Tân Cương nhân rộng những xóm không còn hộ nghèo

Phát triển sản xuất, chế biến chè tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, trong đó có các hộ nghèo tại xã Tân Cương.

Trong ngôi nhà xây kiên cố rộng hơn 50m2 vừa hoàn thành, chị Nguyễn Thị Tuyết, ở xóm Nam Thái, xã Tân Cương, vẫn chưa hết xúc động. Nhiều năm qua, hai mẹ con chị phải sống trong căn nhà chỉ rộng khoảng 14m2, đã xuống cấp, tường nứt, tiềm ẩn nguy hiểm, nhất là mỗi khi mưa bão.

Là mẹ đơn thân, một mình nuôi con đang học đại học, điều kiện kinh tế khó khăn khiến việc xây dựng nhà mới trở thành mong ước xa vời đối với chị. Nhờ được Nhà nước hỗ trợ 100 triệu đồng, chị Tuyết có điều kiện xây dựng ngôi nhà kiên cố, bảo đảm an toàn.

“Sự hỗ trợ của Nhà nước giúp gia đình ổn định chỗ ở, tiếp thêm động lực để tôi vượt qua khó khăn, chăm lo cho con học tập” - chị Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ.

Xóm Nam Thái được sáp nhập từ hai xóm Nam Thái và Soi Vàng trước đây, hiện có 310 hộ dân. Thực hiện chủ trương giảm nghèo của xã, cấp ủy và các đoàn thể trong xóm đã chủ động rà soát từng trường hợp, xác định nhu cầu để đề xuất hỗ trợ nhà ở, sinh kế và tiếp cận các chính sách phù hợp. Nhờ đó, đến nay Nam Thái đã không còn hộ nghèo.

Tại xóm Hồng Thái, việc hỗ trợ cũng được triển khai phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình. Bà Trần Thị Bướm, người cao tuổi sống neo đơn, trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, là một trường hợp tiêu biểu. Do tuổi cao, không còn khả năng lao động tạo thu nhập, cuộc sống của bà Bướm gặp nhiều khó khăn.

Trước hoàn cảnh đó, chính quyền và nhân dân trong xóm đã hỗ trợ cải thiện nhà ở, đồng thời tạo điều kiện để bà được hưởng chính sách trợ cấp hằng tháng dành cho người cao tuổi đủ điều kiện, không có nguồn thu nhập.

Sức sống mới giữa vùng chè đặc sản Tân Cương. Ảnh: PV

Xã Tân Cương được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba xã Tân Cương, Thịnh Đức và Bình Sơn, gồm 46 xóm với hơn 25.500 người. Theo báo cáo của UBND xã, đến hết tháng 6-2025, toàn xã còn 65 hộ nghèo, chiếm 0,97%, và 73 hộ cận nghèo, chiếm 1,09%.

Để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo, Tân Cương tập trung rà soát, phân loại nguyên nhân nghèo, điều kiện lao động và nhu cầu hỗ trợ của từng hộ. Với những người trong độ tuổi lao động, xã chú trọng kết nối việc làm tại các tổ hợp tác, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Ông Lê Tuấn Anh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường xã Tân Cương, cho biết: Địa phương đang triển khai nhiều giải pháp phù hợp với từng nhóm đối tượng. Với những người trong độ tuổi lao động, xã chú trọng tạo việc làm thông qua các tổ hợp tác, hợp tác xã để có thu nhập ổn định. Đối với người cao tuổi, sức khỏe yếu, không có khả năng lao động, địa phương quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách trợ cấp hằng tháng theo quy định, huy động sự tham gia của cộng đồng để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Kết quả tại Nam Thái và Hồng Thái cho thấy, việc rà soát sát thực tế, hỗ trợ đúng đối tượng và phát huy vai trò của cộng đồng đã góp phần cải thiện đời sống người dân. Sự chủ động của mỗi gia đình cùng trách nhiệm của chính quyền và cộng đồng sẽ góp phần đưa mục tiêu đến năm 2030 không còn hộ nghèo của Tân Cương từng bước trở thành hiện thực, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân một cách bền vững.