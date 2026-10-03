Tân cử nhân Phạm Nguyễn Hạ Vy: Tấm bằng đại học xuất sắc chỉ là điểm khởi đầu

Chị Hạ Vy chia sẻ: “4 năm học đại học tưởng như rất dài nhưng lại rất thú vị, vì ngoài học kiến thức, tôi còn có cơ hội tham gia nhiều trải nghiệm thực tế. Ý nghĩa nhất là tôi có thể tự kiếm tiền để lo ăn học và tham gia mùa hè tình nguyện ở vùng sâu, vùng xa, được chia sẻ khó khăn với người dân và đồng hành cùng các em nhỏ”.

Hành trình thay đổi bản thân

Chị Hạ Vy sinh ra trong gia đình có điều kiện kinh tế bình thường tại phường Trấn Biên. Cha của chị làm việc tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, còn mẹ làm nội trợ. Sau khi hoàn thành chương trình lớp 12, dù đủ năng lực trúng tuyển vào một số trường đại học lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chị vẫn chọn học tại Trường đại học Công nghệ Đồng Nai để được gần gia đình, đồng thời tiết kiệm chi phí nhà trọ và đi lại.

Gia đình luôn ủng hộ chị Hạ Vy dành thời gian cho việc học tập trên giảng đường. Tuy nhiên, trong những năm tháng là sinh viên, chị vẫn quyết định đi làm thêm để tự trang trải học phí và chi phí sinh hoạt.

Tân cử nhân PHẠM NGUYỄN HẠ VY: Đất nước đang tạo cơ hội cho người trẻ phát huy năng lực bản thân Tôi biết ơn cha mẹ, thầy cô đã luôn đồng hành, giúp tôi thay đổi bản thân, trở thành người có kiến thức, kỹ năng và biết cống hiến. Tôi tin rằng, đất nước đang tạo cơ hội cho người trẻ phát huy năng lực bản thân. Đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa trong hành trình tuổi trẻ của mình.

Chị Hạ Vy chia sẻ: “Tôi luôn tận dụng thời gian sau các buổi học để làm việc bán thời gian với nhiều công việc khác nhau. Quá trình này không chỉ giúp tôi có thêm thu nhập mà còn tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tế cho bản thân. Tôi chỉ hạn chế làm thêm khi bước vào mùa thi”.

“Khi bắt đầu chặng đường sinh viên, bản thân khá rụt rè trước đám đông. Tôi từng tự hỏi liệu mình có thể thay đổi để thích nghi với môi trường học tập mới hay không. Thay vì lẩn tránh, tôi chọn cách đối mặt với những thử thách trong môi trường đại học. Việc mạnh dạn tham gia các phong trào từng bước giúp tôi vượt qua giới hạn của chính mình” - chị Hạ Vy chia sẻ.

Học ngành Quản trị kinh doanh đòi hỏi sự nỗ lực và tính kiên trì, chị Hạ Vy nhận ra bản thân không cần phải giỏi ngay từ những ngày đầu nhập học. Điều quan trọng là có đủ can đảm để bắt đầu, từng bước làm chủ kiến thức và làm chủ bản thân. Mỗi lần chưa hoàn thành tốt mục tiêu do mình đặt ra lại trở thành một bài học để chị biết mình cần cố gắng hơn.

Quá trình học tập và nỗ lực thay đổi bản thân giúp chị Hạ Vy xây dựng nền tảng kỹ năng trước khi ra trường. Mỗi năm học trên giảng đường, chị đều đạt kết quả đánh giá loại giỏi. Chị Hạ Vy tự hào vì bản thân hôm nay đã tự tin hơn rất nhiều so với 4 năm trước.

Không ngừng học hỏi

Trong thời gian học đại học, chị Hạ Vy dần trưởng thành và được giao đảm nhận vai trò “thủ lĩnh” Đoàn Thanh niên của Khoa Quản trị kinh doanh. Chị trực tiếp dẫn dắt nhiều phong trào của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên cấp khoa, cấp trường.

Chị Phạm Nguyễn Hạ Vy giao lưu cùng sinh viên quốc tế đến tham quan Trường đại học Công nghệ Đồng Nai vào tháng 4-2026.

Mỗi mùa hè, chị Hạ Vy còn dẫn dắt đội sinh viên tình nguyện của trường tham gia các chiến dịch tình nguyện hè tại những khu vực vùng sâu, vùng xa. Các hoạt động giúp dân, hỗ trợ học sinh ôn tập kiến thức đã mang lại cho Hạ Vy nhiều trải nghiệm và sự trưởng thành.

Trải qua 4 năm rèn luyện, chị Hạ Vy liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung ương và 3 năm liền đạt danh hiệu cấp thành phố. Ngoài giải thưởng Sao tháng Giêng, chị còn là thủ lĩnh sinh viên tiêu biểu với nhiều đóng góp sức trẻ và được Thành đoàn Đồng Nai công nhận là điển hình về thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Chị Hạ Vy chia sẻ: “Kết thúc 4 năm học đại học, tôi vô cùng biết ơn tổ chức Đoàn đã giúp tôi có cơ hội rèn luyện và trưởng thành, đặc biệt là chuyến trải nghiệm tại Trung Quốc cùng 5 đại biểu của thành phố Đồng Nai đã giúp tôi mở mang nhiều tri thức mới. Đứng trước bạn bè quốc tế, tôi càng thêm yêu và tự hào về tổ chức Đoàn cùng đất nước mình. Đây là động lực lớn để tôi sẵn sàng cống hiến nhiều hơn sức trẻ, trí tuệ cho đất nước”.

Đối với chị Hạ Vy, quãng thời gian học đại học không chỉ được đo đếm bằng những tấm giấy khen, bằng khen hay danh hiệu, đó còn là thời gian để mở rộng giới hạn, gặp gỡ nhiều người và tiếp thu những bài học mới. Trưởng thành từ môi trường đại học giúp tân cử nhân tự tin bước đi, hướng đến một "phiên bản" tốt hơn của chính mình.

Hành trình tự học và biết tận dụng cơ hội giúp chị Hạ Vy có việc làm trước khi nhận bằng. Một doanh nghiệp thực phẩm lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh đã mời chị làm việc với mức thu nhập hấp dẫn. Thời gian tới, chị Hạ Vy sẽ tiếp tục học lên cao để có thể trở thành nhà quản trị cấp cao.