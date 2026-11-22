Vùng chè đặc sản là lợi thế quan trọng để Tân Cương phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch cộng đồng.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Tân Cương có diện tích gần 58km², dân số hơn 25.000 người. Không gian phát triển mở rộng tạo điều kiện để địa phương kết nối vùng nguyên liệu, phát huy lợi thế cây chè và phát triển du lịch cộng đồng.

Hiện Tân Cương có hơn 652ha chè đặc sản, 14 làng nghề, 46 hợp tác xã và 23 sản phẩm OCOP đạt từ 3 đến 5 sao. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 11.600 tấn. Xã định hướng phát triển ngành chè theo chuỗi giá trị, chú trọng nâng cao chất lượng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và gắn sản xuất với du lịch trải nghiệm.

Đáng chú ý, các mô hình sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng/ha/năm, tăng 50% so với phương thức canh tác đại trà. Cùng với đó, việc thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, chấm dứt đốt cành chè góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sản xuất xanh.

Hạ tầng nông thôn tiếp tục được hoàn thiện. Toàn bộ đường xã và 140 tuyến đường xóm, ngõ xóm đã được cứng hóa; 100% diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới, tiêu chủ động, 100% hộ dân sử dụng điện.

Theo rà soát Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, Tân Cương đạt 6/10 tiêu chí, tương ứng 43/47 chỉ tiêu. Bốn chỉ tiêu còn thiếu liên quan đến thu nhập, thôn thông minh, dịch vụ công trực tuyến và hệ thống camera AI giám sát an ninh.

Thời gian tới, xã tiếp tục huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí, đồng thời phát huy giá trị kinh tế trà, nâng cao đời sống người dân, hướng tới xây dựng nông thôn mới hiện đại.