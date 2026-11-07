Tấn công vũ trang tại CHDC Congo buộc 180 bệnh nhân nghi mắc Ebola sơ tán

Đáng chú ý, vụ việc khiến khoảng 180 bệnh nhân tại một cơ sở y tế phải sơ tán, trong đó có những trường hợp nghi nhiễm Ebola, làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh lây lan.

Dịch Ebola ở CHDC Congo. (Nguồn: Anadolu)

Ông Justin Paluku, đại diện một tổ chức xã hội địa phương, cho biết mục tiêu của vụ tấn công là làng Cantine, thuộc tỉnh Bắc Kivu. Nhóm bị cáo buộc thực hiện vụ việc là Lực lượng Dân chủ đồng minh (ADF), có nguồn gốc từ Uganda và tuyên bố trung thành với IS từ năm 2019.

Lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy ít nhất 33 thi thể tại hiện trường. Hơn 50 ngôi nhà bị phóng hỏa, cướp phá cùng nhiều tài sản khác bị phá hủy. Bạo lực khiến nhiều người dân phải rời bỏ nơi cư trú, tìm đến những khu vực khác trong tỉnh.

Vụ tấn công cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Bệnh viện Kelekele tại Cantine, buộc khoảng 180 bệnh nhân phải sơ tán. Trong số này có những người bị nghi nhiễm Ebola và một trường hợp đã được xác nhận mắc bệnh.

Giám đốc bệnh viện Christian Kakule cảnh báo việc các trường hợp nghi nhiễm Ebola và những người tiếp xúc gần không còn được giám sát có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác kiểm soát dịch, tạo điều kiện để virus tiếp tục lây lan trong cộng đồng.

Vụ việc xảy ra khi CHDC Congo đang ứng phó với đợt bùng phát Ebola do chủng virus Bundibugyo gây ra. Bắc Kivu là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề, trong khi tình trạng bất ổn an ninh kéo dài đang cản trở các hoạt động truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân.

(theo TTXVN)