Theo Politico, vụ việc làm gián đoạn các dịch vụ nội bộ trong khoảng 10 ngày và có thể đã ảnh hưởng đến một lượng lớn dữ liệu cá nhân.

Trụ sở Ủy ban châu Âu tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

EC đã tạm ngừng hoạt động một số ứng dụng để phòng ngừa, trong đó có Sysper - nền tảng dùng để quản lý phiếu lương, đơn xin nghỉ phép và thời gian làm việc của nhân viên, cùng MyPMO - hệ thống xử lý yêu cầu hoàn trả chi phí y tế. Theo Politico, cả hai hệ thống đã hoạt động trở lại vào đầu tuần này, song Sysper lại bị gián đoạn trong thời gian ngắn ngày 18/11.

EC đã triệu tập cuộc họp khẩn của cơ quan quản lý khủng hoảng nội bộ cấp cao nhất, đồng thời tăng cường kiểm tra an ninh. Tại cuộc họp ngày 18/11, Phó Chủ tịch điều hành EC phụ trách chủ quyền công nghệ, an ninh và thể chế Henna Virkkunen đã thông báo với các ủy viên châu Âu về những biện pháp ứng phó đang được triển khai.

Ông Regnier cho biết EC đã thông báo cho các bên liên quan theo quy trình. Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) cho biết EC đánh giá đã khống chế được phần lớn cuộc tấn công, song phạm vi thiệt hại và khả năng dữ liệu cá nhân bị đánh cắp vẫn chưa được xác định.