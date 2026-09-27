Tân cử nhân: Lợi thế thuộc về người không ngừng học hỏi

Những tân cử nhân được vinh danh khen thưởng và nhận bằng tốt nghiệp - sáng 27/9.

Đó là nhắn nhủ của TS Nguyễn Trung Kiên – Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đối với tân cử nhân tại Lễ tốt nghiệp năm 2026 cho sinh viên đại học vừa làm vừa học khóa 2021 ngành Quản trị kinh doanh – sáng 27/9.

Đây là khóa tốt nghiệp đầu tiên của hình thức đào tạo mới, kết hợp giữa đào tạo đại học và thực hành - do Viện Kinh tế Bưu điện đảm nhiệm. TS Nguyễn Trung Kiên cho biết, khóa tốt nghiệp đầu tiên ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý. Trong quá trình học tập, nhiều sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học của Bộ GD&ĐT và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông; đồng thời tham gia và đạt thành tích tại các giải thưởng Sáng tạo tương lai - VietFuture Awards cùng một số cuộc thi quốc tế.

Theo TS Nguyễn Trung Kiên, một điểm đáng ghi nhận của hình thức đào tạo kết hợp là tỷ lệ sinh viên đi làm thêm ngay từ năm thứ 2 khá cao. Từ năm thứ 3, thứ 4, nhiều sinh viên đã trở thành thực tập sinh tại các doanh nghiệp lớn như: Viettel, FPT và sau khi tốt nghiệp tiếp tục được tuyển dụng chính thức.

Toàn cảnh buổi lễ.

Kết quả trên không chỉ đến từ chương trình đào tạo mà quan trọng hơn là định hướng kết hợp giữa học tập và thực hành. Học viện chú trọng đưa yếu tố doanh nghiệp vào quá trình đào tạo, giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế.

Ngay từ những năm đầu, sinh viên được tham quan, tìm hiểu hoạt động tại doanh nghiệp. Trong quá trình học tập, các em có cơ hội được đào tạo, trải nghiệm thực tế tại những doanh nghiệp đã ký thỏa thuận hợp tác với Học viện, trong đó có doanh nghiệp trong và ngoài nước, cũng như các trường đại học lớn của nước ngoài.

“Thành quả hôm nay có được là tích lũy của 4 năm nỗ lực, vượt qua những khó khăn từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Thành công bước đầu này sẽ tiếp tục được phát huy trong những năm tới”- TS Nguyễn Trung Kiên nhấn mạnh.

TS Nguyễn Trung Kiên – Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phát biểu tại buổi lễ.

Nhắn nhủ các tân cử nhân, Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cho rằng, tấm bằng tốt nghiệp không phải điểm kết thúc mà là sự ghi nhận cho chặng đường đã qua, đồng thời mở ra một hành trình mới.

Theo TS Nguyễn Trung Kiên, lĩnh vực kinh doanh đã thay đổi nhanh chóng so với thời điểm sinh viên bắt đầu học. Công nghệ số, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tác động mạnh đến phương thức vận hành doanh nghiệp, phát triển sản phẩm, tiếp cận khách hàng và hình thành các mô hình kinh doanh mới. Những thay đổi này được dự báo tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh.

Vì vậy, sinh viên cần duy trì thói quen cập nhật kiến thức, chủ động tìm hiểu công nghệ và mô hình kinh doanh mới, rèn luyện khả năng đặt câu hỏi, tự học và thích nghi. “Trong thế giới thay đổi, lợi thế không thuộc về người biết nhiều nhất tại một thời điểm mà thuộc về người có khả năng học nhanh, thích nghi nhanh và liên tục làm mới chính mình”- TS Nguyễn Trung Kiên nhắn nhủ.

Tân cử nhân tri ân thầy, cô của mình.

TS Trần Đình Nam - Viện trưởng Viện Kinh tế Bưu điện trao bằng tốt nghiệp cho tân cử nhân.

Tân cử nhân Nguyễn Duy Thái, sinh viên khóa D21 ngành Quản trị kinh doanh chia sẻ tại buổi lễ.

Đại diện các tân cử nhân, Nguyễn Duy Thái, sinh viên khóa D21 ngành Quản trị kinh doanh, chia sẻ những kiến thức được học có thể thay đổi theo thời gian, nhưng những bài học về sự tử tế, cách sống và bản lĩnh mà thầy cô truyền đạt sẽ là hành trang lâu dài. Các tân cử nhân cam kết tiếp tục học hỏi, sống và làm việc bằng sự tử tế, trách nhiệm, bản lĩnh, qua đó xứng đáng với những gì thầy cô và gia đình đã dành cho mình.