Tấn công mạng gia tăng tại nhiều quốc gia châu Á và châu Âu

Theo khảo sát công bố ngày 5/11, số lượt tấn công mạng nhằm vào các trang web doanh nghiệp tại Nhật Bản trong tháng 10/2026 lên tới khoảng 475 triệu, cao nhất từ trước đến nay, gấp 2,5 lần cùng kỳ năm ngoái và tăng khoảng 21 triệu so với tháng trước.

Dữ liệu do Công ty Cyber Security Cloud tổng hợp cho thấy, từ tháng 1/2025 đến tháng 5/2026, số kết nối bất hợp pháp được ghi nhận qua dịch vụ của doanh nghiệp này dao động từ 100-200 triệu mỗi tháng, trước khi tăng vọt lên khoảng 400 triệu vào tháng 6/2026.

Phần lớn hoạt động tấn công được ghi nhận dưới hình thức quét trang web để tìm kiếm lỗ hổng bảo mật. Các cuộc tấn công bằng phương thức tiêm mã SQL nhằm truy cập, đánh cắp hoặc thay đổi dữ liệu cũng gia tăng đột biến. Giới chuyên gia nhận định, tin tặc có thể đang sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa hoạt động tấn công.

Ông Yoji Watanabe, Giám đốc Công nghệ của Cyber Security Cloud cảnh báo khoảng thời gian từ khi phát hiện lỗ hổng bảo mật đến khi xảy ra thiệt hại ngày càng rút ngắn, đòi hỏi doanh nghiệp phải kịp thời khắc phục các điểm yếu trong hệ thống.

Tại Singapore, nhiều doanh nghiệp và tổ chức cũng liên tiếp ghi nhận các sự cố an ninh mạng. Ngày 10/11, Tập đoàn truyền thông SPH Media xác nhận 5 hệ thống của công ty bị tấn công trong khoảng thời gian từ ngày 4-8/11. Doanh nghiệp cho biết chưa ghi nhận việc thông tin tài chính hoặc quyền truy cập tài khoản của khách hàng bị xâm phạm. Các cơ quan chức năng Singapore đang điều tra vụ việc, trong đó chưa xác định được liệu tin tặc có sử dụng AI hay không.

Cùng ngày, nhà cung cấp giải pháp thực phẩm SATS thông báo ứng dụng đặt suất ăn học đường Tappee, đang được sử dụng tại 4 trường học, bị truy cập trái phép. Dữ liệu bị ảnh hưởng gồm thông tin cá nhân của học sinh, phụ huynh và một số thông tin liên quan đến sức khỏe. Ứng dụng đã tạm ngừng hoạt động để rà soát bảo mật, song việc cung cấp suất ăn tại các trường học không bị gián đoạn.

Trước đó, nhà mạng M1 và đơn vị cung cấp dịch vụ y tế từ xa Doctor Anywhere cũng ghi nhận các vụ rò rỉ dữ liệu cá nhân. Đầu tháng 11, khoảng 46.000 hồ sơ đặt chỗ của Singapore Airlines bị truy cập trái phép trong một sự cố liên quan đến nhà cung cấp phần mềm Amadeus, ảnh hưởng đến ít nhất 8 hãng hàng không.

Tại Hàn Quốc, Viện An ninh tài chính (FSI) ngày 11/11 xác nhận hệ thống đánh giá an ninh của cơ quan này bị xâm nhập, làm rò rỉ khoảng 200 biểu mẫu hành chính, 300 thông tin cá nhân và 350 dữ liệu liên quan đến người sử dụng hệ thống.

Vụ tấn công xảy ra ngày 9/11, với thủ đoạn liên tục thay đổi địa chỉ IP nhằm vượt qua các biện pháp kiểm soát. FSI đã phong tỏa hệ thống bị ảnh hưởng và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, đánh giá thiệt hại.

Ở châu Âu, Italy ghi nhận 3.271 vụ tấn công mạng trong 9 tháng đầu năm 2026, vượt tổng số 2.729 vụ của cả năm 2025, theo Trung tâm Comtel. Khối hành chính công chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm 32% tổng số vụ vi phạm. Các hệ thống giao thông, y tế và điện lực cũng đối mặt với nhiều nguy cơ.

Ngày 10/11, Ủy ban Quốc gia về trật tự và an ninh công cộng Italy đã họp khẩn sau hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cơ quan chống tham nhũng, hệ thống siêu thị và các vụ đe dọa đánh bom giả gây gián đoạn hoạt động hàng không. Cơ quan công tố Rome phát hiện một số thanh niên Italy tiếp tay cho nhóm tin tặc NoName057, sử dụng máy tính cá nhân để phát tán các cuộc tấn công trên diện rộng.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết vấn đề an ninh mạng sẽ được đưa ra thảo luận tại Hội nghị Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) ngày 16/11. Cơ quan An ninh mạng EU (ENISA) cũng cảnh báo nguy cơ tin tặc xâm nhập thiết bị gia dụng và bộ định tuyến Wi-Fi tại các hộ gia đình.

Trong khi đó, tại Đức, Đại học Tübingen phát hiện khoảng 3.900 bộ dữ liệu bị đánh cắp do lỗ hổng bảo mật, gồm thông tin cá nhân của giảng viên, nhân viên và tài khoản công vụ. Dữ liệu sinh viên không bị ảnh hưởng. Nhà trường đã khắc phục lỗ hổng, thông báo cho cơ quan bảo vệ dữ liệu và trình báo cơ quan điều tra.

Sự cố này diễn ra sau các vụ tấn công nhằm vào Đại học Ludwig Maximilian Munich và Đại học Leipzig, cho thấy những rủi ro an ninh mạng đối với các cơ sở giáo dục đại học, nơi lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân và vận hành nhiều hệ thống công nghệ thông tin.

Các vụ việc liên tiếp tại nhiều quốc gia cho thấy nguy cơ tấn công mạng không chỉ giới hạn ở việc đánh cắp dữ liệu cá nhân mà còn đe dọa hoạt động của các cơ quan công quyền, doanh nghiệp và những dịch vụ thiết yếu.