Tấn công tại trường học ở Ba Lan, 9 người bị thương

AP dẫn thông tin từ cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra tại khu phức hợp Trường dạy nghề số 4 ở Ostroleka, cách Warsaw khoảng 120 km về phía Đông Bắc, vào khoảng 11 giờ sáng ngày 7/10 (giờ địa phương).

"Một sinh viên 19 tuổi đã sử dụng 'vật sắc nhọn' để tấn công các bạn học, giáo viên và người đi đường, khiến 9 người bị thương, rồi bỏ trốn. Nghi phạm bị bắt giữ sau đó", cảnh sát thông tin.

Một nhân viên cứu hỏa tình nguyện đứng gần hiện trường sau vụ tấn công tại khu phức hợp Trường dạy nghề số 4 ở Ostroleka, Ba Lan, ngày 7/10/2026. Ảnh: AP/Rafal Niedzielski.

Thống đốc khu vực Mariusz Frankowski cho biết thêm, 5 sinh viên, 2 giáo viên và 2 người qua đường bị thương. Không ai bị thương nặng đe dọa đến tính mạng. Một số nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện bằng trực thăng.

Chi tiết về động cơ của nghi phạm cũng như loại hung khí được sử dụng chưa được công bố.

Theo luật bảo mật thông tin cá nhân của Ba Lan, nhà chức trách chỉ nêu tên nghi phạm là Jakub Z.

Jakub bị bắt giữ ở bờ sông cách trường chưa đầy 1 km sau khi bỏ trốn khỏi hiện trường. Công tố viên cho biết, nghi phạm có những vết thương được cho là tự gây ra.

Hai giờ sau vụ tấn công, Thị trưởng Ostroleka, Paweł Niewiadomski, viết trên mạng xã hội rằng: "Tình hình đã được kiểm soát nhưng trường học sẽ vẫn đóng cửa trong khi nhà chức trách điều tra các tình tiết của vụ tấn công".

Một phát ngôn viên của lực lượng cứu hỏa địa phương nói với đài truyền hình Polsat rằng một chiếc ba lô khả nghi cũng được tìm thấy trong trường học.

Trước đó, vào tháng 9, một vụ đâm dao tại tu viện ở miền Đông Nam Ba Lan đã khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Cảnh sát đã bắt giữ 1 nghi phạm trong vụ việc.

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Nguồn video: VTV