festival; tối 31/10 là chương trình kỷ niệm 100 năm thành lập xã Tân Cương (1926-2026), trước khi chương trình "Tân Cương - Tinh hoa Trà Việt" diễn ra vào ngày 1/11.

Từ những chén trà được nâng niu trong đời sống thường ngày đến không gian trải nghiệm dành cho du khách, Tân Cương đang nỗ lực kể câu chuyện về vùng danh trà bằng nhiều hình thức.

Festival không chỉ là dịp giới thiệu sản phẩm chè mà còn mở ra cơ hội để địa phương nhìn lại hành trình một thế kỷ hình thành, phát triển, tiếp tục gìn giữ giá trị truyền thống và tìm hướng phát triển mới cho vùng chè đặc sản.

Để cơ hội ấy chuyển thành hiệu quả lâu dài, chất lượng sản phẩm, thái độ phục vụ, môi trường cảnh quan và sự tham gia thực chất của người dân, các hợp tác xã, doanh nghiệp sẽ là những yếu tố quan trọng. Khi văn hóa trà được gìn giữ trong đời sống và gắn với trải nghiệm của du khách, hình ảnh Tân Cương sẽ có thêm sức sống vượt ra ngoài khuôn khổ một sự kiện, tiếp tục khẳng định vị thế của vùng chè nổi tiếng trong lòng bạn bè gần xa.