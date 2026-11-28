Tại Anh, Bộ Lao động và Lương hưu thông báo tạm ngừng một số dịch vụ trực tuyến sau khi phát hiện sự cố an ninh mạng. Cơ quan này khẳng định các khoản trợ cấp xã hội và lương hưu vẫn được chi trả bình thường. Hiện, các đơn vị chuyên trách đang phối hợp điều tra và khôi phục dịch vụ.

Trong khi đó, AFP xác nhận trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến nền tảng AFP Forum bị gián đoạn từ rạng sáng 26/11. Đây là hệ thống cho phép các cơ quan báo chí truy cập và tải tin, ảnh, video cùng các sản phẩm thông tin của hãng. Đến tối cùng ngày, khách hàng vẫn chưa thể truy cập nền tảng này. AFP chưa xác định được thời điểm khôi phục cũng như mức độ thiệt hại và nguy cơ rò rỉ dữ liệu.

Các sự cố tiếp tục gióng lên cảnh báo về nguy cơ tấn công mạng, không chỉ đối với hoạt động của cơ quan công quyền mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động báo chí và khả năng cung cấp thông tin trên toàn cầu.