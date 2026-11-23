Tàu Iran đi tuần tra. Ảnh tư liệu: The Guardian/TTXVN

Dữ liệu hàng hải cho thấy các vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz đang gia tăng đáng kể, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Động thái diễn ra khi giá dầu thế giới đi xuống, còn nguồn thu từ xuất khẩu dầu của Iran chịu sức ép ngày càng lớn do lệnh phong tỏa cảng biển của Mỹ.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Điều phối thương mại hàng hải Anh (UKMTO), cơ quan trực thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, số vụ tấn công được báo cáo trong tháng 10 đã vượt 30 vụ, lần đầu tiên kể từ khi chiến sự Mỹ - Iran nổ ra vào cuối tháng 2.

Tính đến ngày 22/11, theo phân tích dữ liệu của CNN, khu vực này ghi nhận ít nhất 22 vụ tấn công trong tháng 11, mức cao thứ hai kể từ đầu xung đột. Phạm vi thống kê bao gồm eo biển Hormuz, vịnh Ba Tư và vịnh Oman.

Trước tháng 10, số vụ tấn công được báo cáo tại khu vực trung bình khoảng 10 vụ mỗi tháng. Dữ liệu từ Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cũng cho thấy tháng 10 ghi nhận số sự cố được xác nhận cao nhất từ đầu năm đến nay.

Eo biển Hormuz trở thành điểm nóng hàng hải

Kể từ khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz trở thành khu vực đối đầu căng thẳng giữa Iran và Mỹ. Các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển dầu khí, đồng thời gây ra những hệ lụy kinh tế trên phạm vi toàn cầu.

Iran bắt đầu tìm cách ngăn chặn hoạt động lưu thông qua eo biển này sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel mở màn chiến tranh. Washington sau đó đáp trả bằng cách áp đặt lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran. Trong khi đó, một số quốc gia sản xuất dầu vùng Vịnh đã tìm cách duy trì hoạt động vận chuyển qua tuyến hàng hải này.

Trước chiến tranh, khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, lưu lượng tàu thương mại hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức ghi nhận năm 2025.

Giới chuyên gia nhận định Tehran đang gia tăng sức ép tại khu vực trong bối cảnh giá dầu giảm và nguồn thu từ xuất khẩu dầu thô suy yếu. Việc hoạt động vận tải qua eo biển dần được khôi phục cũng khiến Iran đứng trước nguy cơ mất đi một trong những đòn bẩy chiến lược quan trọng nhất trong cuộc đối đầu với Washington.

Ông Hamidreza Azizi, chuyên gia cấp cao về Iran tại tổ chức nghiên cứu International Crisis Group (ICG), nói với truyền thông Mỹ rằng thị trường đang ngày càng tin tưởng khả năng chiến tranh toàn diện khó tái diễn và nguồn cung dầu sẽ dần phục hồi. Tuy nhiên, ông cảnh báo nhận định này có thể nhanh chóng thay đổi nếu Iran quyết định đẩy mạnh đối đầu.

Mỹ phong tỏa cảng, nguồn thu dầu mỏ Iran suy giảm

Áp lực kinh tế đối với Tehran ngày càng lớn khi lệnh phong tỏa các cảng biển của Mỹ tiếp tục cản trở hoạt động đưa dầu Iran ra thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu của Kpler, đơn vị chuyên theo dõi hoạt động vận tải hàng hải, lượng dầu Iran đang trên đường vận chuyển nhưng nằm ngoài phạm vi phong tỏa của Mỹ đã giảm về 0 sau khi những chuyến hàng cuối cùng được dỡ tại Trung Quốc hồi đầu tháng 10.

Trong báo cáo cuối tháng 10, Kpler nhận định nguồn thu từ dầu mỏ của Iran có thể giảm về 0 vào giữa tháng 12 nếu tình trạng này tiếp diễn.

Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho rằng đà giảm của giá dầu gần đây một phần xuất phát từ việc hoạt động xuất khẩu của các nước vùng Vịnh phục hồi. Giá dầu cũng đi xuống sau kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, khi lo ngại về khả năng Washington triển khai thêm hành động quân sự tại Trung Đông dịu bớt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong tháng này tuyên bố Washington không cần đạt được thỏa thuận với Tehran, đồng thời yêu cầu Phó tổng thống JD Vance chuyển trọng tâm sang những vấn đề khác.

"Chúng tôi không cần thỏa thuận với Iran. Thời điểm đó đã qua từ lâu. Chúng tôi đã nắm tiền của họ, hàng trăm tỷ USD và cả eo biển của họ!", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Nhà lãnh đạo Mỹ sau đó cũng phát tín hiệu sẵn sàng nối lại các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran nếu cần thiết.

Ba tàu chở dầu bị tấn công trong hai ngày

Theo công ty quản lý rủi ro hàng hải Marisks, căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục gia tăng khi ba tàu chở dầu bị các vật thể bay tấn công trong lúc rời khỏi khu vực vào ngày 20 và 21/11.

Đơn vị này chưa xác nhận bên đứng sau các vụ việc, nhưng đánh giá khả năng Iran có liên quan là cao.

Vụ tấn công đầu tiên xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/11 theo giờ quốc tế, nhằm vào tàu Captain Leon mang cờ Quần đảo Marshall. Con tàu chở hóa chất và dầu này bị đánh trúng phần mũi, khiến hỏa hoạn bùng phát. Toàn bộ thủy thủ đoàn được xác nhận an toàn.

Rạng sáng 21/11, tàu chở dầu thô Torkel mang cờ Hong Kong bị tấn công ở phần đuôi và bốc cháy. Chưa đầy một giờ sau, tàu Arina, cũng mang cờ Hong Kong, bị tên lửa đánh trúng khu vực phòng máy.

Các vụ việc cho thấy hoạt động vận tải thương mại tại khu vực vẫn đối mặt với "mối đe dọa nghiêm trọng và dai dẳng". Đáng chú ý, nguy cơ tập trung tại hành lang hàng hải phía nam, gần bờ biển Oman, tuyến đường mà Iran phản đối mạnh mẽ.

Việc các tàu chở dầu liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công cho thấy tình hình an ninh tại eo biển Hormuz vẫn bất ổn, bất chấp những dấu hiệu phục hồi của hoạt động xuất khẩu dầu từ vùng Vịnh. Nếu Tehran tiếp tục gia tăng sức ép, tuyến vận tải chiến lược này có thể một lần nữa trở thành điểm nóng, đe dọa triển vọng ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu.