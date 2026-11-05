Tấn công mạng nhằm vào ngân hàng máu tại Pháp

EFS cho biết, vụ tấn công khiến các ngưỡng nhiệt độ trong hệ thống bị đẩy lên “mức rất cao”. Tuy nhiên, nhờ hệ thống cảnh báo kịp thời, không có máu hoặc chế phẩm máu nào bị hư hỏng. Các sản phẩm được bảo quản tại những khu vực bị ảnh hưởng đã được chuyển đến các cơ sở khác.

EFS khẳng định cơ quan này không phải là mục tiêu trực tiếp của vụ tấn công, mà các cuộc tấn công nhằm vào những nhà thầu của cơ quan. EFS cho biết toàn bộ thiết bị đã được tăng cường biện pháp bảo vệ, đồng thời đã thông báo vụ việc cho Cơ quan An ninh mạng quốc gia Pháp và Bộ Y tế.

EFS có nhiệm vụ thu thập, xét nghiệm, xử lý và phân phối các chế phẩm như máu, huyết tương và tiểu cầu tới hơn 1.900 bệnh viện trên khắp nước Pháp, phục vụ hơn 1 triệu bệnh nhân mỗi năm.

Vụ việc có những điểm tương đồng với loạt cuộc tấn công mạng gần đây nhằm vào các hệ thống làm lạnh tại các cửa hàng tạp hóa ở 12 quốc gia, gây thiệt hại hàng triệu euro do thực phẩm bị hư hỏng. Tại một số cơ sở, nhiệt độ hệ thống làm lạnh bị đẩy lên tới 50 độ C.

Trong ngày 3/11, các hệ thống tại Bỉ, Estonia, Ireland, Phần Lan, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển ghi nhận sự cố. Sang ngày 4/11, các nhà bán lẻ tại Italy, Đức, Romania và Anh tiếp tục trở thành mục tiêu tấn công. Trước đó, trong tháng 10, tin tặc đã tấn công hệ thống làm lạnh tại 700 siêu thị ở Pháp. Ngày 4/11, một chi nhánh của Ngân hàng Crédit Mutuel của Pháp cũng thông báo bị tấn công mạng.

Theo báo The Guardian, Lầu Năm Góc cũng đang điều tra một loạt sự cố bất thường liên quan đến hệ thống làm lạnh tại các cửa hàng cung ứng hàng hóa ở 6 căn cứ quân sự trong tháng 8 vừa qua.

Người phát ngôn Liên minh châu Âu Thomas Regnier cho biết các cơ quan của khối đang khẩn trương trao đổi với chính quyền các nước thành viên nhằm xây dựng phương án ứng phó chung. Ông nhấn mạnh: “Đây không phải là những sự cố riêng lẻ. Tất nhiên, chúng ta cần tăng cường khả năng chống chịu và chuẩn bị ứng phó tập thể trước những sự cố an ninh mạng như vậy”.

Đến nay, chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về các vụ tấn công và cảnh sát vẫn chưa xác định được động cơ.